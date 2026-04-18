Στη-Λέσβο-την-Τρίτη-ο-Νίκος-Ανδρουλάκης

Την Τρίτη 21 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα πραγματοποιήσει σύσκεψη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, τυροκόμων και παραγωγών για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας του αφθώδους πυρετού και των κυβερνητικών μέτρων που εφαρμόζονται (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Λέσβου).

