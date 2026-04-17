ΠΑΣΟΚ: Μετρούν κέρδη από το μπρα ντε φερ Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη στη Βουλή

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η χθεσινή συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές ανέδειξε το δίπολο ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και το μπρα-ντε-φερ Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη έφερε στην επιφάνεια την ένδεια επιχειρημάτων του πρωθυπουργού. Στελέχη της πράσινης παράταξης σημειώνουν οτι ο Νίκος Ανδρουλάκης περιέγραψε με την παρουσία του στη Βουλή ότι η διακυβέρνηση της ΝΔ δεν προάγει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό. Κάνουν μάλιστα λόγο για κυβέρνηση βυθισμένη στα σκάνδαλα και τον πελατειασμό δείχνοντας και την υπόθεση των διορισμών του Μακάριου Λαζαρίδη, για τον οποίο επιμένουν ότι πρέπει να αποπεμφθεί. Ο προεδρος του ΠΑΣΟΚ απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό χαρακτήρισε τον υφυπουργό Αγροτικής Αναπτυξης προσωπικό ρουσφέτι του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Ο κ. Λαζαρίδης. Κουβέντα για το προσωπικό σας ρουσφέτι. Πριν από μερικές ώρες, παραδέχθηκε ότι παρανόμησε. Δηλαδή, θα μείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο κάποιος που παρανόμησε εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, κ. Μητσοτάκη; Θα τον κρατήσετε ή θα τον διώξετε; Να μας πείτε. Πρέπει ο κ. Λαζαρίδης να πάει σπίτι του; Εκτός, αν τον κρατάτε για… την ομορφιά του».

Στην πράσινη παράταξη τονίζουν ότι στην πραγματικότητα τα αναπάντητα ερωτήματα παραμένουν, καθώς καμία απάντηση δεν δόθηκε για τις υποκλοπές, το Predator και τον κ. Ντίλιαν, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης επέστρεψε τα βέλη περί τοξικότητας στην πολιτική σκηνή σε προσωπικό τόνο σημειώνοντας ότι στην περίπτωση της απόπειρας παρακολούθησής του από το Predator ο ίδιος από θύμα επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί ως θύτης.

«Μιλάτε εσείς, κ. Μητσοτάκη, και ο ανιψιός σας για τοξικότητα σε εμένα; Μετά την έρευνα των ευρωπαϊκών θεσμών και την ενημέρωσή μου μετά από έλεγχο 400 τηλεφώνων ευρωβουλευτών, ότι ήμουν το πρώτο κρούσμα του Predator στις Βρυξέλλες, πέρασα σαν έντιμος δημοκράτης το κατώφλι του Αρείου Πάγου για να καταγγείλω αυτό το περιστατικό. Από την επόμενη ώρα στα social media, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, φιλικές σας εφημερίδες μιλούσαν για ‘πράκτορα της Αρμενίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας’, ‘ενδοοικογενειακή βία’ και άλλες αθλιότητες, για να εμφανίσετε το θύμα ως θύτη και μιλάτε εσείς, ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας; Λίγη ντροπή κ. Μητσοτάκη. Λίγη ντροπή. Είστε κατώτερος των περιστάσεων.»

Στελέχη της πράσινης παράταξης εκτιμούν ότι και η χθεσινή παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή έκανε σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ενσαρκώνει την πολιτική αλλαγή και μπορεί να την κάνει πράξη γεγονός που φέρνει μπροστά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον διαγκωνισμό στην Κεντροαριστερά, ενώ τονίζουν ότι η μόνη διέξοδος είναι οι εκλογές, ένα αίτημα που πλέον θα φέρνουν συνεχώς στο προσκήνιο.

«Στην πολιτική, για να σε εμπιστευθούν, πρέπει να έχεις αξιοπιστία και πολιτικό ήθος. Και πάνω από όλα, σεβασμό στο λαό. Τίποτα από αυτά δεν έχετε. Για αυτό, εκλογές, να φύγετε το γρηγορότερο δυνατό. Και, αν δεν σας αρέσει ο τρόπος που το έχω εκφέρει, να μου πείτε πώς σας αρέσει, μήπως τις κάνετε γρηγορότερα» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό.

Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να κλιμακώνει τις πολιτικές πρωτοβουλίες με την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την εξεταστική για τις υποκλοπές, ενώ προετοιμάζει και πρωτοβουλίες του κόμματος για ζητήματα καθημερινότητας.

«Πηγαδάκι» Ανδρουλάκη με βουλευτές του

Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη στην Ολομέλεια, στο καφενείο της Βουλής στήθηκε ΠΑΣΟΚικό πηγαδάκι με τον πρόεδρο να πρωταγωνιστεί.

Δημήτρης Μπιάγκης, Γιαννης Τσίμαρης, Δημήτρης Μαντζος, Γιώργος Μουλικιώτης, Ευαγγελία Λιακούλη, Γιώργος Μουλικιώτης, Νάντια Γιαννακοπούλου, αλλά και ο νεοεισερχόμενος Βαγγέλης Γιαννακούρας ηταν μεταξύ άλλων στην παρέα με το κλίμα να είναι άκρως θετικό για την παρουσία του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή.

