Alpha Bank ο «ηγέτης» στο ράλι: Ο ΓΔ πάνω απο τις 2.300 μονάδες με τζίρο 323 εκατ. ευρώ

Με επιστροφή πάνω από τις 2.300 μονάδες και ισχυρή ώθηση από τον τραπεζικό κλάδο, το Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκλήρωσε την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026 με ανακουφιστική εικόνα ανόδου. Ο Γενικός Δείκτης (ΓΔ) έκλεισε στις 2.309,10 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 34,12 μονάδων ή +1,50% σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο. Η συνεδρίαση ξεχωρίζει για τη σαφή πρωταγωνίστρια θέση της Alpha Bank, που αναδείχθηκε στη μεγαλύτερη κερδοφόρο μεταξύ των συστημικών τραπεζών, αλλά και για τη συνεχιζόμενη αδυναμία της Metlen και της Allwyn, που κινήθηκαν αντίθετα στο γενικό ανοδικό κλίμα.

Αισιόδοξη η τεχνική εικόνα, καθώς ο ΓΔ σπάει έναν κρίσιμο ψυχολογικό και τεχνικό φράκτη — εκείνον των 2.300 μονάδων — ο οποίος είχε ταλαιπωρήσει επί ημέρες την αγορά. Παρ’ όλα αυτά, το ζήτημα της βιωσιμότητας της κίνησης παραμένει ανοιχτό υπό το φόντο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, της αναμονής από τη Fed και του πολέμου Η.Π.Α.–Ιράν.

Εικόνα Δεικτών Κλεισίματος

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή € Μεταβολή % Τζίρος / Αξία Γενικός Δείκτης (ΓΔ) 2.309,10 +34,12 +1,50% 323,1 εκατ. € FTSE Large Cap 5.870,82 +83,27 +1,44% 248,4 εκατ. € ΔΤΡ (Τραπεζικός) 2.700,53 +83,54 +3,19% — FTSE Financials 12.624,04 +389,66 +3,19% — FTSE Athex Large Cap 1.387,06 +20,85 +1,53% —

Ημερήσιο εύρος ΓΔ (ενδοσυνεδριακό): ~2.278 – 2.340 μονάδες. Ο δείκτης άνοιξε ήπια ανοδικά, υποχώρησε στα μεσημεριανά σε χαμηλά της ημέρας, και ανέκαμψε δυναμικά στις απογευματινές ώρες, κλείνοντας κοντά στα υψηλά ημέρας.

Μετοχές: Κερδισμένοι & Χαμένοι

Τίτλος Τιμή (€) Μεταβολή % Σχόλιο ▲ Κορυφαίοι Κερδισμένοι Alpha Bank (ΑΛΦΑ) 3,933 +5,56% Πρωταθλήτρια τραπεζών Optima Bank 9,63 +4,90% Ισχυρή ζήτηση CREDIA 1,22 +4,81% Ξεχώρισε στον Mid Cap ΕΛΧΑ 4,20 +4,74% Ανακτά χαμένο έδαφος Eurobank (ΕΥΡΩΒ) 4,08 +4,40% Σε ανοδική τάση Τράπεζα Πειραιώς (ΠΕΙΡ) 8,674 +3,48% Ισχυρές εισροές Cenergy (CENER) 21,18 +3,02% Στηρίζει ο κλάδος ενέργειας Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) 15,01 +2,81% Σταθερή άνοδος ▼ Κορυφαίοι Χαμένοι Motor Oil (ΜΟΗ) 36,52 −3,39% Πίεση από τιμές πετρ/ου ΔΕΗ 18,72 −2,19% Ρευστοποιήσεις ΟΤΕ 17,92 −1,54% Εκτός ανοδικής τάσης Metlen (MTLN) 36,30 −0,55% Συνεχής αδυναμία Allwyn (ALWN) 13,795 −0,07% Ουδέτερη μετά ράλι

Τράπεζες: Η Alpha Bank ξεχώρισε με άνοδο +5,56%

Η Alpha Bank (ΑΛΦΑ) αναδείχθηκε στη μεγαλύτερη κερδοφόρο του τραπεζικού κλάδου, με άνοδο +5,56% στα 3,933 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σύσταση «αγορά» που ανακοίνωσε η Eurobank Equities στις 15 Απριλίου, αυξάνοντας ταυτόχρονα την τιμή-στόχο στα 4,50 ευρώ. Ακολούθησε η Eurobank (ΕΥΡΩΒ) με +4,40% στα 4,08 ευρώ και η Τράπεζα Πειραιώς (ΠΕΙΡ) με +3,48% στα 8,674 ευρώ — τίτλος που παραμένει top pick της Eurobank Equities λόγω χαμηλής αποτίμησης και ισχυρής αύξησης κερδών. Η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) σημείωσε άνοδο +2,81% στα 15,01 ευρώ, ενώ η Optima Bank προχώρησε κατά +4,90% στα 9,63 ευρώ.

