Η-uber-αυξάνει-το-ποσοστό-της-στην-delivery-hero-έναντι-270-εκατ.-ευρώ

Η Prosus πουλά τις μετοχές προς 20 ευρώ η μία, με premium περίπου 22% επί της μέσης σταθμισμένης τιμής όγκου ενός μήνα της Delivery Hero.

Σε αύξηση του μεριδίου της στην γερμανική Delivery Hero προχώρησε η Uber, αγοράζοντας επιπλέον ποσοστό από τον μεγαλύτερο μέτοχο της ευρωπαϊκής ανταγωνίστριάς της έναντι 270 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, η Uber θα αποκτήσει 4,5% από την Prosus, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες.

Η Prosus πουλά τις μετοχές προς 20 ευρώ η μία, με premium περίπου 22% επί της μέσης σταθμισμένης τιμής όγκου ενός μήνα της Delivery Hero, όπως διαμορφώθηκε την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τους FT, η Prosus μειώνει το μερίδιό της στην Delivery Hero, το οποίο κάποτε ανερχόταν σε περίπου 3 δισ. δολάρια, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις ευρωπαϊκές αντιμονοπωλιακές απαιτήσεις, αφότου εξαγόρασε την Just Eat Takeaway.com, σε μια συμφωνία ύψους 4,3 δισ. δολαρίων.

Μετά την συναλλαγή, το ποσοστό συμμετοχή της στην Delivery Hero θα ανέρχεται στο 21,8% από 26,3%.