Εργαζόμαστε για την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων, λέει ο πρόεδρος του Λιβάνου – Δεν πάμε πουθενά, απαντά ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατζ υπενθύμισε ότι η 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, η οποία τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα, είναι «προσωρινή», ξεκαθαρίζοντας ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν αποχωρούν από περιοχές στον Λίβανο και ότι οι στρατιωτικοί στόχοι θα ολοκληρωθούν ακόμη και με τη χρήση βίας, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Σε δήλωσή του, ο Κατζ ανέφερε ότι «ο ισραηλινός στρατός κατέχει και θα συνεχίσει να κατέχει όλες τις περιοχές που έχει εκκαθαρίσει και καταλάβει». Όπως σημείωσε, η χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο και τα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ σε όλη τη χώρα έχουν επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα, ωστόσο «δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί».

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας περιέγραψε την τρέχουσα κατάσταση ως «πόλεμο κατά της Χεζμπολάχ» με προσωρινή αναστολή των εχθροπραξιών και 10ήμερη εκεχειρία, η οποία ανακοινώθηκε την Πέμπτη το απόγευμα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο βασικός στόχος της ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας παραμένει η εξουδετέρωση του οπλισμού της Χεζμπολάχ είτε μέσω στρατιωτικών είτε μέσω διπλωματικών μέσων.

Ο Κατζ σημείωσε ότι έχει δημιουργηθεί σημαντικό διπλωματικό εργαλείο μέσω της άμεσης εμπλοκής του προέδρου των ΗΠΑ και της δέσμευσης για επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, σε συνδυασμό με την άσκηση πίεσης προς την κυβέρνηση του Λιβάνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναφερθεί σε απευθείας συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας.

Ο Ισραηλινός υπουργός υποστήριξε επίσης ότι περισσότεροι από 1.700 μαχητές της Χεζμπολάχ έχουν σκοτωθεί, επισημαίνοντας ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει κατά πολύ τις απώλειες που είχαν καταγραφεί στον πόλεμο του 2006, ο οποίος θεωρήθηκε ευρέως ότι δεν πέτυχε τους στρατηγικούς στόχους του Ισραήλ. Παράλληλα, ανέφερε ότι η ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων έχει εκκαθαριστεί από μαχητές της Χεζμπολάχ αλλά και από κατοίκους.

Όπως είπε, η περιοχή θα συνεχίσει να εκκαθαρίζεται από τρομοκρατικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής κατοικιών σε χωριά του νοτίου Λιβάνου που, σύμφωνα με το Ισραήλ, είχαν μετατραπεί σε επιχειρησιακές βάσεις της οργάνωσης.

Ο Κατζ αναγνώρισε ότι στη νέα ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο, η οποία εκτείνεται έως τον ποταμό Λιτάνι, εξακολουθούν να βρίσκονται μαχητές και οπλισμός της Χεζμπολάχ, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή θα εκκαθαριστεί είτε μέσω διπλωματικής συμφωνίας είτε με επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. «Εάν επαναληφθούν οι εχθροπραξίες, οι κάτοικοι που θα επιστρέψουν στη ζώνη ασφαλείας θα πρέπει να την εγκαταλείψουν ώστε να ολοκληρωθεί η αποστολή», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το Ισραήλ θα πλήξει στόχους της Χεζμπολάχ και βόρεια του ποταμού Λιτάνι.

Πρόεδρος Λιβάνου: Εργαζόμαστε για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, μιλώντας σε ομάδα Λιβανέζων βουλευτών, δήλωσε ότι η χώρα του εργάζεται για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, την επιστροφή Λιβανέζων πολιτών που κρατούνται από το Ισραήλ και την επίλυση εκκρεμών συνοριακών διαφορών.

Ο Αούν χαρακτήρισε τη 10ήμερη εκεχειρία «πύλη για την προώθηση των διαπραγματεύσεων» με το Ισραήλ και υπογράμμισε ότι οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο μετά την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων. Όπως σημείωσε, ο στρατός του Λιβάνου θα αναπτυχθεί στα σύνορα με το Ισραήλ και θα διαβεβαιώσει τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου ότι, μετά την επιστροφή τους στις πόλεις και τα χωριά τους, δεν θα υπάρχουν άλλες ένοπλες δυνάμεις πέραν του στρατού και των νόμιμων δυνάμεων ασφαλείας.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου τόνισε ότι η ευκαιρία που δημιουργείται μέσω της εκεχειρίας «δεν πρέπει να χαθεί, καθώς ενδέχεται να μην παρουσιαστεί ξανά».