Συνολικά, ο Τραπεζικός Δείκτης (ΔΤΡ) έκλεισε στις 2.700,53 μονάδες (+3,19%), με τον FTSE Financials στις 12.624,04 μονάδες (+389,66 μονάδες, +3,19%). Η αξία συναλλαγών στον τραπεζικό κλάδο υπήρξε ιδιαίτερα υψηλή, με την Alpha Bank να ηγείται σε όγκο (12,21 εκατ. τεμάχια) και την Πειραιώς να ακολουθεί με 5,87 εκατ. τεμάχια.

Metlen και Motor Oil: Εκτός κλίματος

Αντίθετα στην ανοδική τάση κινήθηκε η Motor Oil (ΜΟΗ), που έκλεισε με πτώση −3,39% στα 36,52 ευρώ, απηχώντας τις πιέσεις από τη μεταβλητότητα των τιμών αργού στο πλαίσιο της γεωπολιτικής ανασφάλειας. Απώλειες κατέγραψε και η ΔΕΗ (−2,19% στα 18,72 ευρώ), ο ΟΤΕ (−1,54% στα 17,92 ευρώ) και η HELLENiQ Energy / ΕΛΠΕ (−0,26% στα 9,72 ευρώ).

Η Metlen (MTLN) συνέχισε τη σειά αδύναμων συνεδριάσεων, κλείνοντας με οριακή πτώση −0,55% στα 36,30 ευρώ, σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από εκείνα του αρχίζοντος έτους. Η μετοχή παραμένει υπό πίεση λόγω ανοιχτών short θέσεων θεσμικών funds και της αβεβαιότητας γύρω από τα ετήσια αποτελέσματα — που παρακολουθούνται πλέον στενά από την αγορά. Ακόμη η Allwyn (ALWN) σημείωσε οριακή κίνηση −0,07% στα 13,795 ευρώ.

Στους τίτλους που ξεχώρισαν θετικά εκτός τραπεζών, η Cenergy Holdings (CENER) κέρδισε +3,02% στα 21,18 ευρώ, η Βιοχάλκο (BIO) +3,79% στα 14,80 ευρώ, η ΜΠΕΛΑ +2,96% στα 24,38 ευρώ και η Τράπεζα Κύπρου (BOCHGR) +2,96% στα 9,58 ευρώ.

Τεχνική Εικόνα

Η σημερινή συνεδρίαση έχει εξαιρετική τεχνική σημασία: ο Γενικός Δείκτης επέστρεψε και έκλεισε πάνω από τις 2.300 μονάδες, ένα επίπεδο που εδώ και ημέρες εκινείτο υπό την εκκρεμότητά του χωρίς καθαρή επίλυση. Η επιστροφή σε αυτές τις μονάδες με αξιόλογο τζίρο — 323 εκατ. ευρώ — προσδίδει αξιοπιστία στη κίνηση, αν και δεν αρκεί από μόνη της να σηματοδοτήσει σαφή αλλαγή τάσης.

Αντιστάσεις: Η πρώτη, άμεση αντίσταση εντοπίζεται στις 2.304-2.318 μονάδες, ζώνη όπου ιστορικά εμφανίζεται πίεση πωλητών. Παραπέρα, η επόμενη κρίσιμη ζώνη βρίσκεται στις 2.400-2.407 μονάδες — μια περιοχή που αντιστοιχεί σε προ-πολέμου τεχνικά επίπεδα. Εάν ο δείκτης υπερβεί με ρευστότητα τη ζώνη των 2.400 μονάδων, ανοίγει ο δρόμος για τεχνικό αντίκτυπο προς τις 2.500+ μονάδες.

