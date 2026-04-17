Καστρίσιος-(thermicsol):-Η-«δύναμη»-του-made-in-greece-στους-ηλιακούς-θερμοσίφωνες-και-το-στοίχημα-των-εξαγωγών

Ο κ. Ηλίας Καστρίσιος, CEO της ThermicSol, μιλάει στο - για τις προοπτικές του κλάδου ων ηλιακών θερμοσιφώνων και την πορεία της εταιρείας.

Σε μια συγκυρία όπου η ενεργειακή εξοικονόμηση και η αξιοποίηση των ΑΠΕ περνούν στο επίκεντρο της αγοράς, ο κλάδος της ηλιακής θερμικής ενέργειας στην Ελλάδα καταγράφει ισχυρή δυναμική, με έντονο εξαγωγικό αποτύπωμα και υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία. Ο κ. Ηλίας Καστρίσιος, CEO της ThermicSol, της ελληνικής βιομηχανίας με παρουσία σχεδόν πέντε δεκαετιών στον χώρο των ηλιακών θερμοσιφώνων και εξαγωγική δραστηριότητα σε δεκάδες αγορές, μιλά στο - για τις εξελίξεις στον κλάδο, τις επενδύσεις, τις προκλήσεις αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης.

Ακολουθεί αναλυτικά η συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Ηλίας Καστρίσιος στο -:

Ποια είναι η συνολική εικόνα της αγοράς και η σημασία του κλάδου;

Απάντηση: Θα ήθελα να κάνω μια συνολική τοποθέτηση, απευθυνόμενος τόσο προς την Πολιτεία και τους φορείς, όσο και προς τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και φυσικά το καταναλωτικό κοινό. Η αγορά των ηλιακών θερμοσιφώνων αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους, με την Ελλάδα να κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως, τόσο σε επίπεδο τεχνογνωσίας όσο και παραγωγικής ικανότητας, κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι ότι η ελληνική προστιθέμενη αξία στα προϊόντα αυτά ξεπερνά το 90%, γεγονός που καθιστά τον κλάδο εξαιρετικά σημαντικό για την εθνική οικονομία. Πρόκειται για ένα ώριμο και αποδοτικό προϊόν, που προσφέρει αυτό ακριβώς που υπόσχεται: ζεστό νερό με αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, άμεσα και οικονομικά. Παράλληλα, συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και, κατ’ επέκταση, των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Για εμάς, η ενίσχυση του “Made in Greece” αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, τόσο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων όσο και για την ενδυνάμωση της εθνικής οικονομίας. Παρά το γεγονός ότι ο κλάδος παρουσιάζει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα — με περίπου 60% της παραγωγής να κατευθύνεται στο εξωτερικό — υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο ανάδειξης της αξίας του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Όπως έχει επισημάνει ο ευρωβουλευτής και καθηγητής Γιάννης Μανιάτης, η αξιοποίηση των τεχνολογιών ηλιακής θερμικής ενέργειας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών άνθρακα (μείωση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα 1700 kg CO2 ανά έτος ενώ ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μόνο 1400 kg CO2 ανά έτος), με άμεσο και μετρήσιμο ενεργειακό όφελος.

Πώς επηρεάζουν την ζήτηση τα προγράμματα επιδότησης;

Απάντηση: Τα προγράμματα επιδότησης, όπως το «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της αγοράς. Ως εταιρεία τα στηρίζουμε ενεργά, καθώς κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά. Δεν πρόκειται μόνο για μια προσωρινή αύξηση της ζήτησης. Αντιθέτως, επιταχύνουν τη διείσδυση των ηλιακών θερμοσιφώνων στα ελληνικά νοικοκυριά και δημιουργούν τις βάσεις για μακροχρόνια ανάπτυξη του κλάδου.

Ποιες βελτιώσεις θεωρείτε ότι χρειάζονται τα προγράμματα;

Απάντηση: Το πιο κρίσιμο σημείο που χρειάζεται βελτίωση είναι η απλούστευση των διαδικασιών και κυρίως η ταχύτητα αποπληρωμής. Οι καθυστερήσεις που φτάνουν τους 18 ή και 24 μήνες δημιουργούν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας σε εμπόρους και παραγωγούς. Είναι απαραίτητο η αποπληρωμή να πραγματοποιείται το αργότερο εντός 2 μηνών από την τιμολόγηση, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η επιτυχία των προγραμμάτων.

