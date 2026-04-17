Μαγιάρ:-Δεν-υπάρχει-χρόνος-για-χάσιμο-για-τα-«παγωμένα»-ευρωπαϊκά-κονδύλια

Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγιάρ ευελπιστεί να ορκιστεί στις 9 ή 10 Μαΐου ανάλογα με μια προεδρική απόφαση σχετικά με την εναρκτήρια συνεδρίαση της Βουλής, ενώ αναφέρθηκε και στο ζήτημα των παγωμένων κονδυλίων της ΕΕ που «καίει» τη Βουδαπέστη.

Ο Μαγιάρ είπε ότι θα διαφοροποιηθεί από την πρακτική που ίσχυε μέχρι σήμερα και θα ορκιστεί στην πρωθυπουργία την ίδια ημέρα που θα συνεδριάσει η νέα βουλή. Θα σχεδιάσει λεπτομερώς τα σημεία συμφωνίας με την ΕΕ πριν σχηματίσει κυβέρνηση καθώς επιδιώκει να αποδεσμεύσει τα κονδύλια λόγω ανησυχιών για το κράτος δικαίου επί προηγούμενης διακυβέρνησης, σχολιάζοντας ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.

Ο Μαγιάρ, ο οποίος θριάμβευσε επί του Όρμπαν στις εκλογές της 12ης Απριλίου, πρόσθεσε ότι κάποιοι αξιωματούχοι της ΕΕ θα μεταβούν ακόμη και σήμερα στη Βουδαπέστη για ανεπίσημες συνομιλίες.

Στο θέμα του αγωγού Ντρούζμπα, τόνισε πως οι ροές ρωσικού πετρελαίου θα μπορούσαν να επαναληφθούν την επόμενη εβδομάδα, κατέληξε ο ίδιος, λέγοντας ότι ο ουγγρικός όμιλος πετρελαίου και φυσικού αερίου MOL τον ενημέρωσε ότι «βάσει πληροφοριών από τους εταίρους τους, αναμένουν ότι ο αγωγός πετρελαίου Ντρούζμπα θα επανεκκινήσει την επόμενη εβδομάδα».

