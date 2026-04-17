reuters:-Οι-ΗΠΑ-ηγούνται-της-πρωτοβουλίας-της-g20-για-τη-διασφάλιση-της-πρόσβασης-σε-λιπάσματα

Οι ΗΠΑ, οι οποίες ασκούν την τρέχουσα προεδρία της Ομάδας των 20 μεγάλων οικονομιών, προτρέπουν τα μέλη της G20, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα να αναλάβουν συντονισμένη δράση για να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε λιπάσματα.

Επιπλέον, προτρέπουν για να διασφαλιστεί πρόσβαση σε ένα προστατευτικό πλαίσιο κατά των διαταραχών στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων, δήλωσαν την Παρασκευή δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, θεώρησε τις αλυσίδες εφοδιασμού λιπασμάτων και γεωργίας ως ουσιώδους σημασίας και ενθάρρυνε τη συνεργασία μεταξύ των μελών της G20, παράλληλα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα, δήλωσαν οι πηγές υπό τον όρο της ανωνυμίας.