alstom:-Μεγάλη-βουτιά-επιστρέφει-τη-μετοχή-σε-επίπεδα-2023

Τη μεγαλύτερη πτώση των δύο τελευταίων ετών σημειώνει η μετοχή της Alstom, με τους επενδυτές να αντιδρούν στην κίνηση της εταιρείας να αποσύρει το χρηματοοικονομικό guidance, επικαλούμενη την αργή πρόοδο σε βασικά έργα για το σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό.

Η γαλλική κατασκευάστρια τρένων αργά την Πέμπτη πήρε πίσω τον στόχο της για 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε ελεύθερες ταμειακές ροές μέχρι το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους που διαρκεί έως τον Μάρτιο του 2027. Επίσης, δεν θα πετύχει τον προσαρμοσμένο στόχο περιθωρίου κέρδους EBIT έως και 10% σε αυτήν την περίοδο.

Η μετοχή της υπέστη βουτιά έως και 36% στο Παρίσι, στη μεγαλύτερη ενδοημερήσια πτώση από τον Οκτώβριο του 2023. Μέχρι τις 9:33 π.μ. τοπική ώρα, η πτώση είχε εξαλείψει περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ από την κεφαλαιοποίηση της Alstom.

«Σε μια επιχείρηση όπου ο αυστηρός σχεδιασμός και η πειθαρχημένη εκτέλεση είναι απαραίτητα, ορισμένα μεγάλα έργα τροχαίου υλικού έχουν προχωρήσει πιο αργά από το αναμενόμενο, επιβαρύνοντας τα βραχυπρόθεσμα περιθώρια κέρδους και τη ρευστότητα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Martin Sion, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του αυτόν τον μήνα.

Η Alstom δεν διευκρίνισε ποια έργα και περιοχές επλήγησαν από τις καθυστερήσεις. Σύμφωνα με το -, η εταιρεια σημειώνει αργή πρόοδο σε ένα έργο στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την ονομασία Aventra -μια σύμβαση που κληρονόμησε από την εξαγορά της καναδικής ανταγωνίστριας Bombardier το 2021. Η εταιρεία έλαβε μια σειρά μέτρων τα τελευταία χρόνια για να καλύψει το χρέος ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας.