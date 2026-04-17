Οι-κρίσιμες-72-ώρες-του-πολέμου:-Φόβοι-για-γενικευμένη-ανάφλεξη-από-τον-Περσικό-Κόλπο-έως-τη-Μαύρη-Θάλασσα

Η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής εισέρχεται σε μία από τις πιο επικίνδυνες φάσεις των τελευταίων μηνών, με το επιχειρησιακό περιβάλλον να χαρακτηρίζεται από ταχεία στρατιωτικοποίηση, διεύρυνση θαλάσσιων περιορισμών και αυξημένο κίνδυνο άμεσης σύγκρουσης μεταξύ περιφερειακών και διεθνών δυνάμεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες και εκτιμήσεις της EOS Risk Group, ο θαλάσσιος χώρος του Περσικού Κόλπου και ειδικά τα Στενά του Ορμούζ μετατρέπεται σε σημείο κρίσιμης τριβής, καθώς οι νέοι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα και οι επιχειρήσεις νηοψίας αυξάνουν κατακόρυφα την πιθανότητα στρατιωτικής αντίδρασης από το Ιράν.

Την ίδια στιγμή, η παράλληλη επιδείνωση σε πολλαπλά μέτωπα, από την εύθραυστη κατάπαυση πυρός Ισραήλ–Λιβάνου έως τη συνεχιζόμενη ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τις στοχευμένες επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα, δημιουργεί ένα περιβάλλον πολλαπλών ταυτόχρονων κρίσεων χωρίς σαφές σημείο σταθεροποίησης.

Το επόμενο 72ωρο θεωρείται καθοριστικό, καθώς οποιαδήποτε επιχείρηση επιβολής του αποκλεισμού στο Ορμούζ μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης ευρύτερης περιφερειακής κλιμάκωσης.

Σύμφωνα με την EOS Risk Group η αναλυτική εικόνα κινδύνου έχεις ώς εξής:

1) Περσικός κόλπος-Στενά Ορμούζ

Η κατάσταση στα Στενό του Ορμούζ εισέρχεται σε φάση αυξημένης επιχειρησιακής πίεσης, καθώς οι ΗΠΑ έχουν επεκτείνει τον θαλάσσιο αποκλεισμό σε όλα τα ιρανικά συνδεδεμένα πλοία, καθώς και σε σκάφη υπό κυρώσεις ή ύποπτα για μεταφορά παράνομου φορτίου. Ήδη 14 ιρανικά δεξαμενόπλοια έχουν αποτραπεί από διέλευση. Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln υποστηρίζει επιχειρήσεις στην Αραβική Θάλασσα, ενώ ενισχύσεις αεροπορικών μέσων έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή. Εκτιμάται ότι επιχειρήσεις νηοψίας μπορεί να ξεκινήσουν εντός 24–48 ωρών, γεγονός που αυξάνει δραστικά τον κίνδυνο άμεσης ιρανικής αντίδρασης.

Παράλληλα, αμερικανικά ναρκοθηρευτικά σκάφη κατευθύνονται προς την περιοχή για πιθανή υποστήριξη εκκαθάρισης ναρκών στο Ορμούζ, εξέλιξη που υποδηλώνει προετοιμασία για σενάρια αποκλεισμού ή αντι-αποκλεισμού.

Εκτίμηση κινδύνου: SUBSTANTIAL (3/5), με πιθανή ταχεία αναβάθμιση σε HIGH ή EXTREME.

2) Μέση Ανατολή

Μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έχει συμφωνηθεί κατάπαυση πυρός 10 ημερών, ωστόσο η επιχειρησιακή πραγματικότητα υποδηλώνει εξαιρετική αστάθεια. Παρά τη συμφωνία, συνεχίζονται πλήγματα στο νότιο Λίβανο, με πάνω από 380 στόχους της Χεζμπολά να έχουν πληγεί μέσα σε 24 ώρες. Η κατάσταση καταγράφεται ως εύθραυστη αποκλιμάκωση με υψηλό κίνδυνο επανέναρξης συγκρούσεων.

Παράλληλα, οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα παραμένουν χωρίς οριστική πρόοδο. Η Ουάσινγκτον εκπέμπει σήμα «κοντά σε συμφωνία», ενώ η Τεχεράνη επιμένει σε σημαντικά κενά και προϋπόθεση συμμόρφωσης των ΗΠΑ.

3) Ερυθρά Θάλασσα/Κόλπος Άντεν

Στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπος του Άντεν δεν καταγράφεται άμεση μεταβολή της επιχειρησιακής εικόνας. Ωστόσο, οι Χούθι διατηρούν πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα και εκτιμάται ότι μπορούν να επανενεργοποιηθούν άμεσα σε περίπτωση κλιμάκωσης υπέρ του Ιράν.

Εκτίμηση κινδύνου: SUBSTANTIAL (3/5)

4) Μαύρη Θάλασσα