Το «γεμάτο ταμείο» της Ελλάκτωρ, bonus μισό δισ. σε μετόχους – Εστιάζει σε ακίνητα, φιλοξενία, Μαρίνα Αλίμου

Πάνω από 300 εκατ. ευρώ ήταν τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ομίλου που πέρυσι έδωσε 470 εκατ. στους μετόχους του. «Ανοιχτό» νέο bonus και το 2026. Στροφή σε ακίνητα, τουρισμό, assets εισοδήματος. Τι γίνεται με τη Μαρίνα Αλίμου. Ποια είναι η στρατηγική του γκρουπ.

Ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) ύψους 306,2 εκατ. ευρώ κατείχε ο όμιλος Ελλάκτωρ στις 31.12.2025, έναντι 293,2 εκατ. στις 31.12.2024, ποσό που αφήνει περιθώρια μόχλευσης και στρατηγικών επενδύσεων αλλά και «ανοιχτό δρόμο» για νέα επιστροφή κεφαλαίου – ανταμοιβή στους μετόχους του, εφόσον η Διοίκηση της εισηγμένης προτείνει και αποφασίσει κάτι τέτοιο. Πέρυσι δόθηκε ποσό 296 εκατ. (0,85 ευρώ/μετοχή) ως επιστροφή κεφαλαίου και ποσό 174 εκατ. (0,5 ευρώ/μετοχή) ως μέρισμα, άρα συνολικά το bonus ήταν στα 470 εκατ. ευρώ για τους μετόχους. Τον Φεβρουάριο του 2026 ολοκληρώθηκε και η πώληση του project Cambas στην Dimand έναντι 45,8 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η ολλανδική Reggeborgh έχει ποσοστό 52,6%, η Motor Oil 22,4%, η Atlas NV 9,8%, ξένα χαρτοφυλάκια το 2,2%, εγχώρια θεσμικά το 1,1%, ενώ το retail συνολικά ελέγχει 11,1% (οι ίδιες μετοχές αντιστοιχούν σε 0,6%).

Ως γνωστόν, ο όμιλος Ελλάκτωρ έχει ρευστοποιήσει παλιές παραδοσιακές δραστηριότητές του (Κατασκευή, Παραχωρήσεις, ΑΠΕ, ΗΛΕΚΤΩΡ κ.α.), αλλά και διάφορα assets στο real estate (Smart Park σε Fourlis – Trade Estates, Καμπά, Γούρνες σε Dimand κ.α.), διατηρώντας κατά βάση ως βασικό asset την ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων, το hospitality, την αξιοποίηση της Μαρίνας Αλίμου κ.α..

Γενικά, από Επενδυτικές Δραστηριότητες ο όμιλος είχε εισροή €113,8 εκατ. από την πώληση της ΗΛΕΚΤΩΡ, εισροή €194,6 εκατ. από την πώληση της Aktor Concessions (σε AKTOR), εισροή €40,1 εκατ. από την πώληση των Gournes και Cambas, εισροή €61,7 εκατ. από λήξη προθεσμιακών καταθέσεων >3 μηνών, εισροή €70 εκατ. από την ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ αλλά και εκροή €92,2 εκατ. για επένδυση της Ελλάκτωρ σε κεφάλαια ρευστότητας χρηματαγοράς και άλλα ρευστά στοιχεία ενεργητικού.

Ο τομέας Legacy Units

Επίσης υπάρχει και ο τομέας Legacy Units, κατηγορία που περιλαμβάνει τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία και συμμετοχές της Ελλάκτωρ, εκτός του βασικού πυλώνα Ανάπτυξης & Διαχείρισης Ακινήτων και Φιλοξενίας. Στο πλαίσιο της πώλησης της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις (29.09.2025), υλοποιήθηκε η μεταβίβαση (carve-out) συγκεκριμένων assets (Legacy Units), τα οποία μεταφέρθηκαν στην Ελλάκτωρ, συνολικής αξίας περίπου 110 εκατ. ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται συμμετοχές σε εταιρείες όπως η Αττική Οδός, τα Αττικά Διόδια, η Θερμαϊκή Οδός και λοιπές συναφείς δραστηριότητες, καθώς και ακίνητα (κτήριο γραφείων Μπενάκη, του πρώην «ΕΘΝΟΣ»: πάγιο περιουσιακό στοιχείο της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις).

Οι προοπτικές

Σύμφωνα με την εισηγμένη, οι ανωτέρω ενέργειες εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα εταιρικού μετασχηματισμού της Ελλάκτωρ ΑΕ και αποτυπώνουν τη μετάβαση σε ένα πιο εστιασμένο, κεφαλαιακά αποδοτικό και διακριτό επιχειρηματικό μοντέλο. Μέσω της αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου και της συγκρότησης εξειδικευμένων εταιρικών σχημάτων, ο Όμιλος ενισχύει τη στρατηγική του ευελιξία, τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων του και τη δυνατότητα βιώσιμης δημιουργίας αξίας σε βάθος χρόνου. «Η ενεργητική διαχείριση της ρευστότητας που δημιουργεί σημαντικά έσοδα από τόκους», αποτελεί στρατηγική του γκρουπ, σύμφωνα με εταιρικό report.

