Το ατού που έγινε παγίδα: Πώς το Ιράν έχασε τον έλεγχο των Στενών

Η αναστάτωση της ναυτιλίας στον Περσικό Κόλπο συμπιέζει ολοένα και περισσότερο τους Άραβες συμμάχους της Αμερικής, την ίδια την Ιρανική Δημοκρατία, αλλά και την παγκόσμια οικονομία. Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιος πονάει περισσότερο — και ποιος θα υποχωρήσει πρώτος.

Μέχρι τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων στις 13 Απριλίου, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αποτελούσε το τελευταίο ατού του ιρανικού καθεστώτος. Η Τεχεράνη εξαργύρωνε τις εξαγωγές πετρελαίου της για τη διάρκεια της 40ήμερης σύγκρουσης, ενώ παράλληλα στερούσε από τα κράτη του Κόλπου κρίσιμα έσοδα και επέβαλλε υπέρογκα τέλη διέλευσης στα λίγα πλοία που τολμούσαν να περάσουν.

Εύθραυστη εκεχειρία, αμερικανική μέγκενη

Τώρα, καθώς ΗΠΑ και Ιράν διατηρούν μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ενώ διαπραγματεύονται για την πυρηνική υπόθεση που άναψε τον πόλεμο, ο χρόνος δεν παίζει απαραίτητα υπέρ της Τεχεράνης.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί πρόσφατα δήλωσε ότι τα Στενά θα παραμείνουν «εντελώς ανοιχτά» για τη διάρκεια της εκεχειρίας — κίνηση που ώθησε τις τιμές πετρελαίου σε απότομη κάμψη. Ωστόσο, η ναυτιλία θα επιτρέπεται μόνο κατά μήκος διαδρομής που ορίζεται από τον ιρανικό στρατό και διέρχεται από ζώνη επιθεώρησης σε ιρανικά ύδατα — κάτι που απέχει πολύ από την πλήρη επαναλειτουργία του υδάτινου διαδρόμου.

Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος Τραμπ διευκρίνισε στο Truth Social ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων «θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ» μέχρι να επιτευχθεί συνολική συμφωνία με την Τεχεράνη.

«Φαίνεται ότι οι ΗΠΑ θέλουν να γευτεί το ιρανικό καθεστώς τη δική του συνταγή», ανέλυσε ο Σαουδάραβας πολιτικός αναλυτής Σαλμάν αλ-Ανσάρι. «Ο αποκλεισμός αφαιρεί το μοναδικό χαρτί που έχει το Ιράν — τον Ορμούζ — και αναγκάζει το καθεστώς να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με θετική και εποικοδομητική διάθεση όσον αφορά τις πυρηνικές φιλοδοξίες του.»

20% του παγκόσμιου πετρελαίου διέρχεται από τον Ορμούζ - IEA / WSJ

Πόνος διαφορετικής έντασης για κάθε κράτος του Κόλπου

Η αναστάτωση που προκαλεί το κλείσιμο του Ορμούζ — από όπου περνούσε το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και το 25% του υγροποιημένου φυσικού αερίου — δεν κατανέμεται ισόποσα μεταξύ των χωρών του Κόλπου. Όλες υποφέρουν, αλλά με πολύ διαφορετικούς ρυθμούς.

Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καταφέρνουν να εξάγουν περίπου τα δύο τρίτα του προπολεμικού τους όγκου πετρελαίου μέσω αγωγών που παρακάμπτουν τα Στενά και φτάνουν στα λιμάνια Γιάνμπου (Ερυθρά Θάλασσα) και Φουτζάιρα (Κόλπος Ομάν) αντίστοιχα. Η παγκόσμια άνοδος των τιμών αντισταθμίζει εν μέρει τους χαμηλότερους όγκους. Η Σαουδική Αραβία, μάλιστα, αναδεικνύεται στον κύριο εφοδιαστικό κόμβο για τα μικρότερα κράτη του Κόλπου.

Εντελώς διαφορετική είναι η εικόνα για Κατάρ και Κουβέιτ, που δεν διαθέτουν εναλλακτικές εξαγωγικές οδούς και αντιμετωπίζουν κατάρρευση εσόδων. «Τα κράτη αυτά είναι κλειδωμένα στον Ορμούζ. Με κάποια έννοια, το κλείσιμο των Στενών είναι για αυτά πιο επικίνδυνο και από τους ιρανικούς πυραύλους», δήλωσε η Ντάνια Θέιφερ, διευθύντρια του Gulf International Forum.

Το διακύβευμα: εκεχειρία ή πλήρης πόλεμος;

Παρόλα αυτά, Κατάρ και Κουβέιτ κάθονται σε κεφάλαια κυριαρχικών ταμείων αξίας πολλών ετών ΑΕΠ και μπορούν να αντέξουν επί μήνες την κρίση αντλώντας από αυτά. «Οι οικονομίες μας έχουν πολύ λίπος», παραδέχτηκε ο Σαουδάραβας οικονομολόγος Φαουάζ αλ-Φαουάζ. «Μπορείς να κόψεις πολλά έξοδα.»

Η Τεχεράνη ωστόσο γνωρίζει ότι θα έρθει η ώρα επιλογής: να αποδεχτεί την κανονική επαναλειτουργία του Ορμούζ, χάνοντας διαπραγματευτική ισχύ και τα φιλόδοξα τέλη διέλευσης, ή να αμφισβητήσει τον αμερικανικό αποκλεισμό — και να διακινδυνεύσει επιστροφή σε ολοκληρωτικό πόλεμο.

«Η ιδέα ότι μια χώρα μπορεί να ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ είναι ανάθεμα για κάθε χώρα στον κόσμο», επισήμανε ο Αμπντέλ Αζίζ Αλουαΐσεγκ, βοηθός γενικού γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. «Η τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν τον 16ο αιώνα, όταν η Πορτογαλία επέβαλε τον έλεγχό της στο εμπόριο μεταξύ Ευρώπης και Ινδίας — οδηγώντας τελικά στη δημιουργία διεθνούς συνασπισμού που απελευθέρωσε τον διάπλου.»

«Το Ιράν λέει: αν δεν μπορούμε να εξάγουμε πετρέλαιο, κανείς δεν μπορεί. Εμείς λέμε: τα Στενά πρέπει να είναι ανοιχτά για όλους, όπως ορίζει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Εσείς κερδίζετε, και όλοι θα κερδίσουν», πρόσθεσε.

«Ο ανταγωνισμός δεν αφορά πλέον στο ποιος χτυπά περισσότερους στόχους», κατέληξε ο Νόρμαν Ρουλ, πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών για ιρανικά θέματα. «Είναι για το ποιος μπορεί να κρατά το εμπορικό σύστημα της περιοχής ζωντανό — και ποιος να το σαμποτάρει.»

Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν αν η Τεχεράνη αξιολόγησε σωστά την ίδια της την αντοχή.