Εύθραυστη-αρχή-για-την-εκεχειρία-Ισραήλ-Λιβάνου-με-καταγγελίες-για-παραβιάσεις,-συμφωνία-με-το-Ιράν-βλέπει-«σύντομα»-ο-Τραμπ

Δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο τέθηκε σε εφαρμογή τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, ώρες αφού ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όμως ο λιβανικός στρατός κατήγγειλε λίγη ώρα αργότερα παραβιάσεις από την ισραηλινή πλευρά στο νότιο τμήμα της χώρας.

Τα όπλα θεωρητικά θα σιγούσαν τα μεσάνυχτα, ενάμιση μήνα αφού άρχισε η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που πρόσκειται στο Ιράν. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν ότι άκουσαν εκείνη την ώρα σφοδρά πυρά, προφανώς στο πλαίσιο πανηγυρισμών, στον νότιο τομέα της Βηρυτού, οχυρό της Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε την Πέμπτη να εννοηθεί ότι οι εξελίξεις προς μια συμφωνία με το Ιράν ενδέχεται να είναι άμεσες, ενώ ένας δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο.

«Θα έχουμε νίκη. Πολύ σύντομα», δήλωσε ο Τραμπ. Υποστήριξε ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται πλέον πρόθυμη να αποδεχθεί όρους που δεν δεχόταν πριν από δύο μήνες, αναφέροντας ότι υπάρχει συμφωνία πως η χώρα δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και θα παραδώσει την «πυρηνική της σκόνη».

Καταγγελίες για επιθέσεις από το Ισράηλ, απάντησε η Χεζμπολάχ

Υλικό που τράβηξαν εικονολήπτες του AFP δείχνει κόσμο να επιστρέφει στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας, που αποτελούσε σχεδόν καθημερινά στόχο ισραηλινών βομβαρδισμών τις τελευταίες ημέρες. Κάποιοι ανέμιζαν την κίτρινη σημαία της Χεζμπολάχ ή κράταγαν πορτρέτα του πρώην ηγέτη της Χασάν Νασράλα, που σκοτώθηκε σε πολύνεκρο βομβαρδισμό της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας το 2024.

«Είμαστε εξαντλημένοι από τον πόλεμο» και «θέλουμε ασφάλεια και ειρήνη», έλεγε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τζαμάλ Σεμπάμπ, νοικοκυρά 61 ετών, στη Βηρυτό.

Αλλά μερικές ώρες αργότερα, ο λιβανικός στρατός κατηγόρησε το Ισραήλ για «παραβιάσεις» της κατάπαυσης του πυρός: αναφέρθηκε μέσω X σε «αρκετές ισραηλινές επιθέσεις που καταγράφτηκαν» και «σποραδικούς βομβαρδισμούς» του πυροβολικού που έπληξαν «έναν αριθμό χωριών». Κάλεσε εξάλλου τους κατοίκους να μην επιστρέψουν αμέσως στον νότιο Λίβανο.

Ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε πως θα διατηρήσει στις θέσεις όπου βρίσκονται στοιχεία του αναπτυγμένα στο νότιο Λίβανο κι απαίτησε οι άμαχοι να μην επιστρέψουν στη νότια όχθη του ποταμού Λιτάνι και σε περιοχές νοτιότερα.

Παρ’ όλες τις προειδοποιήσεις, δημοσιογράφοι του AFP είδαν πελώρια μποτιλιαρίσματα να σχηματίζονται βόρεια από τον ποταμό Λιτάνι, με τους οδηγούς να περιμένουν υπομονετικά, για ώρες, προκειμένου να περάσουν τη μοναδική γέφυρα που έχει απομείνει να ενώνει τον νότο με την υπόλοιπη χώρα.

Από την πλευρά της η Χεζμπολάx ανακοίνωσε πως «βομβάρδισε συγκέντρωση ισραηλινών στρατιωτικών κοντά στην πόλη Χιάμ», στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, «σε ανταπόδοση για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τον στρατό κατοχής».

Το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι έγιναν βομβαρδισμοί εναντίον της Χιάμ (νοτιοανατολικά) και του γειτονικού χωριού Ντεμπίν, ενώ έκανε λόγο για «έντονη» δραστηριότητα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στην ίδια περιοχή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι η ισραηλινή και η λιβανική κυβέρνηση συμφώνησαν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός για δέκα ημέρες προσθέτοντας ότι προσπαθεί να οργανώσει την πρώτη συνάντηση -στον Λευκό Οίκο- του προέδρου του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πάνω από 2.000 νεκροί

«Ελπίζω ότι η Χεζμπολάχ θα συμπεριφερθεί καλά αυτή τη σημαντική περίοδο. Θα είναι σπουδαία στιγμή για αυτούς αν το κάνουν. Αρκετά με τους σκοτωμούς. Πρέπει επιτέλους να έχουμε ειρήνη!», ανέφερε κατόπιν ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας ιδίως αυτή την τελευταία λέξη με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση.

Ο Ιμπραήμ Μουσάουι, βουλευτής της Χεζμπολάχ, διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ότι το κίνημα θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός, «με προϋπόθεση ότι πρόκειται για συνολικό τερματισμό των εχθροπραξιών εναντίον μας κι ότι δεν την εκμεταλλευτεί το Ισραήλ για να διαπράξει δολοφονίες».

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου, αφού η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ για να υποστηρίξει το Ιράν, εν μέσω αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης ευρείας κλίμακας.

Παρά την κατάπαυση του πυρός δυο εβδομάδων που τέθηκε σε εφαρμογή την 8η Απριλίου ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Ισλαμική Δημοκρατία, το Ισραήλ συνέχισε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολά. Σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό, έχουν σκοτωθεί από τη 2η Μαρτίου πάνω από 2.000 άνθρωποι, ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες -το ένα πέμπτο του πληθυσμού- έχει εκτοπιστεί εξαναγκαστικά, σύμφωνα με υπολογισμούς του ΟΗΕ.

Ευκαιρία «ειρήνης»;

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ εξήρε τη συμφωνία, όπως και ο κ. Νετανιάχου, που έκανε λόγο περί ευκαιρίας για «ιστορική ειρήνη» με τη Βηρυτό – επαναλαμβάνοντας όμως την απαίτησή του να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ ως απαραίτητη προϋπόθεση.

Επί του πεδίου, οι μάχες συνεχίζονταν ως την τελευταία στιγμή προτού τεθεί σε ισχύ η ανακωχή. Λίγη ώρα αφού έκανε την ανακοίνωση ο πρόεδρος των ΗΠΑ, το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό έκανε λόγο για επτά νεκρούς και 33 τραυματίες σε ισραηλινό βομβαρδισμό στον νότο. Η Χεζμπολάx ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών θέσεων του Ισραήλ που προκάλεσαν τρεις τραυματισμούς, δυο από αυτούς σοβαρούς, στο βόρειο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας.

Καθώς άρχιζε η κατάπαυση του πυρός, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωνε ότι έπληξε 380 «στόχους» της Χεζμπολάχ στον Λίβανο («τρομοκράτες», «αρχηγεία», «εκτοξευτήρες ρουκετών» κ.λπ.) κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 24 ωρών.

Ο δικηγόρος Ταρέκ Μπου Χαλίλ, καθισμένος σε καφέ στη λιβανική πρωτεύουσα, δεν έκρυβε χθες τις αμφιβολίες του για το εάν και κατ;a πόσον θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. «Ξέρουμε ότι δεν μπορείς να παίρνεις τον Τραμπ κατά λέξη, κι ότι δεν είναι να εμπιστεύεσαι τον Νετανιάχου», εξήγησε.

Ήταν «οι πιέσεις εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν και τα λάθη του Νετανιάχου και του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο» που «τους ανάγκασαν να αποδεχθούν κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε.