Μπάρακ: Σύμφωνος ο Τραμπ με την απόκτηση F-35 από την Τουρκία – Χιούμορ για τη Μύκονο

Το θέμα του (αντιαεροπορικών συστημάτων) S-400 της Τουρκίας θα «λυθεί σύντομα» επέμεινε την Παρασκευή από το Φόρουμ Διπλωματίας της Αττάλειας ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι σύμφωνος με την επανένταξη των Τούρκων σε πρόγραμμα μαχητικών F-35. Μάλιστα, ο πρέσβης των ΗΠΑ δήλωσε πως «η Ελλάδα έχει S-300 και F-35. Έτσι, το ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας είναι, ξέρετε, ένα άλλο ιστορικό ζήτημα. Δεν θα επιχειρήσω καν να φτάσω εκεί, επειδή θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο». «Η Τουρκία δεν είναι χώρα με την οποία μπορεί κανείς να τα βάζει» δήλωσε μάλιστα ο Μπάρακ.

Tom Barrack, US Ambassador to Turkey: “I think you’re going to see the S-400 solution solved soon. From my boss’s point of view, acceptance into an F-35 program is fine. Greece has S-300s and F-35s. So the Greece-Turkey issue is another historic issue I won’t even attempt to get… pic.twitter.com/i31cgKyFTE — Mintel World (@mintelworld) April 17, 2026

«Το ερώτημα για τους S-400… Για όσους από εσάς δεν γνωρίζουν, η Τουρκία, μετά το πραξικόπημα, αγόρασε ένα ρωσικό αμυντικό σύστημα».

«Υπήρχε μια διαφοροποίηση απόψεων – δεν ήμασταν πρόθυμοι να τούς πουλήσουμε Patriot ή δεν μπορούσαν να αγοράσουν Patriot, αλλά αγόρασαν ένα σύστημα S-400».

«Εκείνη την εποχή, η Τουρκία ήταν επίσης ο δεύτερος μεγαλύτερος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι τεράστιο (ζήτημα). Όταν σκέφτεστε τι σημαίνει αυτό και τι κάνει η Τουρκία για να προστατεύσει την Ευρώπη, είναι απίστευτο».

«Ήθελαν (οι Τούρκοι) να συνεισφέρουν στο πρόγραμμα των αεροσκαφών F-35 και, στην πραγματικότητα, ήταν συνεργάτες στην κατασκευή των ατράκτων. Όταν αγόρασαν τους S-400, το Κογκρέσο επέβαλε κυρώσεις».

«Κυρώσεις… κατά την ταπεινή μου γνώμη… δεν λειτουργούν. Η χώρα που δέχεται κυρώσεις γίνεται τόσο έξυπνη, τόσο ευρηματική, που βρίσκει τρόπους να τις παρακάμψει. Αποχώρησαν από το σύστημα F-35».

Ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Πρόεδρος Ερντογάν… κάθισαν (και συζήτησαν).

Η (τράπεζα) Halkbank είναι τώρα μια χαρά. Τα F-16 – γίνεται επαναδιαπραγμάτευση ξανά. Η συμμαχία… ανασυγκροτείται.

«Νομίζω ότι σύντομα θα δείτε την κατάσταση με τους S-400 να έχει λυθεί. Από την οπτική γωνία του αφεντικού μου (Τραμπ), η αποδοχή (των Τούρκων) σε ένα πρόγραμμα F-35 είναι αποδεκτή (fine)».

«Η Ελλάδα έχει S-300 και F-35. Έτσι, το ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας είναι, ξέρετε, ένα άλλο ιστορικό ζήτημα. Δεν θα επιχειρήσω καν να φτάσω εκεί, επειδή θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο».



- sofokleous10.gr

