Πρώτο κύμα απολύσεων στη Meta στις 20 Μαΐου – Στην έξοδο 8.000 εργαζόμενοι

Σε ένα πρώτο κύμα μαζικών απολύσεων στις 20 Μαΐου, σχεδιάζει να προχωρήσει η Meta με την αρχική φάση να αναμένεται να επηρεάσει περίπου το 10% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της, δηλαδή σχεδόν 8.000 εργαζομένους. Σύμφωνα με το Reuters, η μητρική των Facebook και Instagram εξετάζει επιπλέον απολύσεις μέσα στο δεύτερο μισό του 2026, με τις λεπτομέρειες –από τον αριθμό των εργαζομένων και την ακριβή χρονική στιγμή– να παραμένουν υπό διαμόρφωση.

Οι τελικές αποφάσεις ενδέχεται να επηρεαστούν από την ταχύτητα εξέλιξης των τεχνολογιών ΑΙ και το πώς αυτές θα ενσωματωθούν στις λειτουργίες της εταιρείας. Ο διευθύνων σύμβουλος Μαρκ Ζούκερμπεργκ επενδύει τεράστια ποσά στην AI, επιδιώκοντας να μετασχηματίσει ριζικά τη Meta. Στόχος είναι μια πιο «ελαφριά» οργανωτική δομή, με λιγότερα διοικητικά επίπεδα και μεγαλύτερη αποδοτικότητα μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών.

Για τη Meta, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα «τσεκούρια» θέσεων εργασίας από την περίοδο 2022-2023, όταν η εταιρεία είχε προχωρήσει σε περίπου 21.000 απολύσεις, σε μια φάση που είχε χαρακτηριστεί ως «έτος αποδοτικότητας». Παρά τις περικοπές, βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη οικονομική θέση, με έσοδα που ξεπέρασαν τα 200 δισ. δολάρια και κέρδη περίπου 60 δισ. δολάρια το προηγούμενο έτος.

Ωστόσο, η στρατηγική της επικεντρώνεται πλέον στην αναδιοργάνωση: Η εταιρεία μετακινεί μηχανικούς σε νέες ομάδες που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη προηγμένων AI συστημάτων, ενώ δημιουργεί και νέες μονάδες, όπως αυτή για ΜμΕ με την επόμενη μέρα της να διαμορφώνεται γύρω από έναν συνδυασμό τεχνολογικής καινοτομίας και δραστικής μείωσης κόστους.