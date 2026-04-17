Ανοίγει-ο-δρόμος-για-το-φράγμα-Αλμωπαίου-στην-Πέλλα

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το έργο κατασκευής του φράγματος στον ποταμό Αλμωπαίο στην Πέλλα, με προϋπολογισμό 71,9 εκατ. ευρώ, μετά την έγκριση της δημοπράτησής του από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Με τη σχετική απόφαση που υπογράφεται από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, εγκρίνεται η προσφυγή σε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ενώ δρομολογείται η αποστολή της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και η ανάρτηση των τευχών σε ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ.

Το έργο αφορά την κατασκευή φράγματος και συναφών υποδομών στην περιοχή της Αλμωπίας και εντάσσεται στο πλαίσιο των έργων εγγείων βελτιώσεων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα εξυπηρετήσει αρδευτικές ανάγκες σε μια εκτεταμένη γεωργική ζώνη, όπου καταγράφονται προβλήματα επάρκειας νερού και σημαντικές πιέσεις στο υδατικό ισοζύγιο, λόγω υπεράντλησης και μεταβολών στις χρήσεις γης.

Η δημοπράτηση βασίζεται σε επικαιροποιημένα τεύχη, τα οποία περιλαμβάνουν τον προϋπολογισμό, το τιμολόγιο, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά ανασυντάχθηκαν με τη συνδρομή τεχνικού συμβούλου και εγκρίθηκαν από το υπουργείο Υποδομών. Σε επίπεδο ωρίμανσης, το έργο διαθέτει πλήρες μελετητικό υπόβαθρο. Έχουν εγκριθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση, οι γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες, η οριστική υδραυλική μελέτη, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης, ενώ έχει ολοκληρωθεί και η παραλαβή της συνολικής μελέτης κατασκευής.

Παράλληλα, έχει προχωρήσει η διαδικασία αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για τις εκτάσεις που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου, σε τοπικές κοινότητες των δήμων Αλμωπίας και Σκύδρας, ενώ έχει συνταχθεί και σχετική έκθεση εκτίμησης από πιστοποιημένο εκτιμητή. Η χρηματοδότηση προέρχεται από δημόσιους πόρους, καθώς το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και σε δράση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, με εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη.

Το φράγμα Αλμωπαίου είχε περιληφθεί τα προηγούμενα χρόνια στον σχεδιασμό σειράς αρδευτικών έργων που προωθούνταν μέσω ΣΔΙΤ, έγινε και διαγωνισμός ο οποίος όμως κηρύχθηκε άγονος και πλέον δημοπρατείται ως δημόσιο έργο.