Δυναμική-άνοδος-για-τη-σιδηροδρομική-γραμμή-Κίνας-Ευρώπης

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Κρατικού Ομίλου Σιδηροδρόμων της Κίνας (China State Railway Group), κατά το πρώτο δίμηνο φέτος, οι εμπορευματικές αμαξοστοιχίες της γραμμής Κίνας-Ευρώπης πραγματοποίησαν συνολικά 3.501 δρομολόγια, μεταφέροντας 352.000 τυποποιημένα εμπορευματοκιβώτια (TEU).

Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν αύξηση 32% και 25% αντίστοιχα σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η εν λόγω εξέλιξη καταγράφει μια σαφή τάση ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθμισης, ενισχύοντας παράλληλα το κύρος και την ανταγωνιστικότητα του διεθνούς αυτού δικτύου logistics.

Προς διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των δρομολογίων, οι σιδηροδρομικές αρχές σε ολόκληρη την επικράτεια επέτειναν τον συντονισμό τους.

Συγκεκριμένα, ο σταθμός του Αλασάνκου ενίσχυσε τον στόλο των ελκτικών μηχανών και προώθησε τη διασύνδεση δεδομένων με τα τελωνεία και τις αρχές συνοριακού ελέγχου. Το μέτρο αυτό οδήγησε σε μείωση του χρόνου διαμετακόμισης σε λιγότερο από δύο ώρες και σε βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εκτελωνισμού κατά 30%.

Παράλληλα, ο σιδηροδρομικός κόμβος της πόλης Ερενχότ (Erenhot) διεύρυνε το επιχειρησιακό του εύρος, βελτιστοποιώντας την οργάνωση των μεταφορών σε συνεργασία με εξωτερικούς σταθμούς και εδραιώνοντας τον ρόλο του ως βασικής πύλης εξαγωγής κινεζικών προϊόντων προς τις διεθνείς αγορές.

Ο Κρατικός Όμιλος Σιδηροδρόμων της Κίνας συνεχίζει να εμβαθύνει τη συνεργασία σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

Μέσω της αναβάθμισης του ψηφιακού συστήματος «Digital Port» (95306) και του συντονισμού με τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες των χωρών διέλευσης, διασφαλίζεται η ταχύτητα των μεταφορών, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται 14 εγχώρια κέντρα συγκέντρωσης για την παροχή υπηρεσιών logistics υψηλής ποιότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά την περίοδο των εορτών της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς, οι αμαξοστοιχίες λειτούργησαν αδιάλειπτα, θωρακίζοντας την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Χαρακτηριστικά, το σιδηροδρομικό δίκτυο στο Δέλτα του Ποταμού Γιανγκτσέ ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 350 δρομολόγια εντός 40 ημερών, συνδέοντας πλέον 15 γραμμές με 36 χώρες της Ευρασίας, με παράλληλη αύξηση της συχνότητας και της ταχύτητας διεκπεραίωσης.

Κατά την επιστροφή των τρένων, παρατηρείται συνεχής αύξηση του όγκου των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, ενώ η γκάμα των εισαγόμενων προϊόντων εμπλουτίζεται διαρκώς.

Εμπορεύματα όπως νήματα βαμβακιού, ηλεκτρολυτικός χαλκός και χαρτοπολτό μεταφέρονται αδιάκοπα σε διάφορες περιοχές της Κίνας, υποστηρίζοντας ουσιαστικά την ανάπτυξη των τοπικών βιομηχανιών.

Η Σιδηροδρομική Γραμμή Κίνας-Ευρώπης όχι μόνο προωθεί την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, αλλά επίσης τονώνει την βιομηχανική ανάπτυξη κατά μήκος της διαδρομής, ανοίγοντας έναν ασφαλή, αποδοτικό και βολικό δίαυλο διεθνών μεταφορών για το παγκόσμιο εμπόριο.