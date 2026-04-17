Εβροφάρμα: Αυξημένα 24% τα EBITDA το 2025 – Στα 49,443 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Κέρδη ύψους 3,526 εκατ. ευρώ ήταν το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Ε για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2025, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Τα κέρδη της εισηγμένης ήταν αυξημένα κατά 55% σε σχέση με τη χρήση του 2024, όταν είχαν ανέλθει σε 2,280 εκατ. ευρώ. Σε εταιρικό επίπεδο, το αποτέλεσμα ανήλθε σε €1.815 χιλ. κέρδη, από τα €1.409 χιλ. της συγκριτικής περιόδου, αυξημένο κατά 29%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €4.526 χιλ., αυξημένα κατά 57% σε σύγκριση με τα €2.888 χιλ. της προηγούμενης χρήσης. Αντίστοιχα, και τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε €2.038 χιλ., αυξημένα κατά 24% σε σύγκριση με τα €1.647 χιλ. της συγκριτικής περιόδου.

Tα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €6.711 χιλ. (προσαρμοσμένο εκτός προβλέψεων: €6.841 χιλ.), αυξημένα κατά 24% σε σχέση με τα €5.426 χιλ. της προηγούμενης χρήσης. Αντίστοιχα, για την εταιρεία, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε €2.905 χιλ. από τα €2.879 χιλ. της προηγούμενης περιόδου αυξημένα κατά 1%.

Το μεικτό ενοποιημένο αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε €12.050 χιλ., αυξημένο κατά 18% έναντι €10.226 χιλ. της προηγούμενης χρήσης και σε €8.141 χιλ. για την εταιρεία, αυξημένο κατά 6% έναντι €7.652 χιλ. της συγκριτικής περιόδου.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €49.443 χιλ., αυξημένος κατά 8.1% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση €45.719 χιλ., ενώ ο εταιρικός κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €47.152 χιλ., αυξημένος κατά 6,9% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση €44.129 χιλ. Οι εξαγωγές της εταιρείας ανήλθαν σε €12.937 χιλ. από €10.272 χιλ. σημειώνοντας αύξηση 26% και αντιπροσωπεύοντας το 27% των συνολικών πωλήσεων.

Μέσα στο πρώτο 3μηνο του 2026 ολοκληρώθηκε επενδυτικό έργο ύψους €7,2 εκ., που αφορά κυρίως την επέκταση της γραμμής στραγγιστού γιαουρτιού. Ο καθαρός δανεισμός κατήλθε στα €10,4 εκ. από €13,4 εκ. της προηγούμενης περιόδου, ήτοι μείωση κατά €3 εκ., γεγονός που αντανακλά στην θετική εξέλιξη των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Το οικονομικό έτος 2026 ξεκίνησε σε περιβάλλον γεωπολιτικών εντάσεων και συνεχιζόμενων προκλήσεων στις αγορές. Ο Όμιλος συνεχίζει πειθαρχημένα τις επιχειρηματικές προτεραιότητες, με έμφαση την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και την βελτίωση των ταμιακών ροών. Η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις διεθνείς και εγχώριες εξελίξεις και το οικονομικό περιβάλλον, προσαρμόζει την λειτουργία της με γνώμονα την ικανοποίηση των καταναλωτών και πελατών, καθώς και τα συμφέροντα των μετόχων, στοχεύοντας στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Η συνεχιζόμενη αύξηση του μεταφορικού κόστους, καθώς και η συμπίεση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, προβληματίζουν και λαμβάνονται υπόψη από την διοίκηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του 2025, αποφάσισε να προτείνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, την έγκριση διανομής μικτού μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή.