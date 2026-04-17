Ελβετία:-Έκθεση-δείχνει-ότι-οι-κεφαλαιακές-απαιτήσεις-της-κυβέρνησης-από-την-ubs-θα-μπορούσαν-να-βλάψουν-την-εθνική-οικονομία

Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που πρότεινε η ελβετική κυβέρνηση για την UBS θα μπορούσαν να έχουν διαρκή αντίκτυπο στην οικονομία της Ελβετίας, σύμφωνα με μελέτη που ανατέθηκε από την τράπεζα, καθώς εντείνεται η αντιπαράθεση σχετικά με τη ρύθμιση του τραπεζικού συστήματος.

Η Ελβετία αυστηροποιεί τους τραπεζικούς κανόνες για να ενισχύσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα μετά την κατάρρευση της Credit Suisse το 2023 και την εξαγορά της από την UBS σε μια κρατική διάσωση.

Μια κυβερνητική πρόταση που απαιτεί από τον τραπεζικό γίγαντα να υποστηρίξει πλήρως τις ξένες μονάδες του με κεφάλαια Common Equity Tier 1 θα μπορούσε να μειώσει το ετήσιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ελβετίας κατά 1,3% έως 3,9% σε διάστημα 10 ετών, ανέφερε η συμβουλευτική εταιρεία BAK Economics στην έκθεση.

Οι συγγραφείς της μελέτης δήλωσαν ότι η UBS καθόρισε το θέμα της μελέτης, ενώ η έρευνα διεξήχθη ανεξάρτητα από την BAK Economics, βασισμένη σε σενάρια συρρίκνωσης της πίστωσης λόγω κανονιστικών ρυθμίσεων και προσομοιώσεις αλυσιδωτών επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία.

Μια προηγούμενη ανάλυση κόστους-οφέλους της προτεινόμενης ρύθμισης της UBS, η οποία ανατέθηκε από την ελβετική κυβέρνηση, διαπίστωσε ότι οι αυστηρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις θα αύξαναν την ανθεκτικότητα των τραπεζών, θα μείωναν τον ηθικό κίνδυνο και θα επέτρεπαν καλύτερη απορρόφηση ζημιών σε περίπτωση κρίσης.

- Reuters