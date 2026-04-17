Premia: Έρχονται νέες επενδύσεις σε τουρισμό, φοιτητικές εστίες – Στόχος η προσέλκυση νέων μετόχων

Τι ανέφερε η διοίκηση της ΑΕΕΑΠ στο πλαίσιο της έναρξης της χτεσινής συνεδρίασης και της εισόδου των ομολογιών στο ΧΑ. Ο στόχος για χαρτοφυλάκιο 1 δις και το περιθώριο για portfolio 1,5 δις. Εστίαση σε φοιτητικές εστίες, τουρισμό, δεν «βλέπει» κινήσεις σε κοινωνική κατοικία. Στόχος να γίνει «λαϊκή μετοχή».

Το «καμπανάκι» της έναρξης της χθεσινής συνεδρίασης «χτύπησε» ο Ελληνοσουηδός επιχειρηματίας κ. Ηλίας Γεωργιάδης, πρόεδρος και βασικός μέτοχος της Premia Properties, μετά την επιτυχημένη έκδοση ομολόγου ύψους 150 εκατ. ευρώ, με υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 1,4 φορές, και την είσοδο των ομολογιών σε ρυθμισμένη αγορά του ΧΑ.

«Η εταιρεία έχει δυνατές ρίζες, καλά κτίρια με καλούς μισθωτές και χτίζουμε το μέλλον ώστε να είμαστε μία ευρωπαϊκή εταιρεία με ευρωπαϊκή νοοτροπία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο βασικός μέτοχος της ΑΕΕΑΠ, η οποία έχει συνολικά αντλήσει 348 εκατ. ευρώ μέχρι σήμερα, με τα 250 εκατ. ευρώ να αφορούν ομολογίες (150 εκατ. η τελευταία) και 98 εκατ. ευρώ από την έκδοση νέων μετοχών.

«Η Ρremia θα παραμείνει δυνατή μέσω νέων επενδύσεων, αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιό της σε συγκεκριμένους κλάδους συμπεριλαμβανομένων και των ακινήτων κοινωνικού χαρακτήρα», ανέφερε χθες η διοίκηση της ΑΕΕΑΠ η οποία έχει θέσει στόχο για ένα χαρτοφυλάκιο αξίας 1 δισ. ευρώ ως επόμενο βήμα όπως δήλωσε και πρόσφατα στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών ο διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης, κ. Κώστας Μαρκάζος.

Προς την κατεύθυνση αυτή θα υπάρξουν τουλάχιστον δύο μεγάλες συμφωνίες, με επίκεντρο τους κλάδους της φιλοξενίας και των φοιτητικών εστιών, όπως έχει ήδη δηλώσει η διοίκηση, ενώ μελλοντικά θα υπάρξει στόχευση και σε άλλους κλάδους.

«Μπορεί να υποστηρίξει χαρτοφυλάκιο αξίας 1,5 δισ.» – Η «λαϊκή μετοχή»

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, η εταιρεία με τον τρόπο που είναι δομημένη μπορεί να υποστηρίξει χαρτοφυλάκιο αξίας 1,5 δισ. ευρώ με μικρές αλλαγές στο κομμάτι της διαχείρισης και του asset management.

«Με τον τρόπο αυτό θα δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη αξία στους μετόχους», σχολίασε ο κ Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η ΑΕΕΑΠ να προσελκύσει «ακόμα περισσότερους μικρομετόχους, ώστε η μετοχή της Premia να είναι μία …λαϊκή μετοχή. Έχουμε ήδη καλή μερισματική πολιτική, που φτάνει στο 5%, με στόχο να αυξηθεί περισσότερο μέσα στα επόμενα χρόνια».

Όπως επεσήμανε από την πλευρά του ο κ. Κώστας Μαρκάζος, η διασπορά της εταιρείας αυξήθηκε την περασμένη χρονιά στο 22% από το 15%.

«Ευχαριστούμε την επενδυτική κοινότητα για την εμπιστοσύνη που δείχνει σε εξαιρετικά δύσκολες εποχές στην PREMIA Properties, με την υπερκάλυψη του ομολόγου, του δεύτερου που εκδίδει μέσα σε πέντε χρόνια. Τα νέα κεφάλαια θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε δυναμικά τις επενδύσεις που πραγματοποιεί η PREMIA, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό και ενισχύοντας την κερδοφορία της», ανέφερε ο ίδιος.

Το χαρτοφυλάκιο και η κοινωνική κατοικία

Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΕΑΠ έχει χαρτοφυλάκιο με 75 ακίνητα και 576 χιλιάδες τ.μ. κτιρίων υπό διαχείριση, με τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε 692,4 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 39% στο τέλος του 2025 σε σχέση με το 2024. Όπως αναφέρθηκε προ ημερών στο πλαίσιο της παρουσίασης στην ΕΘΕ από τη διοίκηση, «ο στόχος του 1 δισ. ευρώ θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στο 2026, ανάλογα με το πώς θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις επενδύσεις που έχουμε μπροστά μας- ωστόσο θέλουμε να μεγαλώσουμε ακόμη πιο γρήγορα ώστε η εταιρεία να είναι πιο ορατή πλέον και στους επενδυτές από το εξωτερικό, που θέλουν μεγαλύτερο μέγεθος».

Για το ενδεχόμενο δραστηριοποίησης της εταιρείας στο κομμάτι της προσιτής κατοικίας, όπου ήδη ο κ. Γεωργιάδης έχει εμπειρία από τη σουηδική αγορά (εταιρεία του ομίλου είχε υπό τη διαχείρισή της 7.000 διαμερίσματα στη Σουηδία) ο ίδιος ανέφερε χθες ότι δεν υπάρχει κάποια κίνηση επί του παρόντος. «Δεν ξέρω αν η ελληνική αγορά είναι ώριμη. Το κόστος κατασκευής κτιρίων είναι υψηλό και τα ενοίκια αντίστοιχα θα πρέπει να είναι σε λογικά επίπεδα και η αρχή θα πρέπει να γίνει από τα μεγάλα αστικά κέντρα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη».