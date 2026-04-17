Πέθανε-ο-αστακός-που-άρπαξε-ακτιβίστρια-από-ενυδρείο-από-εστιατόριο-στην-Βρετανία,-δείτε-βίντεο

Πέθανε ο αστακός που είχε αρπάξει από εστιατόριο στο Γουέιμουθ της Βρετανίας μια ακτιβίστρια, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Όπως έγινε γνωστό, ο αστακός πέθανε, ενώ λίγες ημέρες αργότερα πέθανε και ο «σύντροφός» του, γεγονός που αποδίδεται στις συνθήκες που επικράτησαν μετά την απομάκρυνσή τους από το ενυδρείο του καταστήματος.

Θυμίζουμε πως μία ακτιβίστρια στο Γουέιμουθ είχε μπει σε εστιατόριο και άρπαξε έναν αστακό από ενυδρείο, με σκοπό να τον απελευθερώσει, πιστεύοντας ότι προοριζόταν για κατανάλωση. Βέβαια, η ακτιβίστρια δεν είχε όλες τις πληροφορίες, αφού αποδείχτηκε ότι ο αστακός ήταν κατοικίδιο του ιδιοκτήτη.

Η 47χρονη Έμμα Σμαρτ καταγράφηκε σε βίντεο τον Απρίλιο του 2025 να εισβάλλει στο εστιατόριο «Catch at the Old Fish Market», στο Ντόρσετ, και να κατευθύνεται απευθείας προς το ενυδρείο όπου φυλασσόταν ο αστακός.

Παρά τις προσπάθειες των εργαζομένων να την αποτρέψουν, η ακτιβίστρια έβαλε το χέρι της μέσα στη δεξαμενή, άρπαξε το ζώο και αποχώρησε βιαστικά από τον χώρο, κατευθυνόμενη προς το κοντινό λιμάνι, όπου και τον απελευθέρωσε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο αστακός ανήκε στον ιδιοκτήτη του εστιατορίου, Άντονι Κούπερ, επί περίπου δυόμισι χρόνια και χρησιμοποιούνταν για την ενημέρωση παιδιών σχετικά με τη θαλάσσια ζωή. Η κατηγορούμενη δήλωσε ότι ενήργησε παρορμητικά, καθώς πίστεψε ότι το ζώο θα κατέληγε στο πιάτο πελατών.

Το Δικαστήριο του Μπόρνμουθ έκρινε ότι η πράξη της ήταν «βαθιά λανθασμένη», επισημαίνοντας ότι η απελευθέρωση του αστακού στο λιμάνι ενδέχεται να έθεσε σε κίνδυνο την επιβίωσή του. Στη Σμαρτ επιβλήθηκε περιοριστικός όρος διάρκειας τριών ετών, που της απαγορεύει να πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από το εστιατόριο ή το προσωπικό του.

Σύμφωνα με την Daily Mail αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη ακτιβίστρια απασχολεί τις αρχές.

Στο παρελθόν είχε εμπλακεί σε επεισόδιο στο ίδιο εστιατόριο, όταν διαμαρτυρήθηκε έντονα εναντίον του γνωστού φυσιοδίφη Ντέιβιντ Ατένμπορο, κατηγορώντας τον ότι δεν έχει κάνει αρκετά για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Είχε επίσης καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών το 2021 για συμμετοχή σε κινητοποιήσεις της οργάνωσης Insulate Britain.