Φιέστα-στις-Βρυξέλλες-για-τα-250-χρόνια-των-ΗΠΑ:-Υπερπτήσεις-f-35,-πυροτεχνήματα-και-μυστικός-σούπερ-σταρ-στη-σκηνή

Υπερπτήσεις F-35, ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων και η συναυλία ενός Αμερικανού αστέρα ενώπιον χιλιάδων ανθρώπων, μεταξύ άλλων του πρωθυπουργού του Βελγίου: μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις που θα σηματοδοτήσουν την 250η επέτειο των ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, στα τέλη Ιουνίου, όπως έγινε γνωστό από τον πρέσβη του Ντόναλντ Τραμπ στο Βέλγιο.

Θα είναι «το μεγαλύτερο γεγονός, το καλύτερο, το πιο απίστευτο, εντυπωσιακό, εκπληκτικό και φανταστικό, πέραν εκείνων του προέδρου στην Ουάσινγκτον», διαβεβαίωσε ο πρέσβης Μπιλ Γουάιτ, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο Ντόναλντ Τραμπ οργανώνει μια πληθώρα εκδηλώσεων που θα σηματοδοτήσουν την 250η επέτειο από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων την ανέγερση μίας αψίδας στην καρδιά της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Στις Βρυξέλλες, οι εορτασμοί αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο πάρκο της Πεντηκονταετίας (parc du Cinquantenaire), στην ευρωπαϊκή συνοικία της βελγικής πρωτεύουσας.

Την 28η Ιουνίου, χιλιάδες άνθρωποι θα παραστούν σε αυτές τις εκδηλώσεις, με τον πρέσβη να αναμένει γύρω στους «5.000», μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ ντε Βέβερ, ο οποίος με την ευκαιρία «θα εκφωνήσει ομιλία».

«Θα έχουμε τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, που είναι ένας στενός φίλος μου και ελπίζουμε να υποδεχθούμε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για να εκπροσωπήσει την ΕΕ», όπως και «Γερμανούς, Γάλλους, Ιταλούς…», δήλωσε.

Ο πρέσβης, που λέει πως γνωρίζει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ εδώ και «σχεδόν 35 χρόνια», διαβεβαιώνει πως θα παραστούν επίσης «υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι» της αμερικανικής διοίκησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οικοδεσπότης θα είναι ένας Αμερικανός αστέρας, «παρά πολύ γνωστός», ένας «άνδρας» που «έχει πουλήσει 800 εκατομμύρια επιτυχίες», το όνομα, ωστόσο, του οποίου δεν αποκάλυψε προς το παρόν.

Αφού μαχητικά αεροσκάφη F-35, F-16 και A-400 πετάξουν στον ουρανό των Βρυξελλών, ο διπλωμάτης υπόσχεται μια επίδειξη πυροτεχνημάτων διάρκειας μισής ώρας με την οποία θα ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις στο πάρκο, όπου θα έχουν τεθεί σε ισχύ μέτρα ασφαλείας για την περίσταση.

Σε ερώτηση που τους έθεσε το AFP, το περιβάλλον του Βέλγου πρωθυπουργού, του επικεφαλής του ΝΑΤΟ και της προέδρου της Κομισιόν δεν έχουν προς το παρόν επιβεβαιώσει την παρουσία τους σε αυτήν την εκδήλωση.