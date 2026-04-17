Φίτσο:-Η-Σλοβακία-θα-προσφύγει-στο-ΔΕΕ-για-την-απαγόρευση-εισόδου-ρωσικού-φυσικού-αερίου-στην-ΕΕ

Η Σλοβακία θα καταθέσει αγωγή τις επόμενες ημέρες αμφισβητώντας την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου, η οποία εγκρίθηκε με ειδική πλειοψηφία, και θα ζητήσει προσωρινή διαταγή, δήλωσε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο.

Η αγωγή θα κατατεθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ, δήλωσε ο Φίτσο, επικρίνοντας τον τρόπο με τον οποίο υιοθετήθηκε ο κανονισμός.

Η απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου, η οποία πρόκειται να εφαρμοστεί έως τα τέλη του 2027, εγκρίθηκε από ενισχυμένη πλειοψηφία χωρών, επιτρέποντας στην ΕΕ να ξεπεράσει την αντίθεση της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας όταν ενέκρινε το μέτρο νωρίτερα φέτος.

Οι αποφάσεις για κυρώσεις «πρέπει να λαμβάνονται ομόφωνα»

«Σύμφωνα με τη σλοβακική κυβέρνηση, πρόκειται για σαφή παραβίαση όλων των αρχών στις οποίες βασίζονται οι συνθήκες της ΕΕ», δήλωσε ο Φίτσο, προσθέτοντας ότι οι αποφάσεις για κυρώσεις και ζητήματα εξωτερικής πολιτικής θα πρέπει να λαμβάνονται ομόφωνα.

Η Ουγγαρία έχει ήδη καταθέσει αγωγή κατά της απαγόρευσης και η Σλοβακία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα έκανε το ίδιο. Ο Φίτσο δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα υποβάλει την αγωγή της έως την προθεσμία της 27ης Απριλίου.

Και οι δύο χώρες έχουν διατηρήσει τον εφοδιασμό με ρωσικό φυσικό αέριο παρά τις προσπάθειες της ΕΕ να τερματίσει την εξάρτηση της Ένωσης από τη ρωσική ενέργεια και να μειώσει τη χρηματοδότηση για τον πόλεμο της Μόσχας με την Ουκρανία.

- Reuters