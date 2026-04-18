Στη Βαρκελώνη ο Νίκος Ανδρουλάκης – Η selfie με τον Πέδρο Σάντσεθ

Στην Βαρκελώνη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου διεξάγεται το εναρκτήριο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, μια πρωτοβουλία του Πέδρο Σάντσεθ και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Μοιράστηκε μάλιστα μια selfie με τον Ισπανό Πρωθυπουργό και την Ιράτσε Γκαρσία, επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών.

Στη αυτό το διήμερο στη Βαρκελώνη, ηγέτες, εκπρόσωποι προοδευτικών κομμάτων και κινημάτων, συντονίζουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας, όπως η κλιματική κρίση, οι κοινωνικές ανισότητες, ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο κ.α.

