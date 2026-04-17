Απίθανο-η-ΕΚΤ-να-αυξήσει-τώρα-τα-επιτόκια

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι απίθανο να αυξήσει τα επιτόκια πριν από τον Ιούνιο, το νωρίτερο, εκτιμούν παράγοντες της αγοράς στη Ναυτεμπορική.

Η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΚΤ έχει προγραμματιστεί για τις 30 Απριλίου, αλλά «οι επενδυτές έχουν αλλάξει γνώμη και τώρα αναμένουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αφήσει τα βασικά επιτόκια αμετάβλητα, προς το παρόν», τονίζουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν: «Οι πρόσφατες εξελίξεις στον Κόλπο υποδεικνύουν μείωση της επείγουσας ανάγκης για την ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκια».

Οι τιμές του φυσικού αερίου TTF, για παράδειγμα, έχουν μειωθεί περίπου στα 40 ευρώ την μεγαβατώρα, ενώ είχαν υπερβεί τα 60 ευρώ στα μέσα Μαρτίου. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης ενέργειας, ο οποίος υπολογίζει κατά μέσο όρο τις τιμές του πετρελαίου Brent και του αερίου TTF, έχει μειωθεί κατά 24% από την κορύφωσή του τον Μάρτιο, όσο και αν παραμένει αυξημένος κατά 52% από την αρχή του έτους.

«Στόχος είναι να αξιολογηθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι οικονομικές συνέπειες των υψηλών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, στην Ουάσιγκτον. «Αλλά σε αυτό το σημείο, δεν υπάρχουν αποφασιστικές πληροφορίες».

Η αξιολόγηση του Λέιν είναι σημαντική, επειδή αυτός συμβουλεύει κυρίως το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ σχετικά με το τι πρέπει να κάνει πριν από κάθε απόφαση για τα επιτόκια.

Αυξήθηκε λιγότερο ο πληθωρισμός

Τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη τον Μάρτιο έδειξαν μικρότερη από την αναμενόμενη αύξηση (2,5% έναντι αρχικής πρόβλεψης 2,7%), ενώ οι έρευνες των τιμών παραγωγού, ειδικά στις υπηρεσίες, και οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες.

Η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ επανέλαβε αυτή την εβδομάδα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να δράσει, αλλά σημείωσε επίσης ότι είναι πλέον «πολύ νωρίς για να πούμε με σιγουριά», καθώς η κεντρική τράπεζα χρειάζεται «επαρκή δεδομένα» για να αξιολογήσει τις συνέπειες της απότομης αύξησης των τιμών της ενέργειας.

Άλλα μέλη της ΕΚΤ έχουν επίσης καταστήσει σαφές πως δεν χρειάζεται βιασύνη στη λήψη απόφασης για το εάν θα πρέπει να αυξηθούν τα επιτόκια για να περιοριστεί το ενεργειακό σοκ.

Η Goldman Sachs

Η Goldman Sachs δεν αναμένει επίσης αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Απριλίου. «Παρόλο που η ανάληψη δράσης στις 30 Απριλίου είναι ακόμη πιθανή, πιθανότατα θα απαιτήσει σημαντική κλιμάκωση των εντάσεων στην αγορά ενέργειας και σαφείς ανοδικές εκπλήξεις στις επερχόμενες έρευνες τιμών», τονίζει η αμερικανική επενδυτική τράπεζα. Διατηρεί πάντως την πρόβλεψή της για δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ φέτος, αναβάλλοντάς τις για τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο – αντί για τον Απρίλιο και τον Ιούνιο όπως αναμενόταν προηγουμένως.

«Αυτό συμβαίνει επειδή αναμένουμε ότι οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν σταθερά υψηλές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, είναι πιθανή μια σημαντική μετακύλιση των επιτοκίων στον πληθωρισμό τους επόμενους μήνες και οι ανακοινώσεις της ΕΚΤ παρέμειναν σε γενικές γραμμές ήπιες όσον αφορά την πορεία προς τα εμπρός», αναφέρει η Goldman Sachs. Αναμένει μάλιστα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα μειώσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2% το 2027.