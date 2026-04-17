Netflix: Ηχηρή αποχώρηση του συνιδρυτή, Reed Hastings – Βουτιά της μετοχής

Ο συνιδρυτής της Netflix, Reed Hastings, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από το ΔΣ της εταιρείας. Στο άκουσμα της είδησης, οι μετοχές του κολοσσού του streaming σημείωσαν «βουτιά» 10%, καθώς πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή για την εταιρεία που αναζητά νέους τρόπους ανάπτυξης μετά το ναυάγιο με τη Warner Bros.

Σε επιστολή προς τους επενδυτές, η Netflix ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο Hastings δεν θα θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή στην ετήσια γενική συνέλευση τον Ιούνιο και σχεδιάζει να επικεντρωθεί στη φιλανθρωπία και σε άλλες δραστηριότητες.

«Αυτή ήταν μια απροσδόκητη είδηση και ο Hastings θεωρείται το “DNA” της εταιρείας», δήλωσε η Kathleen Brooks, διευθύντρια ερευνών στην XTB στο Reuters.

Ο Hastings, που συνίδρυσε την εταιρεία πριν από 29 χρόνια, υπήρξε η ραχοκοκαλιά της εντυπωσιακής μεταμόρφωσης της Netflix από μια υπηρεσία ενοικίασης DVD μέσω ταχυδρομείου σε έναν παγκόσμιο κολοσσό του streaming και καθοδήγησε την εταιρεία μέσα από στρατηγικά λάθη και δύσκολες περιόδους, όπως η πανδημία.

Ο συνιδρυτής ηγήθηκε όμως και της αποτυχημένης, υψηλού ρίσκου προσπάθειας νωρίτερα φέτος για την εξαγορά της Warner Bros Discovery, η οποία θα έδινε στη Netflix πρόσβαση σε σημαντικά franchises όπως το Game of Thrones και το Friends.

Έως το 2023, όταν και αποχώρησε από τη θέση του CEO, παραδίδοντας τα ηνία στους Ted Sarandos και Greg Peters, η εταιρεία είχε πάνω από 230 εκατ. συνδρομητές σε όλο τον κόσμο.

«Η πραγματική μου συμβολή στο Netflix δεν ήταν μία μεμονωμένη απόφαση. Ήταν η εστίαση στη χαρά των μελών, στην οικοδόμηση μιας κουλτούρας που άλλοι θα μπορούσαν να κληρονομήσουν και να βελτιώσουν, και στο χτίσιμο μιας εταιρείας που θα μπορούσε να είναι αγαπητή από τα μέλη και εξαιρετικά επιτυχημένη για τις επόμενες γενιές», δήλωσε.

Άνω των εκτιμήσεων τα έσοδα

Η εταιρεία την Πέμπτη ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα έσοδα και τα κέρδη του πρώτου τριμήνου, προβλέποντας ωστόσο κέρδη ανά μετοχή για το τρέχον τρίμηνο χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών και τριμηνιαία αύξηση εσόδων που θα είναι η πιο αργή των τελευταίων δώδεκα μηνών, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Ακόμη, για το τρέχον τρίμηνο, η Netflix προβλέπει κέρδη 78 σεντς ανά μετοχή, χαμηλότερα από τα 84 σεντς που ανέμεναν οι αναλυτές. Η απόκλιση αυτή ενίσχυσε τις ανησυχίες των επενδυτών για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της εταιρείας.