Ο κλάδος Ακινήτων και Φιλοξενίας

Η κύρια δραστηριότητα του Κλάδου Ακινήτων εστιάζεται στην ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων και φιλοξενίας, στους οποίους επικεντρώνει τη στρατηγική του μέσω στοχευμένων επενδύσεων. Ο Κλάδος κατέγραψε κατά τη χρήση 2025 σημαντική αύξηση εσόδων, τα οποία ανήλθαν σε €18,0 εκατ., έναντι €3,7 εκατ. το 2024, αύξηση 388% Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη συνεισφορά της Μαρίνας Αλίμου (€13,8 εκατ. έναντι €3,7 εκατ. το 2024) και της Athens Properties B.V. με τις θυγατρικές της (€4,3 εκατ.). Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €4,5 εκατ. έναντι ζημιών €0,5 εκατ. το 2024. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε €1,3 εκατ. έναντι ζημιών €1,0 εκατ., ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες €3,3 εκατ. έναντι ζημιών €1,6 εκατ.

Στις 10.09.2025, πραγματοποιήθηκε το χρηματοοικονομικό κλείσιμο (financial closing) της συναλλαγής για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Γούρνες Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακινήτων Μ.Α.Ε., θυγατρικής της REDS Μ.Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ακινήτου στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης, στην Arcela Investments Limited, θυγατρική της Dimand, έναντι τιμήματος €40,1 εκατ. Η συναλλαγή πώλησης της εταιρείας είχε αρνητική επίδραση για τον Όμιλο Ελλάκτωρ στα αποτελέσματα της χρήσης 2025, ποσού ύψους €0,3 εκατ.

Κατά τη διάρκεια του 2025 συνεχίστηκε η πρόοδος του έργου ανάπτυξης της Νέας Μαρίνας Αλίμου, με την υποβολή των οριστικών μελετών τον Οκτώβριο του 2024 και την αναμενόμενη έκδοση των οικοδομικών αδειών να σηματοδοτεί την έναρξη της κατασκευαστικής φάσης και τη σταδιακή υλοποίηση των νέων υποδομών και εγκαταστάσεων της μαρίνας.

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του ξενοδοχείου επί της λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι Αττικής, τη μίσθωση του οποίου έχει αναλάβει η νεοσυσταθείσα REDS Hospitality Μονοπρόσωπη ΑΕ, 100% θυγατρική της REDS ΑΕ, για περίοδο 25 ετών με δικαίωμα ανανέωσης για επιπλέον 10 έτη. Μια πλήρως εκσυγχρονισμένη ξενοδοχειακή μονάδα, λειτουργεί πλέον στο σημείο από το Μάρτιο του 2026. Η λειτουργία της νέας ξενοδοχειακής μονάδας σε συνδυασμό με τα πολυτελή εξυπηρετούμενα διαμερίσματα σε οκτώ αυτοτελή ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του Ομίλου στον τομέα της φιλοξενίας και να υποστηρίξει την υλοποίηση της επιχειρησιακής του στρατηγικής. Το ακίνητο που μισθώνει η REDS Hospitality Μονοπρόσωπη ΑΕ (100% θυγατρική της REDS), έχει συνολική επιφάνεια 5.725τμ., βρίσκεται σε προνομιακή θέση επί της λεωφόρου Κηφισίας, στο κέντρο της επιχειρηματικής και εμπορικής αγοράς και μέσω της ολοκληρωθείσας ανακαίνισης των κτιριακών του εγκαταστάσεων έχει διαμορφωθεί σε μια σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα ακολουθώντας τις αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης. Η λειτουργία του ξενοδοχείου το οποίο φέρει την ονομασία ‘’The Fiction Athens’’ ξεκίνησε το 1ο τρίμηνο του 2026.

Υπενθυμίζεται και η απόκτηση 10 αποδοτικών περιουσιακών στοιχείων (Hestia Apartments), που περιλαμβάνουν εξυπηρετούμενα διαμερίσματα με στόχο βραχυπρόθεσμες έως μεσοπρόθεσμες διαμονές, ενισχύοντας την ορατότητα επαναλαμβανόμενου εισοδήματος. Η εξαγορά της εταιρείας Athens Properties BV και των θυγατρικών της το 2024, εμπλούτισε το χαρτοφυλάκιο της REDS με 10 λειτουργικά ακίνητα σε προνομιακά σημεία στο κέντρο της Αθήνας. Τα ακίνητα είναι μεικτών χρήσεων ενώ τα 8 από αυτά τα διαχειρίζεται η θυγατρική εταιρεία της Athens Properties BV, Hestia Μονοπρόσωπη ΙΚΕ λειτουργώντας, πολυτελή, εξυπηρετούμενα διαμερίσματα. H παραπάνω συναλλαγή σε συνδυασμό με την έναρξη της λειτουργίας του ξενοδοχείου ‘’The Fiction Athens’’ στο Μαρούσι Αττικής ενδυναμώνει την παρουσία της εταιρείας στον τομέα της φιλοξενίας ενώ αναμένεται να ενισχύσει τα λειτουργικά της έσοδα καθώς και τις λειτουργικές της ταμειακές ροές.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης του κλάδου Ανάπτυξης & Διαχείρισης Ακινήτων και Φιλοξενίας, ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 2026 από την Ελλάκτωρ η εταιρεία Landmark Holdings, με αρχικό κεφάλαιο €46 εκατ. ευρώ. Βασικός σκοπός της είναι η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, δραστηριότητα που συνιστά και τον κύριο άξονα του επιχειρηματικού της αντικειμένου. Τον Μάρτιο 2026, η Landmark απέκτησε (από την Prodea) εμβληματικό κτίριο γραφείων στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας 15 στην Αθήνα (υπ. Εσωτερικών), έναντι €44 εκατ., ενισχύοντας το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας.

