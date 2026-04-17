Στον Λευκό Οίκο Νετανιάχου και Αούν τις επόμενες ημέρες – Ιστορική συνάντηση των ηγετών Λιβάνου και Ισραήλ, μετά από 44 χρόνια

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο λιβανέζος πρόεδρος, Ζοζέφ Αούν, θα επισκεφθούν τον Λευκό Οίκο για τριμερή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ «εντός των επομένων 4-5 ημερών», όπως δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Θα είναι η πρώτη φορά εδώ και 44 χρόνια που θα συναντηθούν, κάτι που δεν αποτελεί καλή γειτονία, δεδομένου ότι είναι γείτονες», σχολίασε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Τις λεπτομέρειες της συμφωνίας έδωσε στη δημοσιότητα με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Σύμφωνα με αυτή, το Ισραήλ και ο Λίβανος θα εφαρμόσουν μια 10ήμερη κατάπαυση του πυρός από τις 5 το απόγευμα (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, μεσάνυχτα στην Ελλάδα), προκειμένου να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με στόχο μια οριστική συμφωνία ασφάλειας και ειρήνης, αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, συμπληρώνοντας πως η περίοδος αυτή ενδέχεται να παραταθεί κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας.

Μόλις τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία, η κυβέρνηση του Λιβάνου θα λάβει συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να αποτρέψει τυχόν επίθεση της Χεζμπολάχ ή άλλων ένοπλων ομάδων που δρουν στο λιβανικό έδαφος εναντίον του Ισραήλ, υπογραμμίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Παράλληλα, υπογραμμίζει πως το Ισραήλ «διατηρεί το δικαίωμα να λάβει, ανά πάσα στιγμή, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άμυνά του».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, το σχέδιο της συμφωνίας αυτής προβλέπει τα εξής:

Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα εφαρμόσουν παύση εχθροπραξιών από τις 16 Απριλίου 2026 στις 17:00 (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ), για αρχική περίοδο δέκα ημερών, ως ένδειξη καλής θέλησης από την κυβέρνηση του Ισραήλ, με στόχο να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων καλής πίστης για την επίτευξη μόνιμης συμφωνίας ασφάλειας και ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών

Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της εκεχειρίας

Η αρχική περίοδος ενδέχεται να παραταθεί κατόπιν κοινής συμφωνίας Ισραήλ και Λιβάνου, εφόσον διαπιστωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και ο Λίβανος αποδείξει αποτελεσματικά την ικανότητά του να ασκεί την κυριαρχία του.

Το Ισραήλ, μεταξύ άλλων, διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα αυτοάμυνας, ανά πάσα στιγμή, απέναντι σε σχεδιαζόμενες, επικείμενες ή συνεχιζόμενες επιθέσεις. Το δικαίωμα αυτό δεν επηρεάζεται από την παύση εχθροπραξιών. Πέραν αυτού, δεν θα πραγματοποιήσει επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον στόχων στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, στρατιωτικών ή άλλων κρατικών στόχων, στην επικράτεια της χώρας, από ξηρά, αέρα ή θάλασσα.