Άτυπο-debate-στη-Βουλή:-Επί-έξι-ώρες-αντάλλασσαν-πυρά-κυβέρνηση-και-αντιπολίτευση

Της Άντζυ Κούκη

Ένα άτυπο debate εκτυλίχθηκε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη διεξαγωγή της προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το κράτος δικαίου. Οι ομιλίες τόσο του πρωθυπουργού, όσο και των υπόλοιπων αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης μπορεί να είχαν ως σημείο αναφοράς την κατάσταση του κράτους δικαίου, ωστόσο άγγιξαν και άλλες θεματικές.

Η υπόθεση των υποκλοπών, των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη, αλλά και ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή ήταν μερικά από τα ζητήματα που έθιξαν οι πολιτικοί αρχηγοί στις ομιλίες τους από το βήμα της Ολομέλειας.

Οι ευχές για ταχεία ανάρρωση στον Γιώργο Μυλωνάκη και οι αιχμές για τοξικότητα

Ο πρόεδρος της Βουλής, αλλά και οι περισσότερες κοινοβουλευτικές ομάδες εξέφρασαν τις ευχές τους για ταχεία ανάρρωση στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, έπειτα από τη δύσκολη περιπέτεια που περνάει με την υγεία του.

Με αναφορά στον κ. Μυλωνάκη ξεκίνησε την πρωτολογία του και ο πρωθυπουργός, ο οποίος, αφού πρώτα εξέφρασε την πεποίθησή του ότι θα βγει νικητής από αυτή την μάχη που δίνει, σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα εξαπέλυσε πυρά κατά όσων καλλιεργούν ένα κλίμα τοξικότητας. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Σπιλώνονται πολιτικοί αντίπαλοι και οι οικογένειές τους και έχει φτάσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα να παλεύει για τη ζωή του».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, δεν άφησε αναπάντητες τις αιχμές του πρωθυπουργού περί τοξικότητας με τον ίδιο να αναφέρεται σε μία σειρά από τίτλους δημοσιευμάτων για εκείνον που όπως υποστηρίζει αποσκοπούσαν σε δολοφονία χαρακτήρα.

Και ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε στα πυρά του πρωθυπουργού λέγοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ηγείται ενός παρακρατικού μηχανισμού, προπαγάνδας και δολοφονίας χαρακτήρων».

Στη σκιά των δικογραφιών του ΟΠΕΚΕΠΕ…

Ως κορωνίδα της διαφθοράς χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ κατά την ομιλία του υπογράμμισε: «Κάνατε την Βουλή εξοχικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και σαν να μην έφτανε αυτό, βγαίνουν τα ακροδεξιά σας εξαπτέρυγα και κατηγορούν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς».

Έντονη ήταν και η κριτική του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τα ρουσφέτια. «Το ρουσφέτι και η διαπλοκή είναι το σήμα κατατεθέν αυτής της κυβέρνησης. Η καταπάτηση κάθε κανόνα για να τακτοποιήσουν τους δικούς τους», σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Πρόκειται για μια σύγχρονη εκδοχή του αλήστου μνήμης ‘όλοι μαζί τα φάγαμε’. Κάποιοι από εσάς μάλιστα φτάνουν στο σημείο να λένε ότι αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή» σημείωσε από το βήμα της Βουλής ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σύσσωμη η αντιπολίτευση ζητά εκλογές

«Πλέον μονόδρομος για να αναπνεύσει η χώρα είναι να παραιτηθείτε και να οδηγηθούμε σε εκλογές.», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά του ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε « Η κοινοβουλευτική τάξη και η κοινωνία απαιτεί και επιβάλλει να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης».

Κατά τη δευτερολογία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεμήνυσε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους επιτιθέμενος ταυτόχρονα στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Στον ύπνο σας αυτό που βλέπετε είναι να είναι αυτοδύναμη η ΝΔ για να σας βγάλει από την δύσκολη θέση του τι θα κάνετε μετά τις εκλογές» είπε απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη ο πρωθυπουργός.

«Τα μόνα απατηλά όνειρα σε αυτό το Κοινοβούλιο είναι ότι θα παραμείνετε πρωθυπουργός και μετά τις εθνικές εκλογές» απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αναφέρθηκαν στο αίτημα για αλλαγή κυβέρνησης, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου να τονίζει «ο κόσμος συζητάει ολοένα και περισσότερο πώς θα φύγετε, γιατί σας βλέπει γαντζωμένους στην εξουσία και στο χρήμα που είναι συνδεδεμένο με την εξουσία».

«Πυρά» κυβέρνησης – αντιπολίτευσης για τις υποκλοπες

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης και των στελεχών της για το ζήτημα των υποκλοπών. «Το κινητό μου δεν παγιδεύτηκε και μολονότι δεν μου πήρε κανένας υλικό, πήγα στη δικαιοσύνη γιατί υπερασπίζομαι τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εσάς των υπολοίπων, όσων παγιδεύτηκε το κινητό σας, τι σας πήραν από το κινητό σας και δεν πάτε στη δικαιοσύνη;»

«Το Predator δεν είναι υπόθεση ιδιωτών. Είναι ένα σκάνδαλο που ενορχηστρώθηκε και εκτελέστηκε στο Μαξίμου από τον κ. Μητσοτάκη. Είναι ένα σκάνδαλο του κ. Μητσοτάκη» σημείωσε από το βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελλος.

Πλήρη διαλεύκανση των υποθέσεων ζήτησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος χαρακτηριστικά ανέφερε «Να βγουν στο φως και να αποδοθούν οι ευθύνες της κυβέρνησης και όλων των πολιτικών υπαιτίων».

Δριμεία κριτική άσκησε και ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος σημείωσε «Η ΕΥΠ έχει προϊστάμενο τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Επομένως, ό,τι κακό υπάρχει αφορά αυτόν. Επίσης, ο Άρειος Πάγος διορίζεται από την κυβέρνηση. Δεν είναι αδέκαστο ιερό τοτέμ»

Ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για την συνταγματική αναθεώρηση

Από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι οι διαδικασίες στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον Μάιο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στο επίκεντρο των «αλλαγών» βρίσκονται 25 άρθρα του Συντάγματος που έχουν προτείνει οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

«Είμαστε σε θέση να κάνουμε θεσμική φυγή προς τα εμπρός και να θέσουμε ζητήματα συνταγματικής αναθεώρησης με κρίσιμες αναφορές: όπως αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη. Αν θα αλλάξουμε το άρθρο 16. Αν θα γίνει μέριμνα στο Σύνταγμα για προσιτή στέγη. Αν θα ψηφίσουμε νόμο για λειτουργία των κομμάτων για να αναβαθμίσουμε την ποιότητα της Δημοκρατίας. Αν θα συζητήσουμε ζητήματα για τα άρθρα 51 και 54 που αφορούν στον εκλογικό νόμο», σημείωσε ο πρωθυπουργός κατά την δευτερολογία του συμπληρώνοντας ότι θα συζητηθούν και άλλα κρισιμα θέματα πέραν του άρθρου 86 του συντάγματος, όπως το άρθρο 90 για την δικαιοσύνη, το άρθρο 101 για τις ανεξάρτητες αρχές και το άρθρο 103 για την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.