Ισραήλ:-Σημαντικό-πλήγμα-στην-οικονομία,-αλλά-και-ελπίδες-για-ανάκαμψη-αν-τελειώσει-ο-πόλεμος-άμεσα

Η ισραηλινή οικονομία έχει υποστεί σημαντικό πλήγμα στις προβλέψεις ανάπτυξης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή — όμως ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας παραμένει αισιόδοξος ότι μια γρήγορη επίλυση των συγκρούσεων στον Λίβανο και το Ιράν μπορεί να βοηθήσει να μετριαστεί το σοκ.

Μιλώντας στο CNBC στην εαρινή σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη, ο Aμίρ Γιαρόν, διοικητής της Τράπεζας του Ισραήλ, αναγνώρισε ότι εξακολουθεί να υπάρχει «τεράστια αβεβαιότητα» σχετικά με τη διάρκεια της σύγκρουσης, παρά τα πρόσφατα σημάδια για μια προοπτική επίλυσης της σύγκρουσης.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε άμεση 10ήμερη εκεχειρία την Πέμπτη, έπειτα από συνομιλίες στην Ουάσινγκτον μεταξύ αξιωματούχων των δύο χωρών, με αλληλοκατηγορίες παραβίασής της.

Το Ισραήλ έχει μειώσει τις προβλέψεις ανάπτυξης για το 2026 από 5,2% σε 3,8%, ως αποτέλεσμα των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, ο Γιάρον πιστεύει ότι η ανάπτυξη μπορεί να ανακάμψει στο 5,5% το 2027, εφόσον ο πόλεμος τελειώσει.

Αβεβαιότητα

Μια αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών θα μείωνε τον γεωπολιτικό κίνδυνο στο Ισραήλ, καθώς και στα κράτη του Κόλπου, και θα βοηθούσε στην ενίσχυση της ανάπτυξης. Όμως ο Γιάρον αναγνώρισε επίσης την πιθανότητα μιας πολύ πιο παρατεταμένης σύγκρουσης, η οποία, όπως είπε, θα επιβάρυνε τις προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό.

«Οι αγορές, τόσο στο εξωτερικό όσο και ιδιαίτερα στο Ισραήλ, θεωρούν ότι η γεωπολιτική κατάσταση έχει ήδη βελτιωθεί σημαντικά», εξήγησε, αναφερόμενος στην ισχύ του χρηματιστηρίου του Ισραήλ, την άνοδο του σέκελ και στο γεγονός ότι τα πενταετή CDS (ασφάλιστρα κινδύνου χρεοκοπίας) έχουν επιστρέψει στα επίπεδα πριν την εκστρατεία.

Αντίθετα, οποιαδήποτε κλιμάκωση της σύγκρουσης «θα μείωνε περαιτέρω την ανάπτυξη από τις τρέχουσες προβλέψεις», πρόσθεσε ο Γιάρον.

Η κεντρική τράπεζα του Ισραήλ διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα στην τελευταία της συνεδρίαση.

Ο Γιάρον είπε ότι αυτό υποδηλώνει το ενδεχόμενο μίας ή δύο μειώσεων επιτοκίων έως το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, υπό την προϋπόθεση ότι ο πόλεμος θα έχει τελειώσει, οι τιμές του πετρελαίου θα έχουν υποχωρήσει και οι έφεδροι του στρατού θα έχουν επιστρέψει στην οικονομία.