H Wall Street «γιόρτασε» το άνοιγμα του Ορμούζ – Ρεκόρ σε όλους τους δείκτες  

Ισχυρή ανοδική κίνηση και νέα ιστορικά ρεκόρ σημείωσαν την Παρασκευή (17/4) οι βασικοί δείκτες της Wall Street, καθώς η ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι «πλήρως ανοικτά» για την εμπορική ναυσιπλοΐα, σε συνδυασμό με τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ενίσχυσε αισθητά το επενδυτικό κλίμα. Οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση σε νέα ιστορικά υψηλά για τρίτη διαδοχική ημέρα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Dow Jones κατέγραψε άνοδο 1,79%, φτάνοντας τις 49.447 μονάδες. Ο S&P 500 διέσπασε για πρώτη φορά το όριο των 7.100 μονάδων και έκλεισε στις 7.126 μονάδες με κέρδη 1,20%, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 1,52% στις 24.468 μονάδες, συμπληρώνοντας 13 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, τη μεγαλύτερη σειρά από το 1992.

Παράλληλα, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 σημείωσε άνοδο 2%, καταγράφοντας επίσης νέο ιστορικό υψηλό.

Σε εβδομαδιαία βάση, οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης ώθησαν τους βασικούς δείκτες σε σημαντικά κέρδη: ο Dow ενισχύθηκε περίπου 3%, ο S&P 500 κατά 4% και ο Nasdaq κατά 6%.

Στην αγορά ομολόγων καταγράφηκε αντίθετη κίνηση, με τις αποδόσεις να υποχωρούν. Το 10ετές αμερικανικό ομόλογο υποχώρησε πάνω από 6 μονάδες βάσης, στο 4,244%, το 2ετές κινήθηκε κοντά στο 3,70% με πτώση άνω των 7 μονάδων βάσης, ενώ και το 30ετές σημείωσε πτώση άνω των 4 μονάδων βάσης, διαμορφούμενο στο 4,882%.

Οι πρωταγωνιστές της συνεδρίασης

Σε επίπεδο μετοχών, οι κλάδοι που είχαν πιεστεί περισσότερο από την ένταση, όπως οι αερομεταφορές και η κρουαζιέρα, αντέδρασαν έντονα ανοδικά. Η Boeing και η Royal Caribbean κατέγραψαν σημαντικά κέρδη, ενώ θετική ήταν η εικόνα και για εταιρείες όπως η Amazon και η Airbnb.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής στρατηγικής αγορών της Ameriprise, Άντονι Σαλιμπένε, οι επενδυτές φαίνεται να απομακρύνονται από τα πιο αρνητικά σενάρια, με την αγορά να προεξοφλεί σταδιακή αποκλιμάκωση και διατήρηση της ομαλής λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.

Την ίδια στιγμή, οι μεγάλες τεχνολογικές μετοχές — οι λεγόμενες «Magnificent Seven» — συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, με το σχετικό ETF να ενισχύεται πάνω από 1% την Παρασκευή, συμπληρώνοντας τρίτη διαδοχική εβδομάδα ισχυρών κερδών. Η Tesla ξεχώρισε με άνοδο 15% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ η Microsoft σημείωσε άνοδο σχεδόν 14%, τη μεγαλύτερη από το 2007.

Συνολικά, 36 εταιρείες του S&P 500 κατέγραψαν νέα υψηλά 52 εβδομάδων, μεταξύ των οποίων οι eBay, Hilton, AMD και Dell Technologies.

Αντίθετα, ο ενεργειακός κλάδος δέχθηκε πιέσεις λόγω της πτώσης των τιμών πετρελαίου, με εταιρείες όπως η APA, η Valero, η Occidental και η Exxon Mobil να σημειώνουν απώλειες. Στον αντίποδα, οι ταξιδιωτικές εταιρείες κινήθηκαν δυναμικά ανοδικά, με τη Royal Caribbean να σημειώνει άλμα σχεδόν 10% και την United Airlines να ενισχύεται πάνω από 9%.

Εντυπωσιακή ήταν και η άνοδος της Critical Metals, που ξεπέρασε το 40%, μετά την έγκριση της κυβέρνησης της Γροιλανδίας για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου σε έργο εξόρυξης σπάνιων γαιών.

«Καταλύτης» η εκεχειρία

Η θετική αντίδραση των αγορών ήρθε μετά την ανάρτηση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος διευκρίνισε ότι, στο πλαίσιο της εκεχειρίας, η διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ επιτρέπεται κανονικά, υπό τον όρο ότι θα ακολουθείται η προκαθορισμένη διαδρομή που έχουν ορίσει οι ιρανικές αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ήδη ανακοινώσει την Πέμπτη (16/4) συμφωνία για 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, η οποία τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, καθώς περιορίστηκαν οι φόβοι για διαταραχές στην προσφορά. Έτσι, το βράδυ της Παρασκευής (17/4) το Brent έχανε γύρω στο 8,51% στα 90,94 δολάρια και το αμερικανικό αργό υποχωρούσε κατά 10,18% στα 85,05 δολάρια.

Παράλληλα, ο χρυσός σημείωνε κέρδη 1,14% στα 4.864,05 δολάρια. Ανοδικά κινήθηκαν και τα κρυπτονομίσματα, με το Bitcoin να ξεπερνά τα 77.000 δολάρια.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε το Ιράν για την απόφαση να ανοίξει τα Στενά, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα παραμείνει ενεργός έως ότου ολοκληρωθεί μια συνολική συμφωνία. Όπως σημείωσε, η διαδικασία αναμένεται να εξελιχθεί γρήγορα, δεδομένου ότι πολλά βασικά ζητήματα έχουν ήδη συμφωνηθεί.

Παρά τη βελτίωση του κλίματος, δεν λείπουν οι επιφυλάξεις. Ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι πλοία που συνδέονται με «εχθρικά κράτη» ενδέχεται να αποκλείονται από τη διέλευση, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν θα επιβληθούν τέλη χρήσης της θαλάσσιας οδού.

Ο πρόεδρος της Διεθνούς Νομισματικής και Χρηματοπιστωτικής Επιτροπής του ΔΝΤ, Μοχάμεντ Αλτζαντάαν, χαρακτήρισε την κατάσταση «εξαιρετικά εύθραυστη και ρευστή», επισημαίνοντας ότι, παρότι κάθε αποκλιμάκωση είναι θετική, η αποκατάσταση της ασφαλιστικής κάλυψης για τα πλοία παραμένει μια δύσκολη πρόκληση.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, η πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Μαίρη Ντέιλι, υιοθέτησε πιο επιφυλακτική στάση, σημειώνοντας ότι, παρά τις προηγούμενες εκτιμήσεις για μείωση επιτοκίων, πλέον προκρίνεται η αναμονή μέχρι να ξεκαθαρίσει η πορεία της γεωπολιτικής κρίσης.

«Η νομισματική πολιτική βρίσκεται σε κατάλληλο σημείο και είναι σκόπιμο να περιμένουμε τα δεδομένα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και πληθωρισμού παραμένει εύθραυστη.