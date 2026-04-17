«Εύθραυστη-ισορροπία»-στα-Στενά-του-Ορμούζ:-Το-Ιράν-ανοίγει-τον-δίαυλο,-«αγκάθι»-ο-ναυτικός-αποκλεισμός-των-ΗΠΑ,-επιφυλακτικές-οι-ναυτιλιακές

Σε τροχιά αποκλιμάκωσης φαίνεται να εισέρχεται η κρίση στα Στενά του Ορμούζ μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης για άνοιγμα του θαλάσσιου διαύλου όσο διαρκεί η εκεχειρία Λιβάνου – Ισραήλ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε και αυτός μια χαραμάδα ελπίδας για τη διευθέτηση του προβλήματος καθώς έσπευσε να ευχαριστήσει την Τεχεράνη για τη στάση της και να προεξοφλήσει μια συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο.

«Οι Ιρανοί θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Πιστεύω ότι πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση το Σαββατοκύριακο. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία σε μία με δύο μέρες» δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Axios o Αμερικανός πρόεδρος με τις δηλώσεις του να προκαλούν θετικό αντίκτυπο στις αγορές και τις τιμές του πετρελαίου.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε ότι το Ιράν συμφώνησε «να μην κλείσει ποτέ ξανά τα Στενά του Ορμούζ»!

«Δεν θα χρησιμοποιείται πλέον ως όπλο εναντίον του κόσμου!» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτησή του στο Truth Social.

Ωστόσο ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ που θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι την οριστικοποίηση της συμφωνίας και οι ανακοινώσεις της CENTCOM ότι πάνω από 10.000 Αμερικανοί στρατιώτες συμμετέχουν στον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν περιπλέκουν την κατάσταση, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να διαμηνύουν ότι στη συμφωνία με τις ΗΠΑ περιλαμβάνεται η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και ότι τα πλοία που θα διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να διαθέτουν την άδειά τους!

The U.S. naval blockade continues… pic.twitter.com/EBvglrf6FA — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 17, 2026

Οι αντιφατικές αυτές αναφορές προκαλούν σωρεία επιφυλάξεων στις ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες καλωσόρισαν μεν την ανακοίνωση του Ιράν ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, αλλά δήλωσαν ότι θα χρειαστούν περισσότερες διευκρινίσεις πριν τα πλοία μετακινηθούν από το σημείο εισόδου στον Κόλπο.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί έγραψε στο Χ ότι τα Στενά είναι ανοιχτά, αφού συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

«Επί του παρόντος επαληθεύουμε την πρόσφατη ανακοίνωση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας για όλα τα εμπορικά πλοία και την ασφαλή διέλευση», είπε ο Αρσένιο Ντομίνγκες, ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) του ΟΗΕ.

Η Ένωση Νορβηγών Εφοπλιστών τόνισε ότι πολλά πράγματα πρέπει να διευκρινιστούν για να αξιολογηθεί οποιασδήποτε διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ, όπως η ύπαρξη θαλάσσιων ναρκών, των ιρανικών όρων και της πρακτικής εφαρμογής.

«Αν αυτό αποτελεί ένα βήμα προς ένα άνοιγμα, είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη», δήλωσε ο Κνουτ Αρίλντ Χαρέιντε, διευθύνων σύμβουλος της Ενωσης, που εκπροσωπεί 130 εταιρείες με περίπου 1.500 πλοία.

Και η γερμανική ναυτιλιακή εταιρεία Hapag-Lloyd ανακοίνωσε πως θα συνεχίσει προς το παρόν να απέχει από τον διάπλου των Στενών του Ορμούζ. «Η εταιρεία εξετάζει επί του παρόντος την ανακοίνωση ότι τα Στενά θα παραμείνουν ανοιχτά για το υπόλοιπο της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Η Hapag-Lloyd αξιολογεί την κατάσταση ασφάλειας και τους σχετικούς κινδύνους και θα απέχει από τον διάπλου των Στενών του Ορμούζ μέχρι νεωτέρας», τόνισε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η δανική ναυτιλιακή εταιρεία Maersk και η γαλλική CMA CGM δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες για σχόλια.

Ο νορβηγικός όμιλος πετρελαιοφόρων Frontline αρνήθηκε να σχολιάσει.

«Πολύ εύθραυστη» παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, λέει ο υπουργός Οικονομικών της Σ. Αραβίας

Ο υπουργός Οικονομικών της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Αλ Τζαντάαν, χαιρέτισε την είδηση ότι το Ιράν θα ανοίξει και πάλι τα Στενά του Ορμούζ, κάτι που θα επιτρέψει τις αποστολές πετρελαίου και φυσικού αερίου, προειδοποίησε όμως ταυτόχρονα ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει πολύ εύθραυστη.

Ο Αλ Τζαντάαν, ο οποίος προεδρεύει της Διεθνούς Νομισματικής και Χρηματοοικονομικής Επιτροπής (IMFC), η οποία συμβουλεύει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δήλωσε ότι ορισμένες χώρες θα είναι σε θέση να αποκαταστήσουν γρήγορα την παραγωγή τους σε πετρέλαιο, άλλες όμως θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο, ανάλογα με την έκταση της ζημιάς που υπέστησαν.

Η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι το πόσο μπορεί να αυξηθεί η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά το αν οι ασφαλιστικές εταιρείες θα αισθάνονται άνετα να υποστηρίξουν τις αποστολές, καθώς και άλλα υλικοτεχνικά ζητήματα, δήλωσε ο Σαουδάραβας αξιωματούχος, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια των εαρινών συνόδων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον.

Τι λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Όλα τα πλοία θα μπορούν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά σε συντονισμό με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, ανέφερε ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters, προσθέτοντας ότι η αποδέσμεση ιρανικών κεφαλαίων περιλαμβάνεται στη συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Ο Ιρανός αξιωματούχος είπε ότι οι διελεύσεις των πλοίων θα περιορίζονται σε θαλάσσιες λωρίδες που κρίνονται ασφαλείς από το Ιράν. Για τα πολεμικά πλοία εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση διέλευσης.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

Δεν είναι σαφές εάν αυτές οι «λωρίδες» περιλαμβάνουν ή αποκλείουν τις καθιερωμένες λωρίδες του Συστήματος Διαχωρισμού Κυκλοφορίας (TSS) για την είσοδο και την έξοδο στον Κόλπο, τις οποίες χρησιμοποιεί η διεθνής ναυτιλία από τη δεκαετία του 1970.

«Ακόμη και στα αμερικανικά πλοία, εξαιρουμένων των πολεμικών, θα επιτρέπεται η διέλευση», πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Κατά την πηγή αυτή, ορισμένες διαδρομές μέσω του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτές, αλλά θα πρέπει να χαρακτηριστούν ασφαλείς από το Ιράν. «Η ναυσιπλοΐα θα διεξάγεται σε συντονισμό με το Ιράν και με την έγκριση των Φρουρών της Επανάστασης και του Οργανισμού Λιμένων και Ναυτιλίας, για την ασφάλεια» των πλοίων, τόνισε.

«Ζητάμε να ανοίξουν εκ νέου, άμεσα και άνευ όρων τα Στενά του Ορμούζ» δήλωσε ο πρόεδρος Μακρόν

«Ζητάμε να ανοίξουν εκ νέου, άμεσα και άνευ όρων τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε από το Παρίσι ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν λίγο μετά την τηλεδιάσκεψη των εκπροσώπων περίπου 40 κρατών, όπου την Ελλάδα εκπροσώπησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρόντες στο Παρίσι, πλην του προέδρου Μακρόν, ήταν οι ηγέτες της Γερμανίας, της Βρετανίας και της Ιταλίας.

Λαμβάνοντας πρώτος τον λόγο μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης -και ενώ λίγα λεπτά πριν το Ιράν είχε ανακοινώσει ότι τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν- ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι η απόφαση του Ιράν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, σημειώνοντας ωστόσο ότι το άνοιγμα εκ νέου τον Στενών του Ορμούζ θα πραγματοποιηθεί με βάση τα όσα ανακοινώθηκαν, υπό τον συντονισμό των αρχών του Ιράν, ενώ η αμερικανική πλευρά έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να εξακολουθήσει να εφαρμόζει τα μέτρα κατά των ιρανικών πλοίων.

Aux côtés de plus de cinquante pays, nous portons une initiative pour la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz. pic.twitter.com/WJGikHSfkt — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 17, 2026

Ο πρόεδρος Μακρόν χαιρέτησε επίσης την παύση πυρός που συμφωνήθηκε ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, επαναλαμβάνοντας για μία ακόμα φορά ότι η παύση πυρός θα πρέπει να αφορά και τον Λίβανο. Ταυτόχρονα υπογράμμισε ότι τα πάντα θα κριθούν από την εφαρμογή των αποφάσεων. Ο Γάλλος πρόεδρος είπε επίσης ότι οι περίπου 40 χώρες που έλαβαν μέρος στην τηλεδιάσκεψη συμφωνούν ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να γίνει με τον ίδιο τρόπο που γινόταν κατά το παρελθόν, απορρίπτοντας κάθε ιδέα περί επιβολής διοδίων που στην πράξη θα σήμαινε, όπως είπε, την ιδιωτικοποίηση των Στενών.

Από βρετανικής πλευράς ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαιρέτισε και αυτός την απόφαση για το εκ νέου άνοιγμα των στενών του Ορμούζ σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι τα πάντα θα κριθούν στην πράξη. Επιβεβαίωσε επίσης ότι η Γαλλία και η χώρα του θα τεθούν επικεφαλής μίας πολυεθνικής, καθαρά ειρηνευτικής και αμυντικής στρατιωτικής επιχείρησης στόχος της οποίας θα είναι η προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Τα πρώτα βήματα για την πραγματοποίηση αυτής της επιχείρησης θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα στο Λονδίνο, είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Από γερμανικής πλευράς ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υπενθύμισε ότι η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή είναι προς το συμφέρον όλων και επισήμανε ότι οι τιμές της ενέργειας, που εκτοξεύθηκαν τις τελευταίες ημέρες, θα πρέπει να μειωθούν το ταχύτερο δυνατό. Ο Γερμανός καγκελάριος είπε ότι το Ιράν θα πρέπει να θέσει τέλος στο πυρηνικό του πρόγραμμα και να σταματήσει τις επιθέσεις του κατά του Ισραήλ και των χωρών του Κόλπου. Στο ίδιο μήκος κύματος η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι είπε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την Ιταλία όσο και για τις υπόλοιπες χώρες, επισημαίνοντας ότι η σημερινή τηλεδιάσκεψη ήταν χρήσιμη στον βαθμό που έδειξε ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της σε συνεργασία με τους συμμάχους της.