Στηρίξεις: Σε ενδεχόμενη υποχώρηση, η πρώτη σημαντική στήριξη τοποθετείται στις 2.270-2.250 μονάδες — η ζώνη όπου ο ΓΔ βρήκε ερείσματα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση. Σε βάθος, κρίσιμη τεχνική υποστήριξη ορίζεται στις 2.183 μονάδες, ενώ ισχυρό δάπεδο παραμένει η ζώνη των 2.100-2.102 μονάδων.

ΚΜΟ 200: Ο 200ήμερος κινητός μέσος όρος παραμένει σε επίπεδα σημαντικά κατώτερα της τρέχουσας τιμής — γεγονός που υποστηρίζει την ανοδική κατεύθυνση σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, εφόσον ο δείκτης παραμείνει σταθερά πάνω από τις 2.300 μονάδες.

RSI: Μετά την ισχυρή ανάκαμψη από τα χαμηλά Μαρτίου-αρχών Απριλίου (περιοχή ~1.960-2.065 μονάδων), ο δείκτης δύναμης RSI έχει κινηθεί εντός ουδέτερης-θετικής ζώνης (εκτιμητικά 55-65), χωρίς να είναι ακόμα υπεραγορασμένος — γεγονός που αφήνει περιθώριο για περαιτέρω άνοδο, υπό τη βαρύτητα των εξωγενών παραγόντων.

MACD: Η συνεχής άνοδος των τελευταίων ημερών (+10,87% σωρευτικά από αρχές Απριλίου) έχει δημιουργήσει θετικά crossover στα MACD σήματα βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης διάρκειας, με τη γραμμή MACD να κινείται πάνω από τη γραμμή σήματος. Απαιτείται ωστόσο διατήρηση αυτής της δυναμικής για επιβεβαίωση.

Το σύνολο της τεχνικής εικόνας παρουσιάζεται θετικό σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Η αγορά έχει ανακτήσει σημαντικό χαμένο έδαφος από τη βαρύ συρρίκνωση του Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της οποίας ο ΓΔ είχε υποχωρήσει κάτω από τις 2.000 μονάδες. Η κρίσιμη παράμετρος για τη συνέχεια παραμένει η βιωσιμότητα των κερδών πάνω από τη ζώνη 2.300-2.318 μονάδων. Εάν αυτή δεν επιβεβαιωθεί από ικανοποιητικό τζίρο και διεθνή υποστήριξη, δεν αποκλείεται τεχνική αναδίπλωση.

Ο αναλυτής Απόστολος Μάνθος, υπεύθυνος τεχνικής ανάλυσης & επενδυτικής στρατηγικής, επισημαίνει ότι ο ΓΔ έχει επανακτήσει επίπεδα που για χρόνια λειτουργούσαν ως όριο προσφοράς, με την επόμενη σημαντική ζώνη να βρίσκεται στις 2.932 μονάδες — που αντιστοιχεί σε άνοδο περίπου +29% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Διεθνές Φόντο

Ευρώπη: Μεικτό κλίμα με βλέμμα στο Ιράν και τα εταιρικά αποτελέσματα

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινήθηκαν με μεικτές τάσεις, σε μια εβδομάδα που κυριάρχησε η αβεβαιότητα γύρω από τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Η.Π.Α.–Ιράν και η έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2026. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ολοκλήρωσε χθες με οριακές απώλειες στις 616 μονάδες (−0,05%), ενώ κατά τη διάρκεια της εβδομάδας διατηρεί κερδοφόρα εικόνα υποστηριζόμενος από τις ανακοινώσεις εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή που επέτρεψαν σε European indices να ανακάμψουν.

Στην τελευταία ολοκληρωμένη συνεδρίαση, ο γερμανικός DAX σημείωσε άνοδο +0,26%, ο βρετανικός FTSE 100 κέρδισε +0,29%, ο γαλλικός CAC 40 κινήθηκε ουδέτερα, ενώ ο Euro Stoxx 50 υποχώρησε −0,15%, αποτυπώνοντας επιφυλακτική στάση στις αγορές της Ευρωζώνης. Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης (τελική μέτρηση Eurostat για τον Μάρτιο) διαμορφώθηκε στο 2,6%, ελαφρώς υψηλότερος από την αρχική εκτίμηση 2,5%, αναβάλλοντας τις προσδοκίες για άμεσες μειώσεις επιτοκίων εκ μέρους της ΕΚΤ. Πηγές δηλώνουν ότι η ΕΚΤ τείνει προς διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων στη συνεδρίαση του Απριλίου.

Στην αγορά ομολόγων, το ελληνικό 10ετές διαμορφώθηκε στο 3,747%, επίπεδο σχετικά σταθερό, σε ένδειξη διατηρήσιμης εμπιστοσύνης στα ελληνικά κρατικά χρέη. Η PIMCO επέστρεψε στα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα, εκμεταλλευόμενη τη διόρθωση της γεωπολιτικής αναταραχής — μια κίνηση που ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης στις ευρωπαϊκές αγορές χρέους.

ΗΠΑ και Fed: Το «πόλεμο» Τραμπ–Πάουελ που ταρακουνά τις αγορές

Το κυρίαρχο διεθνές θέμα που απασχολεί τις αγορές αυτή την εβδομάδα είναι η κλιμακούμενη ένταση μεταξύ του προέδρου Τραμπ και του επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ. Στις 15 Απριλίου, ο Τραμπ δήλωσε ρητά ότι θα απολύσει τον Πάουελ εάν δεν παραιτηθεί εγκαίρως, αποκαλώντας τον «καταστροφή» — η θητεία του Πάουελ ως επικεφαλής λήγει στις 15 Μαΐου 2026. Ο Τραμπ έχει ήδη προτείνει τον Kevin Warsh ως διάδοχο.

Η ρητορική αυτή εντείνει τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed σε μια κρίσιμη συγκυρία: η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ έχει παύσει να σκέπτεται μειώσεις επιτοκίων, εξαιτίας των ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων που προκάλεσε ο πόλεμος Η.Π.Α.–Ισραήλ–Ιράν, ο οποίος οδήγησε σε εβδομάδων κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Ο πληθωρισμός ΗΠΑ του Μαρτίου τριπλασιάστηκε μηνιαίως λόγω του ενεργειακού κόστους, ενώ ορισμένοι αναλυτές δεν αποκλείουν πλέον και αύξηση επιτοκίων.

Παρά τη ρητορική αβεβαιότητα, η Wall Street κινείται ανοδικά: ο S&P 500 πλησιάζει τις 7.000 μονάδες, σημειώνοντας σειρά ιστορικών υψηλών τον Απρίλιο, στηριζόμενος στην προεξόφληση αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και στις ισχυρές εταιρικές επιδόσεις α’ τριμήνου. Τα εταιρικά αποτελέσματα παραμένουν στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών.

Γνώμες Ειδικών

Eurobank Equities (Ανδρέας Σουβλερός, 15/4/2026): Σύσταση «αγορά» για το σύνολο των ελληνικών τραπεζών, ενισχύοντας τις τιμές-στόχους σε όλες τις συστημικές. Κορυφαίες επιλογές: Πειραιώς (λόγω χαμηλής αποτίμησης και ισχυρής αύξησης κερδών) και Τράπεζα Κύπρου (λόγω υψηλών διανομών). Ο οίκος τονίζει ότι ο κλάδος τιμολογείται περίπου στις 9 φορές τα κέρδη του 2026 και κοντά στο 1,4 φορές τα ενσώματα ίδια κεφάλαια — επίπεδα «που δεν αντανακλούν τις αποδόσεις». Νέος στόχος για Alpha Bank: 4,50 ευρώ — άνοδος σύστασης σε «αγορά» από «διακράτηση».

Euroxx Securities: Διατηρεί σύσταση «overweight» για το σύνολο των συστημικών τραπεζών, προβλέποντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης κερδών ανά μετοχή της τάξης του 10% για την περίοδο 2025–2028.

HSBC & UBS: Αμφότεροι οι οίκοι διατηρούν θετικές συστάσεις για τις ελληνικές τράπεζες, εντοπίζοντας περιθώριο ανόδου έως και 37% σε ορισμένες από αυτές. Η UBS υψώνει τις τιμές-στόχους αξιοποιώντας το βελτιωμένο μακροοικονομικό σκηνικό και τη σταθεροποίηση των καθαρών εσόδων από τόκους.

Bank of America (Antonio Gabriel, 17/4/2026): Προειδοποιεί για κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού αν ο πόλεμος παραταθεί πέραν του β’ τριμήνου. Επισημαίνει ότι οι αγορές πιθανόν αποτιμούν διαθέτη εφικτό ότι η γεωπολιτική ένταση θα είναι παροδική, ενώ ένα πιο παρατεταμένο σενάριο «υποτιμάται».