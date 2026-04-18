Το Ιράν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ για τα εμπορικά πλοία για όσο διαρκεί η εκεχειρία στον Λίβανο – Πτώση στο πετρέλαιο, κάτω από $90 το Brent

Ανοιχτή για όλα τα εμπορικά πλοία θα είναι η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ για όσο διαρκεί η εκεχειρία στον Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ ανέφερε ότι, σε συνάρτηση με την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, επιτρέπεται η απρόσκοπτη διέλευση εμπορικών πλοίων από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος της εκεχειρίας.

Όπως διευκρίνισε, η κίνηση των πλοίων θα πραγματοποιείται μέσω συντονισμένης διαδρομής που έχει ήδη καθοριστεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Την ίδια ώρα, έντονες είναι οι διακυμάνσεις στις αγορές μετά την ανακοίνωση του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ.

Γύρω στις 13:10 (16:10 ώρα Ελλάδας) η τιμή του βαρελιού του Brent της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Ιουνίου, υποχωρούσε 10,42% στα 89,03 δολάρια το βαρέλι. Το αντίστοιχο αμερικανό WTI, παράδοσης Μαΐου, υποχωρούσε 11,11% στα 84,17 δολάρια το βαρέλι.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση Αραγτσί:

«Στο πλαίσιο της εκεχειρίας στον Λίβανο, η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ κηρύσσεται πλήρως ελεύθερη για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, ακολουθώντας τη συντονισμένη διαδρομή όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Η πρώτη αντίδραση Τραμπ

«Το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ιράν είναι πλήρως ανοιχτά και έτοιμα για απρόσκοπτη διέλευση. Ευχαριστούμε» έγραψε στην πρώτη ανάρτησή του για τα Στενά του Ορμούζ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν παραμένει σε ισχύ μέχρι την τελική συμφωνία»

Σε δεύτερη ανάρτησή του ο Τραμπ τόνισε: «Τα Στενά του Ορμούζ είναι πλήρως ανοικτά για τη διέλευση εμπορικών πλοίων, ωστόσο ο ναυτικός αποκλεισμός που αφορά το Ιράν παραμένει σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία με την Τεχεράνη».

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι η ναυσιπλοΐα στο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα διεξάγεται κανονικά και χωρίς περιορισμούς για τη διεθνή εμπορική δραστηριότητα. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι τα μέτρα ναυτικού αποκλεισμού που αφορούν αποκλειστικά το Ιράν θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ των δύο πλευρών.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ σημείωσε ότι η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, επισημαίνοντας ότι η πλειονότητα των ζητημάτων έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Νετανιάχου: Το Ισραήλ «δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη το έργο» του εναντίον της Χεζμπολάχ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει ολοκληρώσει τις επιχειρήσεις του κατά της Χεζμπολάχ, διαμηνύοντας ότι θα συνεχιστούν οι ενέργειες για την «αποδόμηση» της οργάνωσης, λίγες ώρες μετά την έναρξη της 10ήμερης εκεχειρίας.

«Με την παράκληση του φίλου μου, του προέδρου Τραμπ, με τον οποίο αλλάξαμε τη Μέση Ανατολή και φέραμε τεράστιες επιτυχίες, συμφωνήσαμε σε εκεχειρία προσωρινής διάρκειας στον Λίβανο. Με την παράκλησή του, δίνεται η ευκαιρία να προωθηθεί μια ολοκληρωμένη πολιτική και στρατιωτική λύση με την κυβέρνηση του Λιβάνου» τόνισε αρχικά ο Νετανιάχου.

Στο μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι παραμένουν ανοιχτά ζητήματα ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι η χώρα του σχεδιάζει περαιτέρω κινήσεις για την αντιμετώπιση της απειλής από ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Όπως τόνισε, βασικός στόχος παραμένει η πλήρης «διάλυση της Χεζμπολάχ».

Η διέλευση από τα Στενά πρέπει να συντονίζεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, δηλώνει Ιρανός αξιωματούχος

Όλα τα εμπορικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών, μπορούν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, αν και τα σχέδιά τους πρέπει να συντονίζονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων αποτελούσε μέρος της συμφωνίας σχετικά με το Ορμούζ.

Ο αξιωματούχος τόνισε ότι οι διελεύσεις θα περιορίζονται σε διαδρομές που το Ιράν θεωρεί ασφαλείς, προσθέτοντας ότι τα στρατιωτικά πλοία εξακολουθούν να απαγορεύεται να διασχίζουν το στενό.

Φον ντερ Λάιεν: Προτεραιότητα η πλήρης ελευθερία ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Την ανάγκη αποκατάστασης της πλήρους και μόνιμης ελευθερίας ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής.

Σε ανάρτησή της μετά από τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσαν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης πλοίων στο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα αποτελεί κοινή και επείγουσα προτεραιότητα.

Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να συμβάλει μέσω της ανταλλαγής δορυφορικών δεδομένων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), καθώς και με την ενίσχυση της επιχείρησης Aspides, η οποία έχει στόχο την προστασία της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ΕΕ θα εντείνει τη συνεργασία με χώρες της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου, με στόχο την ενίσχυση των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ανάπτυξη υποδομών συνδεσιμότητας, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των πιέσεων που δέχονται τα Στενά του Ορμούζ ως βασικός δίαυλος διεθνούς εμπορίου.