Τι-προβλέπει-η-συμφωνία-εκεχειρίας-μεταξύ-Ισραήλ-και-Λιβάνου,-το-Στέιτ-Ντιπάρτμεντ-έδωσε-λεπτομέρειες

Πολύ σημαντικη κρίνεται η καταρχάς συμφωνία για δεκαήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, που ανακοίνωσε νωρίτερα ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, το σχέδιο της συμφωνίας αυτής προβλέπει τα εξής:

Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα εφαρμόσουν παύση εχθροπραξιών από τις 16 Απριλίου 2026 στις 17:00 (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ), για αρχική περίοδο δέκα ημερών, ως ένδειξη καλής θέλησης από την κυβέρνηση του Ισραήλ, με στόχο να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων καλής πίστης για την επίτευξη μόνιμης συμφωνίας ασφάλειας και ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών.

🚨 Ten Day Cessation of Hostilities to Enable Peace Negotiations Between Israel and Lebanon https://t.co/FtH9mlnl3G — Department of State (@StateDept) April 16, 2026

Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της εκεχειρίας

Η αρχική περίοδος ενδέχεται να παραταθεί κατόπιν κοινής συμφωνίας Ισραήλ και Λιβάνου, εφόσον διαπιστωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και ο Λίβανος αποδείξει αποτελεσματικά την ικανότητά του να ασκεί την κυριαρχία του.

Το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα αυτοάμυνας, ανά πάσα στιγμή, απέναντι σε σχεδιαζόμενες, επικείμενες ή συνεχιζόμενες επιθέσεις. Το δικαίωμα αυτό δεν επηρεάζεται από την παύση εχθροπραξιών. Πέραν αυτού, δεν θα πραγματοποιήσει επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον στόχων στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, στρατιωτικών ή άλλων κρατικών στόχων, στην επικράτεια της χώρας, από ξηρά, αέρα ή θάλασσα.

Ουσιαστικά μέτρα για τη Χεζμπολάχ

Από τις 16 Απριλίου 2026 στις 17:00 (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ) και εφεξής, με διεθνή υποστήριξη, η κυβέρνηση του Λιβάνου θα προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα ώστε να αποτρέψει τη Χεζμπολάχ και όλες τις άλλες μη κρατικές ένοπλες ομάδες που δρουν στην επικράτειά του από την πραγματοποίηση επιθέσεων, επιχειρήσεων ή εχθρικών ενεργειών κατά ισραηλινών στόχων.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την κυριαρχία και την εθνική άμυνα της χώρας, ενώ καμία άλλη χώρα ή ομάδα δεν μπορεί να διεκδικεί ρόλο εγγυητή της κυριαρχίας του Λιβάνου.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος ζητούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες να διευκολύνουν περαιτέρω άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών, με στόχο την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της οριοθέτησης των διεθνών χερσαίων συνόρων, με προοπτική την επίτευξη συνολικής συμφωνίας που θα διασφαλίζει διαρκή ασφάλεια, σταθερότητα και ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών.

Νετανιάχου και Αούν στον Λευκό Οίκο

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο λιβανέζος πρόεδρος, Ζοζέφ Αούν, θα επισκεφθούν τον Λευκό Οίκο για τριμερή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ «εντός των επομένων 4-5 ημερών», όπως δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Θα είναι η πρώτη φορά εδώ και 44 χρόνια που θα συναντηθούν, κάτι που δεν αποτελεί καλή γειτονία, δεδομένου ότι είναι γείτονες», σχολίασε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Συμφώνησαν σε 10ήμερη εκεχειρία

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε με ανάρτησή του ότι Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν να προχωρήσουν σε εκεχειρία διάρκειας δέκα ημερών, η οποία θα τεθεί από τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, στόχος της εκεχειρίας είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για μια ευρύτερη συμφωνία ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών. Υπενθύμισε επίσης ότι την Τρίτη αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου συναντήθηκαν στην Ουάσιγκτον για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ανέθεσε στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε συνεργασία με τον επικεφαλής του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ Νταν Κέιν, να εργαστούν από κοινού με τις δύο πλευρές για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης.

Όπως υποστήριξε: «Ήταν τιμή μου να επιλύσω εννέα πολέμους σε όλο τον κόσμο και αυτός θα είναι ο δέκατος, οπότε ας το κάνουμε».