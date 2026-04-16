Skroutz: Τι αγόρασαν οι Έλληνες το Πάσχα – Αύξηση 119% στον αριθμό των  παραγγελιών με το πρόγραμμα «Δόσεις για Όλους»

Αυξημένος κατά 23% σε σχέση με πέρυσι ήταν ο συνολικός αριθμός των παραγγελιών που πραγματοποιήθηκαν στο Skroutz κατά την πασχαλινή περίοδο. Αντίστοιχα, αύξηση 21% κατέγραψε ο παραγόμενος τζίρος, ενώ η μέση αξία παραγγελίας παρέμεινε σταθερή στα περσινά επίπεδα, στα 64 ευρώ.

Αναμενόμενα, οι δημοφιλέστερες κατηγορίες σε επίπεδο πωλήσεων αναδείχθηκαν οι πασχαλινές λαμπάδες, τα παιδικά sneakers, τα τουβλάκια, τα επιτραπέζια παιχνίδια και τα αθλητικά παπούτσια.

Η δημοφιλέστερη ημέρα παραγγελιών

Και φέτος η πλειοψηφία των καταναλωτών έκανε νωρίς τις πασχαλινές της αγορές με την δημοφιλέστερη ημέρα παραγγελιών να είναι η Τετάρτη 1η Απριλίου, έντεκα ημέρες δηλαδή πριν το Πάσχα, ακριβώς όπως και το προηγούμενο έτος.

Διαφορετική η εικόνα για τους Plus χρήστες με τη Μεγάλη Δευτέρα να αποτελεί τη δημοφιλέστερη ημέρα χρήσης της υπηρεσίας Plus Priority για τις αγορές τους, 6 ημέρες δηλαδή πριν το Πάσχα επωφελούμενοι από την εγγύηση άμεσης παράδοσης.

Το 45% των αγορών από μέλη του Skroutz Plus

Επιπλέον, καταγράφηκε ξεκάθαρη προτίμηση στις on-the-go αγορές με περισσότερες από τις μισές παραγγελίες (53%) να ολοκληρώνονται μέσω Skroutz App, με τον παραγόμενο τζίρο από αυτές να αγγίζει το 49% και τους app shoppers να αυξάνονται κατά 28%.

Ιδιαίτερα σημαντικός παραμένει ο ρόλος των μελών του Skroutz Plus, οι οποίοι πραγματοποίησαν το 45% των συνολικών αγορών της περιόδου.

Το πρόγραμμα «Δόσεις για Όλους» διευκόλυνε για μια ακόμα χρονιά τους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους, παρουσιάζοντας 100% αύξηση στον αριθμό των ανθρώπων που το χρησιμοποίησαν και 119% στον αριθμό των παραγγελιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέση αξία παραγγελίας αυτών που έκαναν χρήση του προγράμματος παρουσίασε σημαντική πτώση περίπου 40 ευρώ σε σχέση με πέρυσι και κυμάνθηκε στα 124 ευρώ κατά μέσο όρο.

Την ίδια στιγμή οι ψηφιακές πληρωμές μέσω Apple Pay (+65%) και Google Pay (+63%) συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία.

Ανοδος 85% στις παραδόσεις σε lockers

Η προτίμηση των καταναλωτών στα Skroutz Point απογειώθηκε, καθώς περισσότερες από τις μισές παραγγελίες (54%) παραδόθηκαν σε lockers σε Ελλάδα και Κύπρο, σημειώνοντας εντυπωσιακή άνοδο 85% σε σχέση με το 2025.

Οι χρόνοι παράδοσης

Οι χρόνοι παράδοσης μειώθηκαν σημαντικά, με τους καταναλωτές να παραλαμβάνουν τις παραγγελίες τους μία ημέρα νωρίτερα σε σχέση με το 2025.

Την ίδια στιγμή για τις παραγγελίες που διεκπεραιώθηκαν από την αποθήκη του Skroutz (Fulfilled by Skroutz) οι καταναλωτές χρειάστηκε να περιμένουν μόλις μιάμιση ημέρα έναντι περίπου δυόμιση ημερών πέρυσι. Μάλιστα, το 62% των αποστολών FBS πανελλαδικά παραδόθηκε την επόμενη ημέρα, με το ποσοστό αυτό να εκτοξεύεται στο 90% για την Αττική, αποτέλεσμα των σύγχρονων αυτοματοποιημένων συστημάτων της υπηρεσίας που προσφέρουν σημαντικό προβάδισμα ταχύτητας.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ταχύτητα έπαιξαν οι ιδιόκτητες υποδομές της εταιρείας, με την Skroutz Last Mile (SLM) να διεκπεραιώνει το 88% του συνολικού όγκου, σημειώνοντας αύξηση 87% σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα, η υπηρεσία FBS κατέγραψε εντυπωσιακό υπερδιπλασιασμό (+104%) εξυπηρετώντας το 12,4% των συνολικών παραγγελιών.

Οι προορισμοί των παραγγελιών

Οι νομοί Αχαΐας, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Εύβοιας και Μαγνησίας αποτέλεσαν τους δημοφιλέστερους προορισμούς των πασχαλινών παραγγελιών μετά την Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Η μεγαλύτερη ωστόσο αύξηση στον όγκο των παραγγελιών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά καταγράφηκε στους νομούς Δράμας (+28%), Καρδίτσας (+27%), Πέλλας (+23%) και Κέρκυρας (+20%), γεγονός που επιβεβαιώνει την αυξανόμενη διείσδυση των online αγορών σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας.

Ο τζίρος

Ο τζίρος των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά μέσο όρο 23%. Οι έμποροι, μάλιστα, που αξιοποίησαν το FBS και τις δύο συνεχόμενες πασχαλινές περιόδους, είδαν τις παραγγελίες τους -που διεκπεραιώθηκαν μέσω της αποθήκης-να υπερδιπλασιάζονται (101,7%).

Η ενίσχυση των τοπικών αγορών αποτυπώνεται εξίσου, με το 35% των πασχαλινών παραγγελιών να εξυπηρετείται από καταστήματα της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.