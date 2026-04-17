39o-Συνέδριο-ΓΣΕΕ:-Στα-Συνδικάτα-να-επιστρέψει-ο-κατώτατος-μισθός

Την επαναφορά του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού στα Συνδικάτα, αλλά και συγκεκριμένα μέτρα για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ακρίβεια, ζήτησε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, κατά τη χθεσινή εναρκτήρια ομιλία του στο 39ο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας, που διεξάγεται στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η χαρακτηριστική αναφορά ήταν για «ημίμετρα και δωράκια που ανεβάζουν τη ζήτηση», αλλά και για καρτελοποιημένη αγορά και αυξημένο κόστος στέγασης, που γιγαντώνονται.

Ξεχωριστή σημασία δόθηκε στην Κοινωνική Συμφωνία, που μπορεί να βοηθήσει ώστε να αυξηθούν οι κλαδικές συμβάσεις. Όμως, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ παραδέχτηκε πως δεν είναι αρκετές η επαναφορά της μετενέργειας και η επεκτασιμότητας που αποτελούν επιτυχίες αυτής της Συμφωνίας. Χρειάζεται να υπογραφούν νέες Συλλογικές Συμβάσεις σε όλους τους κλάδους.

Αναφορικά με την προσωπική του υπόθεση, καθώς ο κ. Παναγόπουλος ερευνάται από τη δικαιοσύνη για τη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων σε προγράμματα κατάρτισης, επισημάνθηκε ότι ο προφανής στόχος ήταν τα συνδικάτα και εκτιμήθηκε ότι «η υπόθεση σύντομα θα καταρρεύσει».

Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στο εσωτερικό της Συνομοσπονδίας, είναι το γεγονός ότι κατά την έναρξη της ομιλίας του Γιάννη Παναγόπουλου, σύνεδροι που πρόσκεινται σε συνδικαλιστικές παρατάξεις της Αριστεράς, αποχώρησαν μαζικά από την αίθουσα που διεξάγεται το 39ο Συνέδριο. Θέλησαν έτσι, να εκφράσουν την έντονη δυσαρέσκειά τους στην ηγεσία της ΓΣΕΕ.

Στη σημερινή, 2η μέρα του Συνεδρίου, αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι παρατάξεις που θα λάβουν μέρος σε αυτό. Εκεί, θα φανεί εάν η «υπόθεση Παναγόπουλου» θα επιδράσει στο τελικό Σώμα και αν θα υπάρξουν διασπάσεις του προηγούμενου ψηφοδελτίου. Επίσης, θα διαπιστωθεί εάν οι συνδικαλιστικές δυνάμεις της Αριστεράς (ΕΜΕΙΣ ΑΡΚΙ, ΕΑΚ) θα έχουν αυτόνομη πορεία προς τις κάλπες ή όχι.

Το τελικό ζητούμενο, πάντως, παραμένει και δεν είναι άλλο από το να καταστεί εφικτό να υπάρξει ένα τέτοιο εκλογικό αποτέλεσμα, που θα δημιουργήσει τις συνθήκες για να προκύψει νέο προεδρείο, από τα 45 μέλη της νέας Διοίκησης, μετά τη λήξη του Συνεδρίου.

Υπενθυμίζεται ότι στο προηγούμενο συνέδριο της ΓΣΕΕ, το αποτέλεσμα είχε ως εξής: