Ρώσος-δισεκατομμυριούχος:-Οι-επιθέσεις-με-ουκρανικά-drones-επηρεάζουν-το-εμπόριο-αζωτούχων-λιπασμάτων

Οι επιθέσεις με ουκρανικά drones τους τελευταίους μήνες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ρωσική βιομηχανία αζωτούχων λιπασμάτων, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ο δισεκατομμυριούχος Αντρέι Μελνιτσένκο, ιδρυτής της εταιρείας παραγωγής λιπασμάτων EuroChem.

Οι ελλείψεις και οι αυξανόμενες τιμές λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, από τον οποίο διέρχεται περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου λιπασμάτων, αποτελούν σημαντική ανησυχία όσον αφορά την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

Η Ρωσία αντιπροσωπεύει περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου, αλλά η περιορισμένη παραγωγική ικανότητα, τα όρια των εγχώριων εξαγωγών και οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις σε μεγάλα εργοστάσια περιορίζουν την ικανότητά της να αυξήσει την παραγωγή λιπασμάτων.

«Γνωστά γεγονότα που συμβαίνουν στην επικράτεια της χώρας μας οδηγούν σε αυξημένες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσικές επιχειρήσεις (λιπασμάτων)», δήλωσε ο Μελνιτσένκο στους δημοσιογράφους στο περιθώριο συνεδρίου στη Μόσχα, προσθέτοντας ότι ο αντίκτυπος ήταν «αρκετά σημαντικός».

Μια ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ντορογκομπούζ, ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια λιπασμάτων της Ρωσίας, που ανήκει στον μεγάλο παραγωγό Acron, στις 25 Φεβρουαρίου σκότωσε επτά ανθρώπους και έχει προσωρινά θέσει εκτός λειτουργίας περίπου το 5% της συνολικής παραγωγικής ικανότητας της χώρας.

Το Ντορογκομπούζ αντιπροσωπεύει το 11% της παραγωγής νιτρικού αμμωνίου της Ρωσίας και το 9% της παραγωγής λιπασμάτων NPK, ενός μείγματος αζώτου, φωσφόρου και καλίου. Το εργοστάσιο αναμένεται να τεθεί ξανά σε λειτουργία τον Μάιο.

Αρκετές άλλες επιθέσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε πόλεις όπου βρίσκονται μεγάλα εργοστάσια λιπασμάτων.

Ο αντίκτυπος των δυτικών κυρώσεων

Ο Μελνιτσενκό δήλωσε ότι παρόλο που οι τιμές και για τους τρεις κύριους τύπους λιπασμάτων έχουν αυξηθεί, κατά την άποψή του το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ δεν είχε καμία επίδραση στο εμπόριο καλίου, ενώ η διαταραχή στο εμπόριο φωσφορικών ήταν προσωρινή, καθώς οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής μεταβαίνουν σε λιμάνια εκτός του Κόλπου.

Αυτό, εκτίμησε, θα συμβεί πιο γρήγορα από τους έξι μήνες που χρειάστηκαν οι Ρώσοι παραγωγοί λιπασμάτων για να μεταβούν από τα ευρωπαϊκά σε τοπικά λιμάνια μετά την επιβολή των δυτικών κυρώσεων.

Ο Μελνιτσενκό δήλωσε ότι η παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων από φυσικό αέριο έχει πληγεί περισσότερο, καθώς ένα μεγάλο μέρος παράγεται από φυσικό αέριο που εξάγεται από κοιτάσματα γύρω από τον Κόλπο.

Η Ρωσία, η οποία ελέγχει έως και το 40% του παγκόσμιου εμπορίου νιτρικού αμμωνίου, δήλωσε στις 21 Μαρτίου ότι θα σταματήσει τις εξαγωγές του λιπάσματος για ένα μήνα.

- Reuters