Ενίσχυση-χρηματοδότησης-για-Ελλάδα-και-Κύπρο-ζητά-από-το-Κογκρέσο-τo-Αμερικανικό-Ελληνικό-Ινστιτούτο

Την ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοδότησης προς την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία στον αμυντικό προϋπολογισμό των Ηνωμένων Πολιτειών για το οικονομικό έτος 2027 υπογραμμίζει το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο (AHI), σε κατάθεσή του ενώπιον της αρμόδιας υποεπιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για θέματα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής βοήθειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το AHI εισηγείται συγκεκριμένα ποσά για προγράμματα στρατιωτικής εκπαίδευσης και χρηματοδότησης, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν «αξιόπιστους και στρατηγικά κρίσιμους εταίρους» των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, τάσσεται κατά οποιασδήποτε μείωσης των σχετικών κονδυλίων, υπογραμμίζοντας ότι αυτά ενισχύουν τη διαλειτουργικότητα και τη συνοχή των συμμαχιών.

Ειδικότερα, το Ινστιτούτο προτείνει τουλάχιστον 1,8 εκατ. δολάρια για το Πρόγραμμα Διεθνούς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (IMET) για την Ελλάδα, 500.000 δολάρια για την Κύπρο, 25 εκατ. δολάρια για το Πρόγραμμα Κινήτρων Ανακεφαλαιοποίησης στην Ευρώπη (ERIP), καθώς και 6 εκατ. δολάρια μέσω του προγράμματος χρηματοδότησης στρατιωτικής βοήθειας (FMF) για την Ελλάδα. Ζητεί επίσης τη διατήρηση της χρηματοδότησης της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο (UNFICYP).

Το AHI επισημαίνει ότι η Ανατολική Μεσόγειος παραμένει κρίσιμη για τα αμερικανικά συμφέροντα, λόγω γεωπολιτικών εντάσεων, ενεργειακών εξελίξεων και απειλών στη ναυσιπλοΐα. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτηρίζει το σχήμα συνεργασίας 3+1, ΗΠΑ, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, ως βασικό πυλώνα σταθερότητας και υποστηρίζει τη θεσμική του ενίσχυση μέσω σχετικής νομοθεσίας.

Κάνοντας αναφορά στην Ελλάδα, το Ινστιτούτο τονίζει τον ρόλο της χώρα μας ως κόμβου για στρατιωτικές και ενεργειακές επιχειρήσεις, επισημαίνοντας τη σημασία υποδομών όπως η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη, καθώς και τη συμβολή της στην ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης μέσω LNG και διασυνδετήριων αγωγών.

Όσον αφορά την Κύπρο, υπογραμμίζει την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας με τις ΗΠΑ, ζητώντας την πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων και τη διεύρυνση της αμυντικής συνεργασίας, ενώ επαναλαμβάνει τη στήριξη σε μια βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

