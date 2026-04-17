Κίνα:-Αυξημένη-η-προσέλκυση-ξένων-κεφαλαίων

Η πρόσφατη κλιμάκωση των γεωπολιτικών συγκρούσεων έχει οδηγήσει σε έντονες διακυμάνσεις στις τιμές του χρυσού, του αργού πετρελαίου και άλλων περιουσιακών στοιχειών, αυξάνοντας τη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές.

Ωστόσο, τα κινεζικά περιουσιακά στοιχεία εξακολουθούν να κερδίζουν την εμπιστοσύνη πολλών διεθνών θεσμικών επενδυτών, καθώς θεωρούνται ανθεκτική επιλογή με αυξανόμενη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ελκυστικότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Wind, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ σημείωσαν τον Μάρτιο άνοδο σχεδόν 60%, ενώ οι μεγάλοι διεθνείς χρηματιστηριακοί δείκτες, όπως ο Dow Jones και ο Nikkei 225, κατέγραψαν απώλειες άνω του 8,6%.

Παρά τη διεθνή αναταραχή, τα κινεζικά περιουσιακά στοιχεία εξακολουθούν να στηρίζονται στη σταθερή μακροοικονομική πορεία της χώρας.

Όπως δείχνουν τα δεδομένα της Κινεζικής Στατιστικής Αρχής, κατά το πρώτο δίμηνο του 2026 ενισχύθηκαν η παραγωγή και η προσφορά, η εγχώρια ζήτηση ανέκαμψε, ενώ η απασχόληση και οι τιμές των προϊόντων παρέμειναν σταθερές.

Παράλληλα, οι νέες ποιοτικές παραγωγικές δυνάμεις της χώρας συνέχισαν να αναπτύσσονται, ενισχύοντας την εκκίνηση της φετινής οικονομίας.

Παρά την αυξημένη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, κάποιοι επαγγελματίες εκτιμούν ότι η Κίνα προσελκύει συνεχώς ξένα κεφάλαια, επειδή προσφέρει την ιδιαίτερη προβλεψιμότητα.

Σε σύγκριση με τις άλλες χώρες που ακόμα πιέζονται από τον υψηλό πληθωρισμό, η κινεζική οικονομία διατηρεί το πλεονέκτημα της σχετικής σταθερότητας.

Επιπλέον, η «Έκθεση Κυβερνητικού Έργου του 2026» δίνει έμφαση στη διατήρηση της σταθερότητας, στην ενίσχυση της μακροοικονομικής διακυβέρνησης και στην καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων και νέων πολιτικών.

Παράλληλα, μέτρα όπως οι νέες «Εννέα Κατευθυντήριες Αρχές» για την κεφαλαιαγορά και η σταδιακή βελτίωση των μηχανισμών εισροής μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κεφαλαίων, ενισχύουν περαιτέρω την ελκυστικότητα της Κίνας.

Σύμφωνα με αναλυτές, τα ισχυρά συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας και η ευχέρεια άσκησης ανεξάρτητης νομισματικής πολιτικής λειτουργούν ως ασπίδα απέναντι στις εξωτερικές διακυμάνσεις και συμβάλλουν στη σταθερή πορεία της οικονομικής ανάπτυξης.

Καθώς αυξάνεται διεθνώς η ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, τα κινεζικά περιουσιακά στοιχεία κερδίζουν έδαφος ως επιλογή με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Με την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας να φθάνει το 85%, οι μετοχές τύπου A και οι μετοχές του Χονγκ Κονγκ εμφανίζουν μεγαλύτερη αντοχή απέναντι στις εξωτερικές διαταραχές.

Αναλυτές της Caitong Securities τονίζουν ότι, σε περιόδους γεωπολιτικών συγκρούσεων, η σταθερότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με το ολοκληρωμένο βιομηχανικό της σύστημα και την αξιόπιστη ικανότητα παράδοσης, η Κίνα μπορεί να απορροφήσει μεγαλύτερο μερίδιο διεθνών παραγγελιών.

Παράλληλα, οι βασικοί κινεζικοί χρηματιστηριακοί δείκτες παραμένουν σε σχετικά χαμηλές αποτιμήσεις, ενώ η ελκυστικότητα των μετοχών έναντι των ομολόγων βρίσκεται κοντά σε ιστορικά υψηλά.

Η χαμηλή συσχέτισή τους με τις αμερικανικές μετοχές ενισχύει τον ρόλο τους ως μέσου διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου.

Κατά τους ειδικούς, η σταθερή εφοδιαστική αλυσίδα και το μέγεθος της εγχώριας αγοράς καθιστούν την Κίνα δύναμη σταθερότητας σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Φέτος, η Κίνα συνεχίζει να προωθεί τη στρατηγική της για επιστημονική και τεχνολογική αυτάρκεια, με τα έσοδα από πωλήσεις στον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας να αυξάνονται ετησίως κατά 16,1% το πρώτο δίμηνο του έτους, εξέλιξη που αναδεικνύει τη δυναμική της καινοτομίας.

Στο εργαστήριο μιας επιχείρησης προηγμένης μεταποίησης στην πόλη Μπιντζόου, στην επαρχία Σαντόνγκ της ανατολικής Κίνας, οι εργαζόμενοι ρυθμίζουν μηχανήματα κοπής με λέιζερ. Φωτ. Τσου Μπάουρουέι

Σύμφωνα με στοιχεία της Wind, ο αριθμός των ερευνών και επισκέψεων ξένων θεσμικών επενδυτών έχει ήδη ξεπεράσει τις 900 από τις αρχές του 2026, ενώ μεγάλοι οίκοι όπως η BlackRock και η Goldman Sachs εντείνουν το ενδιαφέρον τους για την κινεζική αγορά.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs εκτιμούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) αποτελεί βασικό πεδίο ενδιαφέροντος για τους ξένους επενδυτές και ότι η Κίνα διαθέτει εμφανή πλεονεκτήματα σε τομείς όπως οι ημιαγωγοί, η αλυσίδα εφοδιασμού της AI και οι σχετικές υποδομές, ενώ η έκθεση των παγκόσμιων αμοιβαίων κεφαλαίων παραμένει ακόμη περιορισμένη στους κλάδους αυτούς.

Την ίδια στιγμή, οι παραδοσιακοί τομείς της κινεζικής οικονομίας επιταχύνουν τον μετασχηματισμό και την αναβάθμισή τους.

Η υιοθέτηση των εθνικών πολιτικών από πέρσι έχει ήδη συμβάλει στην ανάκαμψη των τιμών προϊόντων και της κερδοφορίας επιχειρήσεων σε ορισμένους κλάδους.

Με τη συνέχιση της πολιτικής στήριξης και φέτος, εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν ακόμη περισσότεροι τομείς και επιχειρήσεις.