Προς ποια κατεύθυνση εξελίσσεται η αγορά των ενεργειακών λύσεων και ποια είναι τα βασικά trends που τη διαμορφώνουν;

Απάντηση: Η αγορά κατευθύνεται ξεκάθαρα προς ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις. Ο συνδυασμός τεχνολογιών — όπως οι ηλιακοί θερμοσίφωνες με αντλίες θερμότητας — αποτελεί το επόμενο βήμα στην εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους για τον καταναλωτή. Το ίδιο ισχύει και για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία και βιομηχανίες, όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες και απαιτούνται πιο σύνθετες λύσεις, μεγαλύτερη τεχνογνωσία και επενδύσεις. Εκεί βλέπουμε σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Πώς εξελίσσεται η ThermicSol τα τελευταία χρόνια;

Απάντηση: Η ThermicSol δραστηριοποιείται εδώ και 49 χρόνια, με βασική φιλοσοφία την συνεχή εξέλιξη και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της. Τα τελευταία χρόνια επενδύουμε δυναμικά σε νέες τεχνολογίες και παραγωγικό εξοπλισμό. Μόνο την τελευταία τριετία έχουμε επενδύσει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ σε σύγχρονες, ρομποτικές γραμμές παραγωγής, που βελτιώνουν σημαντικά τόσο την παραγωγική διαδικασία όσο και την ποιότητα των προϊόντων μας. Το συνολικό επενδυτικό μας πλάνο ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, έχουμε υιοθετήσει τη φιλοσοφία Kaizen (συνεχής βελτίωση), επιδιώκοντας καθημερινά μικρά αλλά ουσιαστικά βήματα προόδου σε όλες τις λειτουργίες της εταιρείας μας. Επενδύουμε ουσιαστικά στην εξέλιξη της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας, τόσο στην ενίσχυση των μαρκών μας όσο και στην ανάπτυξη νέων εμπορικών συνεργασιών σε όλη την Ελλάδα.

Ποιες είναι οι αγορές-στόχοι για την ανάπτυξη της ThermicSol και σε ποιες γεωγραφικές περιοχές εστιάζετε την εξαγωγική σας στρατηγική τα επόμενα χρόνια;

Απάντηση: Η Ελλάδα παραμένει βασική αγορά για εμάς, στην οποία επενδύουμε σημαντικά, τόσο σε επίπεδο επικοινωνίας όσο και ανάπτυξης συνεργατών όπως έχω ήδη προαναφέρει. Ταυτόχρονα, η εξαγωγική μας δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα δυναμική, με παρουσία σε 38 χώρες. Βλέπουμε μεγάλες προοπτικές στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Λατινική Αμερική — όπου ήδη έχουμε ξεκινήσει σημαντικές επαφές. Η παρουσία μας σε διεθνείς εκθέσεις, όπως στο Μεξικό (Σεπτέμβριος 2025), το Ντουμπάι (Νοέμβριος 2025), η Climatherm (Φεβρουάριος 2026) και το Μιλάνο (Μάρτιος 2026), ενισχύει διαρκώς το αποτύπωμά μας στις αγορές-στόχους και μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύσσουμε νέες συνεργασίες. Συνεχίζουμε απρόσκοπτα και δυναμικά την πορεία μας, ενισχύοντας την παρουσία της ThermicSol στις διεθνείς αγορές.

Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζετε στις διεθνείς αγορές;

Απάντηση: Οι βασικές προκλήσεις αφορούν στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας, στην αξιοπιστία στις παραδόσεις και στις διεθνείς πιστοποιήσεις. Οι πιστοποιήσεις αποτελούν κρίσιμο παράγοντα εισόδου σε νέες αγορές και απαιτούν σημαντικό χρόνο και επένδυση τόσο των πρώτων υλών όσο και του τελικού προϊόντος. Παράλληλα, οι σημερινές γεωπολιτικές εξελίξεις, ευχόμαστε να είναι προσωρινές, ενώ οι αυξήσεις στο κόστος μεταφοράς δημιουργούν μια αβεβαιότητα.

Πώς τοποθετείται η ThermicSol απέναντι στην παραγωγή στην Ελλάδα και ποιες προκλήσεις βλέπετε στον ανταγωνισμό;

Απάντηση: Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην παραγωγή στην Ελλάδα για αυτό και επενδύουμε συνεχώς σε εξοπλισμό και σε ανθρώπινο δυναμικό. Ωστόσο, υπάρχει ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού από τρίτες χώρες, ιδιαίτερα σε σχέση με το κόστος άνθρακα και τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις. Είναι σημαντικό η πολιτεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσουν ίσους όρους ανταγωνισμού σε όλα τα επίπεδα ώστε η εγχώρια παραγωγή να έχει προοπτικές.

Ερώτηση: Ποια είναι τα επόμενα βήματα για την εταιρεία;

Απάντηση: Τα επόμενα χρόνια εστιάζουμε σε περαιτέρω επενδύσεις σε ποιότητα και παραγωγικότητα, ενίσχυση του δικτύου συνεργατών στην Ελλάδα, ανάπτυξη των brands μας, διεύρυνση της εξαγωγικής δραστηριότητας. Παράλληλα, προχωράμε δυναμικά στη μετάβαση στη δεύτερη γενιά, με στόχο τη συνέχεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας.

Λίγα λόγια για την ThermicSol

Η ThermicSol, με έδρα τη Μαγούλα Αττικής, αποτελεί μία από τις δυναμικές ελληνικές εταιρείες στον τομέα της ηλιακής θερμικής ενέργειας, επενδύοντας συστηματικά σε σύγχρονες γραμμές παραγωγής, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό. Με παρουσία σε 38 χώρες και σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία ενισχύει το αποτύπωμά της τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και διεθνώς, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία του “Made in Greece” στον ενεργειακό εξοπλισμό.