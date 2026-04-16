tsmc:-Άλμα-58%-στα-κέρδη-και-νέο-ρεκόρ-χάρη-στην-έκρηξη-της-τεχνητής-νοημοσύνης

Εντυπωσιακή εκκίνηση στο 2026 καταγράφει η TSMC, με τα καθαρά της κέρδη να εκτινάσσονται κατά 58% το πρώτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης ως βασικού μοχλού ανάπτυξης.

Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 572,48 δισ. δολαρίων Ταϊβάν, έναντι εκτιμήσεων για 543,32 δισ., καταγράφοντας το τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο ιστορικών επιδόσεων. Τα έσοδα ανήλθαν σε 1,134 τρισ. δολάρια Ταϊβάν (περίπου 35 δισ. δολάρια), επίσης υψηλότερα των προβλέψεων.

Ο «κινητήρας» της τεχνητής νοημοσύνης

Η ισχυρή ζήτηση για προηγμένους ημιαγωγούς, που τροφοδοτούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, συνεχίζει να ενισχύει την ανάπτυξη της εταιρείας. Η TSMC κατασκευάζει chips αιχμής για τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Apple, αλλά και για εταιρείες που πρωταγωνιστούν στην AI, όπως η Nvidia και η AMD.

Ιδιαίτερα η Nvidia αποτελεί πλέον τον μεγαλύτερο πελάτη της, καθώς η ζήτηση για ισχυρούς επεξεργαστές εκτοξεύεται.

Ανθεκτικότητα εν μέσω γεωπολιτικών κινδύνων

Παρά τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η TSMC καταφέρνει να διατηρεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Η επίδοση αυτή ενισχύει την εικόνα του κλάδου των ημιαγωγών ως βασικού ωφελημένου από τη νέα τεχνολογική «έκρηξη», με την τεχνητή νοημοσύνη να λειτουργεί ως καταλύτης για επενδύσεις και ζήτηση.

Η πορεία της TSMC θεωρείται βαρόμετρο για την παγκόσμια τεχνολογική βιομηχανία – και τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι, παρά τους γεωπολιτικούς κλυδωνισμούς, η δυναμική της AI παραμένει ισχυρή.