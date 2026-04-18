ΚΚΕ για παραίτηση Λαζαρίδη: Η καθυστερημένη παραίτηση δεν απαλάσσει τον πρωθυπουργό
Ο Περισσός αναφέρει πως «αποδεικνύεται ότι προαπαιτούμενο ήταν και είναι πάνω από όλα το «πτυχίο» στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής»
«Η καθυστερημένη -και μετά τη λαϊκή κατακραυγή- παραίτηση του «πτυχιούχου» στη συγκάλυψη του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη, δεν απαλλάσσει ούτε τον ίδιο, ούτε τον κ. Μητσοτάκη για την επιλογή του να τον επιβραβεύσει για τις αντιλαϊκές υπηρεσίες του. Σε κάθε περίπτωση αποδεικνύεται ότι προαπαιτούμενο για κάθε μέλος της κυβέρνησης ήταν και είναι πάνω από όλα το «πτυχίο» στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής», σημειώνει σε σχόλιο του για την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη το ΚΚΕ.
- ΑΠΕ – ΜΠΕ
