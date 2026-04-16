ticketmaster-και-live-nation-καταδικάστηκαν-για-τα-ακριβά-εισιτήρια-συναυλιών

Μετά από χρόνια παραπόνων από πολίτες, φιλότεχνους και τις ίδιες τις Πολιτείες, η Live Nation και η θυγατρική της, Ticketmaster, καταδικάστηκαν από δικαστήριο της Νέας Υόρκης για μονοπωλιακές πρακτικές.

Την Τετάρτη, ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων εξέδωσε μια ξεκάθαρη απόφαση υπέρ των δεκάδων Πολιτειών που έκαναν την αγωγή.

Η εταιρεία κατηγορήθηκε ότι μονοπωλούσε την αγορά έκδοσης εισιτηρίων για μεγάλους χώρους εκδηλώσεων και ότι απειλούσε ακόμη και διαχειριστές χώρων, λέγοντας πως θα χάσουν την πρόσβαση στις δημοφιλείς περιοδείες της Live Nation αν δεν χρησιμοποιούσαν τη δική της πλατφόρμα εισιτηρίων.

Πλέον, ένας δικαστής θα καθορίσει τις αποζημιώσεις και τα διορθωτικά μέτρα στην υπόθεση, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν την πώληση τμημάτων της εταιρείας ή ακόμη και τη διάσπασή της.

Η Live Nation πιθανότατα τώρα να αντιμετωπίσει περαιτέρω διαδικασίες και, όπως λένε νομικοί κύκλοι στην Αμερική, θα μπορούσε να οδηγηθεί στην αναγκαστική εκποίηση τμημάτων της ή στον διαχωρισμό του τμήματος έκδοσης εισιτηρίων. Περισσότερες από 30 πολιτείες των ΗΠΑ που κατέθεσαν τη μήνυση, αναμένεται να επιδιώξουν την πώληση της Ticketmaster και να ζητήσουν αποζημίωση.

Σύμφωνα μάλιστα με το Rolling Stone, «οι συνέπειες θα μπορούσαν να κυμαίνονται από σοβαρές χρηματικές ζημίες έως πιθανή διάλυση της Live Nation και της Ticketmaster».

«Μια επιτροπή ενόρκων διαπίστωσε αυτό που γνωρίζουμε εδώ και καιρό ότι είναι αλήθεια: Η Live Nation και η Ticketmaster παραβιάζουν τον νόμο και χρεώνουν τους καταναλωτές εκατομμύρια δολάρια», δήλωσε η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς.

Σε ανακοίνωσή της, η Live Nation ανέφερε: «Η ετυμηγορία των ενόρκων δεν αποτελεί την τελευταία λέξη σε αυτό το θέμα».

Τα τελευταία χρόνια χιλιάδες πολίτες διαμαρτύρονταν για τα πανάκριβα εισιτήρια συναυλιών, με αποκορύφωμα αυτά της περιοδείας της Τέιλορ Σουίφτ, οι τιμές των οποίων έφταναν σε δυσθεώρητα ύψη, λόγω dynamic pricing (δυναμικής τιμολόγησης).

Πώς γίνονταν οι συμφωνίες

Η υπόθεση πάντως αποκάλυψε πώς γίνονται — ή μπλοκάρονται — συμφωνίες.

Ένα από τα πιο αποκαλυπτικά στοιχεία, όπως αναφέρουν οι New York Times, ήταν εσωτερικά έγγραφα που έδειχναν συζητήσεις υπαλλήλων της Live Nation για πιθανές συμφωνίες και αφορούσαν: καλλιτέχνες, χώρους προς ενοικίαση, συμβόλαια εισιτηρίων προς υπογραφή.

Ωστόσο, η εταιρεία μπλόκαρε και πολλές συμφωνίες. Παραδέχθηκε ότι είχε ως πολιτική να μην κλείνει καλλιτέχνες σε χώρους της αν δεν χρησιμοποιούσαν τη Live Nation ως διοργανωτή. Μπορείτε να παίζετε στους χώρους μας μόνο αν συνεργάζεστε μαζί μας», έγραψε στέλεχος σε - το 2021.

Και ένα ενδιαφέρον στοιχείο: Η Ticketmaster έχει προκαλέσει εδώ και καιρό την οργή των fans και ορισμένων καλλιτεχνών. Οι σπουδαίοι Pearl Jam μποϊκόταραν το 1993 την Ticketmaster λόγω υψηλών χρεώσεων και έψαχναν εναλλακτικούς χώρους. Έπαιξαν στην περιοχή του Empire Polo Club στην Καλιφόρνια.

Κάπως έτσι, γεννήθηκε η ιδέα, που οδήγησε το 1999 στο φεστιβάλ Coachella…

- Guardian, NBC, New York Times