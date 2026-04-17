Κοινοπραξία-τηλεπικοινωνιακών-κολοσσών-κινείται-για-την-εξαγορά-της-γαλλικής-sfr-έναντι-20-δισ.

Η Bouygues Telecom, η Iliad SA και Orange SA αύξησαν την προσφορά τους από 17 δισ. ευρώ στα 20 δισ., για τον δεύτερο μεγαλύτερο πάροχο κινητής τηλεφωνίας της Γαλλίας.

Μια κοινοπραξία γαλλικών τηλεπικοινωνιακών παρόχων στοχεύει στην εξαγορά της SFR, καταθέτοντας μία πρόταση ύψους 20,4 δισ. ευρώ (24 δισ. δολάρια) για τον δεύτερο μεγαλύτερο πάροχο κινητής τηλεφωνίας της χώρας, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το -.

Πιο αναλυτικά, οι Bouygues Telecom, Iliad και Orange αύξησαν την προφορά τους προς την ιδιοκτήτρια της SFR, Altice France, του δισεκατομμυριούχου Patrick Drahi και θα πραγματοποιήσουν αποκλειστικές διαπραγματεύσεις έως τις 15 Μαΐου, όπως ανέφερε σήμερα η κοινοπραξία σε σχετική της ανακοίνωση.

Η πρόταση είναι αυξημένη κατά 20% από την αρχική προσφορά των 17 δισ. ευρώ που απέρριψε η Altice τον Οκτώβριο. Ο Drahi επιδιώκει την επίτευξη ενός deal άνω των 20 δισ. ευρώ, σύμφωνα με όσα ανέφερε παλαιότερα το -. Σύμφωνα με τους όρους του deal, η Bouygues πρόκειται να αποκτήσει περίπου το 42% των περιουσιακών στοιχείων της SFR, ενώ η Iliad θα αποκτήσει το 31% και η Orange το 27%.

Η συμφωνία θα σηματοδοτούσε μια σημαντική ενοποίηση στη γαλλική αγορά τηλεπικοινωνιών, μειώνοντας τον αριθμό των ισχυρών παικτών στους τρεις από τέσσερις. Για τον Drahi, η συναλλαγή θα ανακούφιζε το βαρύ χρέος της Altice, καθώς ο ίδιος επιδιώκει να συγκεντρώσει ρευστότητα και να μειώσει τη μόχλευση στον τηλεπικοινωνιακό του όμιλο.

Αν η εξαγορά της SFR επιτευχθεί θα είναι η μεγαλύτερη συμφωνία που κλείνει μια γαλλική εταιρεία, μετά από την αγορά της Lafarge SA από την τσιμεντοβιομηχανία Holcim AG το 2015, σύμφωνα με στοιχεία του -.

Οι εταιρείες τηλεφωνίας πιέζουν τις ρυθμιστικές αρχές να υποστηρίξουν περισσότερες συγχωνεύσεις και εξαγορές, παραπονούμενες ότι το τρέχον ανταγωνιστικό τοπίο καθιστά τις σημαντικές επενδύσεις σε δίκτυα πολύ δαπανηρές. Όπως αναφέρει το -, μετά από χρόνια επιμονής για ύπαρξη τεσσάρων μεγάλων παρόχων ανά χώρα ώστε να διατηρούνται χαμηλά τα κόστη των πελατών, οι ρυθμιστικές αρχές στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν σημάδια χαλάρωσης των απαιτήσεων για συγχωνεύσεις και εξαγορές..

Συγκεκριμένα, στο Ηνωμένο Βασίλειο η Vodafone έλαβε άδεια να συγχωνευθεί με την CK Hutchison Holdings, δημιουργώντας τον μεγαλύτερο πάροχο απ’ όλους, αφού υποσχέθηκε να επενδύσει 11 δισ. λίρες (14,9 δισ. δολάρια) στη χώρα την επόμενη δεκαετία. Στην Ιταλία, η Telecom Italia συμφώνησε να πουληθεί στην Poste Italiane, επαναφέροντας το πρώην μονοπώλιο τηλεπικοινωνιών υπό κυβερνητικό έλεγχο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Telecom Italia, Pietro Labriola, δήλωσε ότι η ενοποίηση θα ενισχύσει τον ευρωπαϊκό τηλεπικοινωνιακό τομέα, ο οποίος χρειάζεται κλίμακα και ισχυρή οικονομική υποστήριξη για να επενδύσει σε νέα τεχνολογία.

Ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Roland Lescure έχει δηλώσει προηγουμένως ότι θα είναι «σε εγρήγορση» σχετικά με τον αντίκτυπο της προσφοράς στις τιμές κινητής τηλεφωνίας για τους καταναλωτές στη Γαλλία, οι οποίες, όπως είπε, είναι «μεταξύ των φθηνότερων στην Ευρώπη και τον κόσμο».

Τα συνδικάτα της SFR εξέφρασαν επίσης ανησυχίες για τον αντίκτυπο που θα έχει η συμφωνία στους περίπου 8.000 υπαλλήλους της εταιρείας.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες δήλωσαν την Παρασκευή ότι η συναλλαγή θα είναι «κοινωνικά υπεύθυνη» και «θα βοηθήσει στη διατήρηση και ενίσχυση ολόκληρης της ψηφιακής οικονομίας και του τομέα των τηλεπικοινωνιών στη Γαλλία».

Η SFR δήλωσε ότι θα υποβάλει τα τελικά σχέδια στους εκπροσώπους των εργαζομένων σε κάθε εταιρεία εάν οι διαπραγματεύσεις είναι επιτυχείς. «Σε αυτό το στάδιο, πολλές λεπτομέρειες πρέπει ακόμη να συζητηθούν και να διαπραγματευτούν», έγραψε η εταιρεία σε υπόμνημα προς το προσωπικό.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι εταιρικοί πελάτες της SFR θα κατευθυνθούν προς την Bouygues Telecom. Οι υποδομές και το φάσμα θα μοιράζονται μεταξύ των τριών, αλλά το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της SFR σε λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές θα αναληφθεί αποκλειστικά από την Bouygues Telecom.