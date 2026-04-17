Γεωργιάδης-για-ΟΠΕΚΕΠΕ:-«Εξωφρενικά-αδύναμη-έως-και-αστεία-η-δικογραφία-που-ήρθε-στη-Βουλή»

«Ήρθε στη Βουλή μια δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξωφρενικά αδύναμη», σημείωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε επίσης στον Γιώργο Μυλωνάκη, την υπόθεση του πτυχίου του Μακάριου Λαζαρίδη, στην απάντηση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, στις καταγγελίες για το νοσοκομείο Κεφαλονιάς στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).

Για Μυλωνάκη και Λαζαρίδη

Ξεκινώντας από τον Γιώργο Μυλωνάκη, ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και κάθε ημέρα που περνάει είναι θετικό.

«Η πίεση που αισθάνθηκε για όσα γράφτηκαν για αυτόν, τον επηρέασαν πολύ και έχει παίξει ρόλο στην κατάσταση της υγείας του», σημείωσε ο υπουργός.

Για την υπόθεση του πτυχίου του Μακάριου Λαζαρίδη, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι «δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο».

Για τον θάνατο της 19χρονης

Στη συνέχεια αναφέρθηκαν σε όσα γράφτηκαν για την υπόθεση της 19χρονης Μυρτούς και το Νοσοκομείο Κεφαλονιάς.

Ο κ. Γεωργιάδης διέψευσε τις ψεύτικες κατηγορίες κατά των γιατρών στην Κεφαλονιά. «Οι γιατροί ήταν στη θέση τους, έγινε άμεση προσπάθεια ανάνηψης, τηρήθηκε πλήρως το πρωτόκολλο και όλο το ιατρικό προσωπικό έκανε ότι περισσότερο μπορούσε να προσφέρει η ιατρική γνώση», σημείωσε.

«Μην υβρίζετε το ΕΣΥ», δήλωσε. «Ανήκει σε όλους τους Έλληνες, όχι στον Άδωνι και τον Μητσοτάκη». «Κάτω τα χέρια από το ΕΣΥ», τόνισε.

«Σήμερα καταθέτω μήνυση σε ένα λογαριασμό στο Tik Tok ο οποίος έβριζε εμένα και τους γιατρούς κατηγορώντας μας ότι σχεδόν σκότωσαμε το κορίτσι».

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και την πρόσφατη δικογραφία που ήρθε στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο κ. Γεωργιάδης την χαρακτήρισε από αστεία έως εξωφρενικά αδύναμη.

Η δικογραφία είχε προαναγγελθεί από το καλοκαίρι, πρόσθεσε ο υπουργός.

Συμφωνώ ότι πρέπει να φτιάξουμε μια Ελλάδα που οι πολίτες δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουν στους πολιτικούς.

«Σήμερα έχω λάβει - που μου λένε θέλω καλύτερο δωμάτιο, άλλος έχω κάνει αίτηση για το τάδε φάρμακο κλπ, να τα ανοίξω;», πρόσθεσε.

«Οι δικογραφίες που έχουν έρθει στη Βουλή δεν έχουν ποινικά ζητήματα, έχουν ποινικοποιήσει την καθημερινή, φυσιολογική, βουλευτική λειτουργία», επεσήμανε.

«Αν δεχθούμε ότι υπάρχουν ποινικά αδικήματα , να κάνουμε μια συζήτηση στη Βουλή για το τι επιτρέπεται ή όχι να κάνουμε», τόνισε.

Απάντηση στην ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία αναφέρει ότι « η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι α λα καρτ».

Σέβομαι τον ρόλο της Ένωσης δήλωσε ο υπουργός Υγείας.

«’Οπως εγώ δεν παρεμβαίνω στο ρόλο τους θα τους παρακαλούσα να μην παρεμβαίνουν και αυτοί στη νομοθετική λειτουργία».

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συστήθηκε από ένα νόμο και από ένα νόμο θα μπορούσε να καταργηθεί», πρόσθεσε.

«Αυτό δεν είναι παρέμβαση στη δικαιοσύνη», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

«Προσπαθώ να βρω μία λογική εξήγηση που μία Ευρωπαία Εισαγγελέας έστειλε μια τέτοια υπόθεση στη Βουλή», επεσήμανε.

«Ο Άρειος Πάγος θα κρίνει αν ανανεωθεί η θητεία της η οποία έχει λήξει», πρόσθεσε.

