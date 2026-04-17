    Friday, April 17
    Οι πιλότοι της Lufthansa θα απέχουν βραχυπρόθεσμα από απεργιακές κινητοποιήσεις

    Οι πιλότοι είχαν θέσει σε παύση τις δραστηριότητες των Lufthansa, Lufthansa Cargo και Cityline τις τελευταίες πέντε ημέρες, επηρεάζοντας χιλιάδες επιβάτες.

    Οι πιλότοι της Lufthansa θα απέχουν βραχυπρόθεσμα από νέες απεργιακές κινητοποιήσεις, προκειμένου να εστιάσουν με καλή πίστη στις διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες, ανακοίνωσε πριν από λίγο το συνδικάτο Cockpit. Η τρέχουσα κινητοποίησή τους ολοκληρώνεται απόψε τα μεσάνυχτα.

    Το διοικητικό συμβούλιο και η επιτροπή συλλογικών διαπραγματεύσεων πρέπει πρώτα να αξιολογήσουν την κατάσταση, αναφέρεται στην ανακοίνωση του συνδικάτου και επισημαίνεται ότι για τη Δευτέρα έχουν προγραμματιστεί νέες διερευνητικές συνομιλίες με τη Lufthansa σχετικά με πιθανή απόφαση για διαιτησία. Μια πρώτη προσπάθεια διαμεσολάβησης απέτυχε επειδή οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε ένα κοινό σύνολο θεμάτων.

    Μαζί με το συνδικάτο πληρωμάτων καμπίνας UFO, οι πιλότοι είχαν θέσει σε παύση τις δραστηριότητες των Lufthansa, Lufthansa Cargo και Cityline τις τελευταίες πέντε ημέρες, επηρεάζοντας χιλιάδες επιβάτες.

    Ο Όμιλος Lufthansa απάντησε την Πέμπτη αναστέλλοντας άμεσα τη λειτουργία της θυγατρικής της, Cityline, κατά σχεδόν δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός.

