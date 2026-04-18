ΠΑΣΟΚ:-Η-παραίτηση-του-κ.-Λαζαρίδη-υπογραμμίζει-πόσο-αδύναμος-είναι-ο-πρωθυπουργός

«Η παραίτηση του κ. Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο Πρωθυπουργός», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε σχόλιο του σχετικά με την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη.

«Σε πείσμα της αλήθειας, της νομιμότητας, της αξιοκρατίας, αλλά ακόμη και των αποστάσεων των πρωτοκλασάτων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης έδινε επί μέρες τα διαπιστευτήρια του στον προσωπικό του ρουσφέτι», σχολιάζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσθέτοντας ότι «τελικά ο κ. Λαζαρίδης άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου, αφού η ομολογία του ότι εξαπάτησε το δημόσιο δεν ήταν για τον κ. Μητσοτάκη λόγος αποπομπής», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

