rebrain-greece:-Στο-Λονδίνο-9-Μαΐου

Στο Λονδίνο συνεχίζεται το Rebrain Greece, στις 9 Μαΐου 2026, φέρνοντας μαζί του κορυφαίες ελληνικές εταιρείες και πραγματικές ευκαιρίες καριέρας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με ανάρτηση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, «το Rebrain Greece απογειώνεται και πάλι για το Λονδίνο, το Σάββατο 9 Μαΐου, στο London Hilton Metropole Hotel.

Εκεί θα γίνει απευθείας διασύνδεση Ελλήνων του εξωτερικού με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Πέρυσι, στο Λονδίνο συμμετείχαν πάνω από 1.300 συμπατριώτες και πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1.000 συνεντεύξεις.

Φέτος, 35 όμιλοι επιχειρήσεων, με εκατοντάδες εξειδικευμένες και υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας σε χρηματοοικονομικά, τραπεζικά, ενεργειακά, κατασκευαστικά, βιομηχανία, υγεία, φαρμακοβιομηχανία, μεταφορές, τουρισμό, ενημέρωση, συμβουλευτική και ελεγκτικές υπηρεσίες, σε περιμένουν για απευθείας γνωριμία και συνεντεύξεις».

Δωρεάν εγγραφές στον σχετικό σύνδεσμο.