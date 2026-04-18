Κ.-Πιερρακάκης:-bίντεο-απολογισμός-από-το-μπαράζ-επαφών-του-στην-Εαρινή-Σύνοδο-του-ΔΝΤ

Με συνάντησή του με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα και τη συμμετοχή του σε συνεδριάσεις της G7 ολοκληρώθηκε η παρουσία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη στην Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο της Εαρινής Συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Κατά τη συνάντησή του με την Εκτελεστική Διευθύντρια του ΔΝΤ, στο επίκεντρο βρέθηκαν η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της στην παγκόσμια οικονομία, καθώς και η πορεία της ελληνικής οικονομίας σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας. Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσία του σε συνεδριάσεις της G7, όπου, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου του Eurogroup, έλαβε μέρος στις συζητήσεις για το διεθνές οικονομικό τοπίο. Πρόκειται για την πρώτη συμμετοχή Έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεδριάσεις της G7.

Excellent discussions on the outlook for the euro area with Greece @MinEcoFinGR Minister and Eurogroup President @Pierrakakis. I congratulated him on Greece’s stronger fiscal position and continued progress on structural reforms. pic.twitter.com/OtZOfxBGUf — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) April 17, 2026

Τόσο στις κλειστές συνεδριάσεις του ΔΝΤ όσο και στις δημόσιες παρεμβάσεις του, ο κ. Πιερρακάκης ανέδειξε τις προκλήσεις που δημιουργεί η ενεργειακή κρίση. Στη συνέντευξή του στο CNBC και τη δημοσιογράφο Κάρεν Τσο, καθώς και κατά τη συμμετοχή του στο Semafor World Economy Forum, σε συζήτηση με τον Μπεν Σμιθ με θέμα «Η Νέα Εποχή της Παγκόσμιας Ανάπτυξης», παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτικής και τα εργαλεία για την αντιμετώπιση των διεθνών πιέσεων.

Στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου του ΔΝΤ, πραγματοποίησε σειρά επαφών με εκπροσώπους της διεθνούς οικονομικής και επενδυτικής κοινότητας, καθώς και με κορυφαία τραπεζικά στελέχη, με επίκεντρο τις εξελίξεις στις αγορές και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤnews και τη δημοσιογράφο Λένα Αργύρη αναφέρθηκε επίσης στην πορεία της οικονομίας και στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συναντήθηκε με τους ομολόγους του από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία, καθώς και με τον αντιπρόεδρο της Ταϊλάνδης, την χώρα που θα φιλοξενήσει τον Οκτώβριο την φθινοπωρινή σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Είχε, επίσης, συνάντηση με τον Διευθυντή Δημοσιονομικών Υποθέσεων του ΔΝΤ, Ροντρίγκο Βαλντές και με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΔΝΤ, Άλφρεντ Κάμερ. Ειδικότερα, με τον κ. Κάμερ συζήτησαν, στο πλαίσιο των «Συζητήσεων των Διοικητών» (Governor’s Talks), τις βασικές προκλήσεις για τη διεθνή οικονομία και τις προοπτικές ανάπτυξης στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον.

Επιπλέον στο περιθώριο της συνόδου του ΔΝΤ, ο Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε με τον βραβευμένο δημοσιογράφο Τόμας Φρίντμαν, με τον οποίο συζήτησαν τις γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς και τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης.

Με μια ανάρτηση-απολογισμό των επαφών που είχε στην Ουάσιγκτον ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μεταφέρει το κλίμα από τη συμμετοχή του στην Εαρινή Σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Στην Ουάσιγκτον, στο επίκεντρο των διεθνών οικονομικών εξελίξεων. Η ενεργειακή κρίση απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, με μέτρα και πολιτικές για τη διαχείριση των επιπτώσεών της. pic.twitter.com/FhCIOPDKT7 — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) April 18, 2026

Στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Πιερρακάκης υπογραμμίζει τον ρόλο του Eurogroup στη διαχείριση των διεθνών πιέσεων, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή, μέρος της δουλειάς μας στο Eurogroup είναι να συντονίσουμε την αντίδραση, καθώς και τη φύση των μέτρων και των πολιτικών που θα επιχειρήσουν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις αυτής της ενεργειακής κρίσης».

Στο ίδιο βίντεο, ο υπουργός υπογραμμίζει τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας της χώρας για την οικονομική της πρόοδο, αναφέροντας ότι «η πολιτική σταθερότητα είναι απαραίτητη. Είναι το “οξυγόνο” στο δωμάτιο. Είναι η προϋπόθεση για να δημιουργηθεί δημοσιονομική σταθερότητα» όπως τονίζει.