Σχετικά με την έκταση που βρίσκεται περιμετρικά του εμπορικού πάρκου Smart Park, η οποία συνδυαστικά με τις όμορες ιδιοκτησίες του Ομίλου Ελλάκτωρ ανέρχεται σε περίπου 100 στρ., εξετάζονται οι βέλτιστες λύσεις αξιοποίησής τους.

Τέλος, αναφορικά με το ακίνητο που κατέχει ο Όμιλος στη Ρουμανία, μέσω της ιδιοκτήτριας του ακινήτου θυκατρικής εταιρείας CLH Srl (με έδρα στη Ρουμανία), έχει υπογραφεί προσύμφωνο πώλησής του (Οκτώβριος 2025), ενώ κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία νομικού και τεχνικού ελέγχου (due diligence). Το ακίνητο βρίσκεται στο Βουκουρέστι, αποτελούμενο από οικόπεδο επιφανείας 8.530 τ.μ., επί του οποίου έχει ανεγερθεί κτιριακή κατασκευή.

Η μαρίνα Αλίμου

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της Ελλάκτωρ, στο έργο ανάπτυξης της Μαρίνας Αλίμου, η REDS, μετά και την έκδοση της ΚΥΑ από τα σχετικά συναρμόδια Υπουργεία τον Ιούνιο του 2024, προχώρησε με εντατικό ρυθμό σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν στην έκδοση οικοδομικών αδειών. Τον Οκτώβριο του 2024 κατατέθηκαν στις αρμόδιες αρχές οι οριστικές μελέτες του έργου και πλέον αναμένεται η έκδοση των οικοδομικών αδειών με στόχο την έναρξη των εργασιών εντός του 2026. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη δημιουργία μια σύγχρονης μαρίνας, με στοιχεία βιωσιμότητας και σεβασμό στο περιβάλλον. Στη χερσαία ζώνη έκτασης περίπου 210 στρεμμάτων, η ανάπτυξη θα περιλαμβάνει μεικτές χρήσεις, με χώρους εμπορικούς, εστίασης, γραφείων ενώ παράλληλα προβλέπεται και η κατασκευή πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και χώρων στάθμευσης.

Η στρατηγική

Όπως αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση του 2025, οι δραστηριότητες του Ομίλου Ελλάκτωρ για το 2025 επικεντρώθηκαν στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, με επενδύσεις σε αναπτυξιακά έργα που ενισχύουν εμπορικές, πολιτιστικές και τουριστικές υποδομές. Ο Όμιλος ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία του στον τουριστικό κλάδο, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του για αξιοποίηση ευκαιριών στον τομέα της φιλοξενίας και της διαμονής. Ο κλάδος διαχείρισης ακινήτων του Ομίλου εστιάζει στην απόκτηση και αξιοποίηση ακινήτων με στόχο την αύξηση της αξίας τους. Παράλληλα, επενδύει σε ακίνητα τα οποία, μέσω επαναπροσδιορισμού της στρατηγικής αξιοποίησής τους, επανατοποθετούνται στην αγορά με βελτιωμένα χαρακτηριστικά και αυξημένη λειτουργικότητα.

Η επιχειρησιακή στρατηγική του Ομίλου βασίζεται στον εντοπισμό ακινήτων με υψηλές προοπτικές, στην ωρίμανση και ανάπτυξή τους, στην εύρεση κατάλληλων χρηστών και στη συνολική διαχείρισή τους, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας τους. Επιπλέον, ο Όμιλος παρέχει υπηρεσίες και σε τρίτους, καλύπτοντας όλο το φάσμα της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και ανάπτυξης έργων, από το στάδιο της τεχνικής, νομικής και πολεοδομικής ωρίμανσης έως και τη λειτουργία των ακινήτων.

Η επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου Ελλάκτωρ, μετά και το στρατηγικό μετασχηματισμό εντός της χρήσης 2025, επικεντρώνεται στην περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη της παρουσίας του στους κλάδους της Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων και της Φιλοξενίας, οι οποίοι αποτελούν πλέον τους βασικούς πυλώνες της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.