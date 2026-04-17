Οι ευρωπαϊκές τράπεζες παίζουν με δεμένα χέρια — και η ΕΚΤ το λέει επιτέλους ανοιχτά

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προειδοποιεί: η Ευρώπη δεν χάνει έδαφος λόγω υπερβολικής ρύθμισης, αλλά λόγω αδυναμίας να λειτουργήσει ως ενιαία αγορά. Και το τίμημα το πληρώνει η ίδια η οικονομία.

Σαράντα χρόνια μετά την ίδρυση της ενιαίας αγοράς, ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας εξακολουθεί να λειτουργεί κατακερματισμένος. Μια τράπεζα που δραστηριοποιείται σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζει πέντε διαφορετικά κανονιστικά πλαίσια, πέντε εθνικά συστήματα εγγύησης καταθέσεων και πέντε εποπτικές νοοτροπίες. Αυτό δεν είναι μια αγορά. Είναι μια συνένωση αγορών με κοινό νόμισμα.

Αυτή ακριβώς την πραγματικότητα έθεσε επί τάπητος η ΕΚΤ με τη δέσμη προτάσεών της που δημοσίευσε στις 14 Απριλίου 2026, ως απάντηση στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού τομέα. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι η ανταγωνιστικότητα δεν προκύπτει από την απορρύθμιση, αλλά από την εναρμόνιση, την ενοποίηση και την οικονομία κλίμακας, ενώ σήμερα ανασχετικός παράγοντας είναι η περιττή πολυπλοκότητα και ο κατακερματισμός μεταξύ χωρών.

Δέκα χρόνια αδράνειας για το EDIS

Η πιο εκρηκτική πολιτικά πρόταση αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων — γνωστό με το ακρωνύμιο EDIS. Πρόκειται για ένα κοινό ευρωπαϊκό «δίχτυ» που θα προστατεύει ισότιμα τις καταθέσεις πολιτών σε όλη την ευρωζώνη, ανεξαρτήτως χώρας. Το εν λόγω αίτημα προωθεί η ΕΚΤ ανεπιτυχώς εδώ και μια δεκαετία, καθώς η έλλειψη προόδου επηρεάζει άμεσα μια τραπεζική ένωση που παραμένει ημιτελής.

Το πολιτικό αδιέξοδο είναι γνωστό: οι χώρες του Βορρά αρνούνται να «επιδοτήσουν» τον κίνδυνο τραπεζών του Νότου, ενώ η Ιταλία μπλοκάρει παράλληλα την κύρωση της αναθεωρημένης συνθήκης για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Το αποτέλεσμα είναι μια Τραπεζική Ένωση που έχει τη στέγη αλλά όχι τα θεμέλια.

Απλοποίηση ναι — αλλά όχι αποδυνάμωση

Η ΕΚΤ φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι η απαίτηση για απλοποίηση δεν είναι άλλοθι για χαλάρωση των κανόνων. Οι μεταρρυθμίσεις που ακολούθησαν την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση αποκατέστησαν επιτυχώς την εμπιστοσύνη, κάνοντας τις τράπεζες πιο ανθεκτικές χωρίς να περιορίσουν την ικανότητά τους να χρηματοδοτούν την οικονομία, ενώ δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι οι ισχύουσες κεφαλαιακές απαιτήσεις έχουν βλάψει την αποδοτικότητα ή τη δανειοδοτική ικανότητα των τραπεζών.

Αυτό που ζητείται είναι να εξαλειφθεί η γραφειοκρατική πολυπλοκότητα που δεν προσθέτει ασφάλεια — απλώς κόστος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: σήμερα υπάρχουν πέντε διαφορετικά μακροπροληπτικά αποθέματα κεφαλαίου, με αλληλεπικαλυπτόμενους στόχους. Η ΕΚΤ προτείνει τη συγχώνευσή τους σε δύο.

Η αναλογία που εξηγεί τα πάντα

Φανταστείτε μια επιχείρηση που θέλει να επεκταθεί σε διαφορετικές περιοχές της ίδιας χώρας, αλλά κάθε δήμος έχει διαφορετικούς κανόνες, διαφορετική αδειοδότηση και διαφορετικό ταμείο κινδύνου. Αυτή είναι σήμερα η πραγματικότητα για έναν ευρωπαϊκό τραπεζικό όμιλο. Η ΕΚΤ υπογραμμίζει ότι η καλύτερη ενοποίηση και ο διασυνοριακός ανταγωνισμός μπορούν να επιτρέψουν στις τράπεζες να αποκομίζουν οικονομίες κλίμακας και να διαφοροποιούν τις δραστηριότητές τους. Με άλλα λόγια, να λειτουργούν επιτέλους ως πραγματικές ευρωπαϊκές τράπεζες και όχι ως εθνικοί πρωταθλητές με ευρωπαϊκή βιτρίνα.

Το ευρύτερο στοίχημα

Οι προτάσεις της ΕΚΤ δεν αφορούν μόνο τις τράπεζες. Αφορούν την ικανότητα της Ευρώπης να χρηματοδοτήσει τη μετάβασή της σε μια οικονομία πιο ανταγωνιστική, πιο ψηφιακή και πιο αυτόνομη. Η ανταγωνιστική ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα αποτελεί κεντρικό δομικό στοιχείο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, της στρατηγικής δηλαδή που στοχεύει στη σύνδεση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων με παραγωγικές επενδύσεις στην πραγματική οικονομία.

Αν η Ευρώπη δεν τα καταφέρει να ενοποιήσει τον τραπεζικό της τομέα, θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί την ανάπτυξη των ανταγωνιστών της — και να αναρωτιέται γιατί μένει πίσω.

- ECB Press Release, 14 Απριλίου 2026