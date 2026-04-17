Uber: Ενισχύει τη θέση της στην Delivery Hero – Συμφωνία 270 εκατ. ευρώ με την Prosus

Η Uber αγοράζει επιπλέον 4,5% των μετοχών της Delivery Hero από τον μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρείας, Prosus στο πλαίσιο συμφωνίας ύψους 270 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα για την Prosus ανέρχονται σε περίπου 270 εκατ. ευρώ (318 εκατομμύρια δολάρια), ανέφερε η εταιρεία.

Η Uber θα καταβάλει 20 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε premium περίπου 22% σε σχέση με τη σταθμισμένη ως προς τον όγκο μέση τιμή του τελευταίου μήνα για τη μετοχή της Delivery Hero έως και την Πέμπτη..

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την περσινή προσφορά της Prosus για την αγορά του ευρωπαϊκού γίγαντα delivery φαγητού Just Eat Takeaway.com για 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, αυτή εξετάστηκε από την Κομισιόν, η οποία δήλωσε ότι θα εγκρίνει τη συμφωνία εάν η Prosus μειώσει σημαντικά τη συμμετοχή της στην Delivery Hero.

«Η Prosus παραμένει δεσμευμένη να πουλήσει το σχετικό μερίδιο του μεριδίου της στην Delivery Hero εντός του απαιτούμενου χρονικού πλαισίου», ανέφερε η εταιρεία σε δελτίο τύπου την Παρασκευή. Η Prosus κατέχει πλέον περίπου το 21% της Delivery Hero, έναντι περίπου 27% όταν ανακοινώθηκε η συμφωνία με την Just Eat Takeaway.com πέρυσι, δήλωσε εκπρόσωπος στο CNBC.

