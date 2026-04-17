Εκκινεί (επιτέλους) το logistics project των 325 εκατ. ευρώ στο Θριάσιο (Goldair – ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ);

Προ των πυλών φαίνεται να είναι η ολοκλήρωση του… σίριαλ της εκπλήρωσης εκκρεμοτήτων που θα ανοίξουν τον δρόμο για την ουσιαστική εκκίνηση των βασικών εργασιών για τη μεγάλη logistics επένδυση 325 εκατ. ευρώ στο Θριάσιο, που προωθεί το σχήμα Goldair – ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ (40%-60%), με αμερικανική χρηματοδοτική στήριξη, για την ανάπτυξη του Θριάσιου Εμπορευματικού Κέντρου (ΘΕΚ).

Για το έργο ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες πρόδρομες εργασίες, ωστόσο, υπήρχαν εκκρεμότητες με σχετικές πληροφορίες να αναφέρουν ότι έγιναν αλλά και αναμένονται διεργασίες από το υπ. Ανάπτυξης. Να θυμίσουμε, όμως, ότι για το project στο Θριάσιο, επιφάνειας 265.000 τ.μ., με κατασκευαστή την ΤΕΚΑΛ, όπως παλιότερα έχει αποκαλύψει το -, επί της ουσίας αναμενόταν και η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την αδειοδότηση του μεγαλύτερου εμπορευματικού κέντρου της χώρας ως επιχειρηματικού πάρκου.

Διευθύνων σύμβουλος στη ΘΕΚ Α.Ε. είναι ο κ. Βασίλης Μαγκλάρας. Η εταιρεία από το 2025 έκλεισε με επιτυχία τις τελευταίες αδειοδοτικές της εκκρεμότητες και ολοκλήρωσε την διαπραγμάτευση με την Αμερικανική Κρατική Επενδυτική Τράπεζα (DFC) και την Τράπεζα Πειραιώς (50% – 50%) για το ομολογιακό δάνειο των 300 εκ ευρώ, με τα υπόλοιπα να αποτελούν ίδια κεφάλαια. Συνεπώς, εφόσον τελικά ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, εντός του 2026 θα ξεκινήσει το κατασκευαστικό έργο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέσσερα έτη, ήτοι περί το 2030, και σταδιακή παράδοση των αποθηκών από του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη υπάρχουν επαφές με ενδιαφερόμενους μισθωτές.

Το project

Θεωρείται υποδομή κρίσιμη όχι μόνο για την ανάπτυξη του εμπορίου και των μεταφορών, αλλά και για τη δημιουργία μιας εναλλακτικής εφοδιαστικής αλυσίδας από την Ασία προς την Ευρώπη, που δεν συνδέεται απαραίτητα με τα κινεζικά συμφέροντα στο λιμάνι του Πειραιά.

Το ΘΕΚ αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο εμπορευματικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επιφανείας 265.000 τ.μ. Η ένταξη του έργου στον στρατηγικό κορμό του «Κάθετου Διαδρόμου» του προσδίδει νέες εμπορικές δυνατότητες, ενώ το καθιστά το βασικό σημείο αναφοράς της εφοδιαστικής αλυσίδας της χώρας μας. Το Θριάσιο βρίσκεται πολύ κοντά στην Ελευσίνα, όπου έχει δρομολογηθεί διαγωνισμός για την παραχώρηση τμήματος του λιμανιού, αλλά και έργο αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών των Ναυπηγείων Ελευσίνας, με ενδιαφέρον από την αμερικανική κυβέρνηση.

Το έργο εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στη δημιουργία 3.000 έως 5.000 νέων θέσεων εργασίας, άμεσα και έμμεσα. Όπως αναφέρθηκε, το Θριάσιο Logistics Park θα περιλαμβάνει αποθήκες και υποστηρικτικά κτίρια συνολικής επιφάνειας περίπου 265.000 τ.μ., εντός οικοπέδου 588 στρεμμάτων. Η περίοδος παραχώρησης ανέρχεται σε 37 χρόνια με δυνατότητα 20ετούς παράτασης.

Ο παραχωρησιούχος θα κατασκευάσει τις εγκαταστάσεις του Εμπορευματικού και Διαμετακομιστικού Κέντρου, τα εσωτερικά έργα υποδομής, όπως σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα, δίκτυα αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού και επικοινωνιών, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Όπως παλαιότερα είχε αναφερθεί, εντός του πάρκου, κατά μήκος της νότιας πλευράς, θα κατασκευαστεί σιδηροδρομική γραμμή που θα συνδέει το Κέντρο με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά και εσωτερικό οδικό δίκτυο που θα συνδέεται με το εθνικό οδικό δίκτυο.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος Goldair έχει «συμμαχήσει» με την AKTOR για την διεκδίκηση των logistics parks – επιχειρηματικών πάρκων σε Φυλή και Γκόνο, με το πρώτο βέβαια εγχείρημα να «ναυαγεί», ενώ έχει δώσει το παρών σε διαγωνισμούς αξιοποίησης περιφερειακών λιμένων (π.χ. Βόλος κ.α.).

Η Βουλή

Τέλος, να προσθέσουμε ότι μία από τις εκκρεμότητες που υπήρχαν ως προς την προώθηση του έργου φαίνεται να «κλείνει» μέσα από το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων του ν. 4442/2016 – Ορισμός αρχών για την εφαρμογή του πλαισίου εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων και αγοράς προϊόντων του ν. 4512/2018 – Ρυθμίσεις για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για χειροτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα και λήψη αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2411 – Ενίσχυση της αναπτυξιακής δραστηριότητας και των στρατηγικών επενδύσεων – Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για το υπαίθριο εμπόριο και λοιπές διατάξεις», που είναι προς επεξεργασία και ψήφιση στη Βουλή.

Σε σχετικό άρθρο για την «Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου σε παραχωρούμενη έκταση» γίνεται αναφορά για κάποιες τροποποιήσεις (π.χ. το καθεστώς τεκμηρίωσης της διασφάλισης της έκτασης σε περίπτωση ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου σε δημόσιο ή δημοτικό κτήμα ή σε ακίνητο εταιρείας που ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο ελληνικό δημόσιο στο πλαίσιο συμβάσεων παραχώρησης του ν. 4413/2016 (ή με παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση, με τη σκοπό διευκόλυνση της ανάπτυξης και της ταχείας ολοκλήρωσης των επιχειρηματικών πάρκων σε εκτάσεις, δημόσιες ή δημοτικές, που έχουν παραχωρηθεί ή απαλείφεται η αναφορά σε «υφιστάμενες» συμβάσεις, ώστε η τελική διάταξη, να ρυθμίζει σύνολο των σχετικών περιπτώσεων ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου σε παραχωρούμενες εκτάσεις, υφιστάμενες ή μελλοντικές). Αλλαγές που φέρονται να συνδέονται και με το εν λόγω project, αν και στην αγορά εκτιμούν ότι δεν υπήρχε λόγος για καθυστερήσεις ή για τέτοιες τροποποιήσεις και μπορούσε το θέμα να έχει προχωρήσει νωρίτερα.